Sin empleo y sin tiempo, los inmigrantes luchan por encontrar trabajo en Chicago

Después de un mes de estar parado en los estacionamientos de Home Depot en Chicago con la esperanza de encontrar trabajo, Rayni Cuadrado finalmente encontró un trabajo diurno.

El hombre de 29 años de Maracaibo, Venezuela , movió chatarra y tomó medidas dentro de una iglesia diezmada en North Lawndale . Una vez había soñado con estudiar arte en su país de origen, dijo, pero debido al malestar político y social allí, caminó hasta Estados Unidos con su hija para buscar trabajo.

Al igual que muchos otros grupos de inmigrantes y trabajadores indocumentados en toda la ciudad, Cuadrado se ha levantado a las 5 am todos los días durante el último mes para pararse en los estacionamientos y esperar a que lo seleccionen para trabajos de jornada. Cuando pasa un vehículo, dijo, hay prisa. La gente tiene tantas ganas de encontrar trabajo que se empujan unos a otros.

“Este es mi primer trabajo en Estados Unidos. La mayoría de la gente no quiere contratarnos”, comentó.

Aunque ahora vive en un refugio de la ciudad, espera ganar suficiente dinero para encontrar un apartamento para él y su hija de 4 años. Pero no forma parte del grupo de inmigrantes elegibles para una autorización de permiso de trabajo.

Migrantes que cruzaron el río Bravo (o Grande) y entraron a Estados Unidos desde México formados para ser procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)



Miles de personas que han llegado a la ciudad desde agosto de 2022, cuando el gobernador republicano de Texas , Greg Abbott , comenzó a enviar solicitantes de asilo a ciudades santuario como Chicago , han quedado excluidas de una iniciativa para ayudar a los inmigrantes a obtener permisos de trabajo. El programa, lanzado en noviembre por una coalición de gobiernos federales, estatales y locales y grupos de defensa, sólo ha logrado una pequeña mella en el número de personas que incluso solicitan permisos de trabajo, y mucho menos los obtienen.

Los organizadores llaman al programa “clínica de autorización de trabajo de ventanilla única”, que ayuda a los inmigrantes con el desalentador proceso de solicitud de un permiso y les exime de la tarifa de casi $500. Pero solo está disponible para migrantes que ingresaron al país legalmente con permiso humanitario o que el presidente Joe Biden les concedió la oportunidad de solicitar un estatus legal temporal, y que se hospedan en uno de los 28 refugios de la ciudad.

El estado tenía el objetivo de presentar aproximadamente 11,000 solicitudes para solicitantes de asilo elegibles que residían en refugios de Chicago para febrero, según un comunicado de prensa del 16 de noviembre de la oficina del gobernador. Pero Eréndira Rendón, vicepresidenta de justicia para inmigrantes de Resurrection Project , que encabezó el programa, dijo que sólo 1,655 personas se han registrado para el programa y unos pocos cientos han sido aprobados.

De los más de 34,500 inmigrantes que han llegado a Chicago , miles como Cuadrado quedan fuera del camino legal para el empleo, obligados a encontrar opciones alternativas que, según dicen, no son confiables y, a menudo, riesgosas y menos lucrativas.

Si bien sólo una fracción de las personas en los refugios son elegibles para permisos de trabajo, la mayoría de las personas fuera de los refugios tampoco son elegibles o no pueden permitirse el lujo de solicitarlos. Los inmigrantes que no pueden ganar lo suficiente en sus países de origen para vivir decidieron caminar miles de kilómetros en busca de oportunidades económicas, sólo para enfrentarse a una burocracia en Estados Unidos que impide a la gran mayoría de ellos ser contratados legalmente.

‘‘Solo quiero conseguir un buen trabajo para poder seguir adelante’

Cuadrado tardó casi cuatro meses en llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. Dijo que él y su hija fueron testigos del crimen y la violencia en Ciudad Juárez, México, que fueron casi peores que en su país de origen, Venezuela : secuestros, tiroteos y amenazas.

Dijo que no podía quedarse en Juárez esperando su cita de inmigración en línea porque se sentía inseguro. El día antes de salir de México, dijo, sacaron a 16 personas de la casa donde se hospedaban. Nueve desaparecieron.

Huyendo para salvar sus vidas, cruzaron ilegalmente, evitando la aplicación CBP One de Aduanas y Protección Fronteriza, una aplicación móvil oficial que la agencia utiliza para inspeccionar y documentar las llegadas y salidas de Estados Unidos. Como resultado, Cuadrado no es elegible para el programa establecido por la ciudad.

Muchos migrantes como Cuadrado y su hija cruzan ilegalmente sin usar la aplicación, lo que, según dicen, es engorroso y puede llevar semanas o meses. Sólo en diciembre hubo miles de cruces ilegales a lo largo de la frontera sur, según Rubén García, director de Annunciation House, un refugio para migrantes en El Paso, Texas .

Los inmigrantes que entran ilegalmente pueden técnicamente solicitar asilo y solicitar un permiso de trabajo 150 días después, pero los inmigrantes y sus defensores dicen que el proceso es largo, confuso y costoso. Muchos saben que existe la posibilidad de que no se les conceda asilo, por lo que tal vez prefieran pasar desapercibidos.

Los expertos especulan que si no se toman más medidas federales, los inmigrantes que llegaron recientemente a Chicago sin la aplicación probablemente se incorporarán a las comunidades de indocumentados existentes que han trabajado clandestinamente durante décadas.

“Es tan difícil que incluso he pensado en regresar a Venezuela”, dijo Cuadrado el jueves. “Sólo quiero conseguir un buen trabajo para poder seguir adelante”.

Requisitos del programa

Rendón dijo que sólo el 30% de los migrantes que viven en albergues son elegibles para el nuevo programa.

“Después de profundizar más en ello, en realidad la población (elegible para permisos de trabajo) parece estar más cerca de unas 4,600 personas”, dijo.

Los venezolanos que ingresaron antes del 31 de julio y solicitaron el estatus de protección temporal pueden ser elegibles para permisos de trabajo. Los inmigrantes que han obtenido la libertad condicional (que es un programa independiente) también pueden ser elegibles.

La libertad condicional humanitaria es una medida ampliada por la administración Biden en octubre de 2022 que permite que más migrantes de países como Venezuela y Nicaragua ingresen temporalmente a Estados Unidos y soliciten ayuda. Este grupo debió haber ingresado con la aplicación CBP One, a diferencia de Cuadrado.

Dijo que observa a otras personas en el refugio donde se aloja recibir ayuda del programa.

“Estoy muy preocupado porque nos dijeron que teníamos que salir del refugio el 4 de marzo y no tengo trabajo”, dijo Cuadrado. “Paso todo el día afuera y se me congelan los dedos”.

Un número récord de inmigrantes ha cruzado la frontera sur este año en busca de empleo y oportunidades en Estados Unidos, enfrentando a republicanos y demócratas en debates nacionales en el Congreso sobre cómo responder mejor a miles de personas que necesitan desesperadamente refugio, comida y atención de la salud.

La mayoría son de Venezuela , un país con una economía tambaleante bajo un líder de extrema izquierda, empeorada por más de una década de sanciones impuestas por Estados Unidos a las exportaciones de petróleo crudo y gas.

Los inmigrantes llenan los estacionamientos de Home Depot esperando empleos jornaleros. Se paran en las esquinas con carteles. Venden dulces fuera de los negocios para ganar pequeñas cantidades de dinero.

Durante meses, defensores de los inmigrantes y alcaldes de ciudades como Chicago han pedido al presidente Joe Biden que les dé a los inmigrantes la oportunidad de contribuir legalmente a la economía.

En septiembre, ante una presión cada vez mayor, Biden otorgó a algunos inmigrantes, cuyos países de origen se consideran inseguros, el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos por un período temporal. Esa protección, llamada estatus de protección temporal, se aplica a aproximadamente 11,000 venezolanos en Chicago que llegaron al país antes del 31 de julio, y acelera su aprobación para trabajar legalmente.

En ese momento, los defensores de los migrantes lo celebraron, pero advirtieron que tomaría mucho tiempo llegar a los refugios administrados por la ciudad.

Las solicitudes de autorización de trabajo son largas y extensas. Una solicitud requiere páginas de documentación en inglés y cuesta cerca de $500, según el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

‘No podemos comprar nada’

Cuadrado dijo que había encontrado trabajo el jueves con la ayuda de Dios.

Denzel Johnson , de 29 años, propietario de la empresa constructora Need a Hand LLC , pasó por un Home Depot en West Loop en un automóvil blanco. Un grupo de inmigrantes se acercó a él y le explicó usando Google Translate que necesitaba ayuda para limpiar una iglesia en North Lawndale que había sido destruida.

A Cuadrado y David Avendaño, de 25 años, se les ofreció el trabajo. Viajaron en la parte trasera del Audi de Johnson hasta el lugar.

Johnson dijo que la iglesia había sido asaltada y destrozada. El perpetrador había derribado los paneles del techo y quitado el metal de los marcos, dejando al descubierto mosaicos florales adornados con décadas de antigüedad.

Quien había entrado por la fuerza se había llevado todo lo de valor, incluida la escoba. Habían cortado el cable de la aspiradora y los cables del órgano. El polvo y los escombros cubrían la alfombra roja de terciopelo. Había metal colgando del techo.

“Eso es lo que les sucede a las iglesias en el West Side”, dijo el propietario, el pastor Markel Anderson , de 25 años, quien creció sentado en los bancos de la iglesia.

El edificio pertenecía a su familia desde hacía 35 años y lo heredó de su abuelo. Estaba en obras cuando lo asaltaron. Los daños tardarían al menos un año en repararse, afirmó.

Cuando se le preguntó por qué les dio a los inmigrantes la oportunidad de trabajar, Anderson dijo que quería ayudar.

“Jesús era un migrante”, dijo.

Cuadrado dijo que otros empleadores no siempre fueron amigables. Las personas que conocía en el refugio donde se aloja habían trabajado durante semanas en una iglesia diferente y nunca les pagaron. Esperaba que Anderson le diera una buena cantidad por el trabajo del día, pero aún no habían hablado de los salarios.

Debido a la barrera del idioma, los hombres se comunicaban mediante gestos con las manos.

Los inmigrantes pasaron la tarde recortando los adornos metálicos que colgaban del techo, perforando agujeros en las puertas y recogiendo restos en la fría iglesia y en el patio exterior.

“Dijeron que querían que volviéramos (el viernes) también”, dijo Cuadrado, y su rostro se iluminó.

Avendaño dijo que había estado en Chicago aproximadamente una semana y que tampoco es elegible para un permiso de trabajo. Tiene tres hijos menores de 8 años que se alojan con él en el refugio gestionado por la ciudad. Ayer pasó una hora moviendo camas en otra iglesia y le pagaron 25 dólares.

“¿Cómo voy a alimentar a mi familia?” preguntó, preocupado. “La comida es muy cara. No podemos comprar nada”.

‘Todos en el mismo lugar’

David Fish , abogado laboralista y socio de Fish Potter Bolaños PC, dijo que los inmigrantes sin permisos de trabajo enfrentan más explotación o abuso en el lugar de trabajo y probablemente ganan alrededor de un 30% menos que aquellos que pueden trabajar legalmente.

Comentó que las empresas y los restaurantes necesitan trabajadores en este momento.

“Piense en todos los negocios y restaurantes que han cerrado, y en toda esa gente desesperada por trabajar que se queda sentada y tiene problemas para encontrar trabajo”, dijo. “Alguien necesita unir a estas dos partes. Realmente podría ser grandioso para Chicago”.

En un esfuerzo por lograrlo, funcionarios estatales, municipales y locales lanzaron su programa piloto a principios de noviembre para ayudar a reducir los costos y aliviar los obstáculos burocráticos del proceso de aprobación de permisos de trabajo, que normalmente toma de dos a cuatro meses o más, dicen los expertos. Los abogados de la organización sin fines de lucro Resurrection Project dijeron que ha acelerado el proceso y lo ha hecho más asequible.

“La Administración Biden-Harris está comprometida a apoyar a las jurisdicciones locales que acogen a inmigrantes recién llegados, es por eso que el presidente Biden presentó solicitudes de financiación suplementarias al Congreso que abordan una serie de prioridades nacionales, incluyendo... financiación para acelerar el procesamiento de permisos de trabajo para inmigrantes elegibles“, dijo un portavoz de la Casa Blanca en una declaración al Tribune .

El programa piloto tiene un diseño “único”, dijo Elizabeth Rompf Bruen , abogada de inmigración de Delgado Rompf Bruen LLC y ex presidenta inmediata del Capítulo de Chicago de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, quien ha trabajado en las clínicas desde que comenzaron en noviembre.

“Estas partes a menudo trabajan juntas, pero tener a todos en el mismo lugar es algo que nunca antes había visto”, dijo. “Este taller ha sido un ejemplo perfecto del progreso que se puede lograr cuando los defensores legales, los miembros de la comunidad y el gobierno (ciudad, estado y federal) se coordinan entre sí”.

Normalmente, presentar solicitudes a USCIS es un proceso de varios pasos. En este caso, la evaluación legal, las traducciones, la preparación de solicitudes, la presentación, la revisión inicial por parte del gobierno, la emisión de recibos y las fotografías y huellas dactilares para el procesamiento biométrico se llevan a cabo el mismo día y en el mismo lugar.

Tener a todas las partes en la misma sala crea eficiencias que ahorrarán a los solicitantes y al gobierno meses de espera. Rompf Bruen dijo que normalmente atienden entre 100 y 150 personas al día, cuatro días a la semana.

Los administradores de casos en los refugios de la ciudad realizan evaluaciones de admisión y luego programan citas de revisión legal y preparación de solicitudes. Los inmigrantes son recogidos y llevados a la clínica en un edificio del centro, donde completan la documentación y se los conecta con posibles empleadores.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois proporciona $8 millones en fondos para apoyar a organizaciones sin fines de lucro y abogados pro bono que dirigen las clínicas legales, según Rachel Otwell , portavoz del IDHS. El gobierno federal también ha renunciado a todas las tarifas de $500 para solicitudes de permiso de trabajo en refugios.

“Los permisos de trabajo permiten a los solicitantes de asilo obtener empleo y alcanzar la autosuficiencia, aliviando así la presión sobre los recursos estatales”, dijo Otwell en un comunicado. “El empleo es un primer paso crucial para vivir de forma independiente, y nuestros recién llegados están ansiosos por ponerse a trabajar y construir una vida mejor para ellos y sus familias”.

Un ‘documento que salva vidas’

Durante años, los inmigrantes indocumentados han luchado por encontrar vías para trabajar legalmente. También se reúnen en los estacionamientos esperando empleo y ahora compiten por los empleos jornaleros con los inmigrantes recién llegados.

“El gobierno ha creado opciones y ha podido agilizar los permisos de trabajo para los recién llegados. Pero hay muchos indocumentados desde hace mucho tiempo en Illinois , en Chicago , para quienes estas no son opciones viables”, dijo Katherine Greenslade , abogada y directora de la Clínica Legal de Justicia para Inmigrantes del Proyecto Resurrección.

Rendón calificó el permiso de trabajo como un “documento que salva vidas”.

Dijo que espera que Biden pueda usar su autoridad de libertad condicional para otorgar elegibilidad para autorización de trabajo a comunidades indocumentadas que han estado en Chicago durante décadas. En última instancia, se pregunta si el programa piloto puede servir como modelo para llegar a todas las comunidades de inmigrantes en Chicago que quieren trabajar pero no pueden.

A mediados de febrero, la ciudad espera ampliar el programa a los inmigrantes que han salido del sistema de refugios de la ciudad y que actualmente no son elegibles. Por ahora, quienes están fuera del sistema de refugios han dependido de organizaciones comunitarias más pequeñas para recibir ayuda.

Centro Romero en Edgewater ha brindado servicios y recursos legales a más de 4,000 migrantes desde agosto de 2022, según Diego F. Samayoa , director asociado.

Samayoa dijo que existe una gran necesidad de ampliar los criterios para las exenciones de tarifas para programas como el suyo, que no parecen la ventanilla única de la ciudad.

“Lo estamos haciendo, pero no es que tengamos todos los recursos”, dijo.

‘La gente siempre me pregunta si tengo mi permiso de trabajo’

Todos los días, los inmigrantes de toda la ciudad pasan horas buscando trabajo, a menudo sin suerte.

Un padre venezolano estaba afuera de un Home Depot bajo una lluvia helada el martes por la tarde con el pulgar extendido. Dijo que llevaba más de seis horas buscando trabajo.

Nelson Orellana , de 30 años, estrechó un calentador de manos para calentarse y observó pasar un brillante Range Rover. Su hija había cumplido ocho años el día anterior y dijo que lo extrañaba. Mientras él estaba parado en la acera de Chicago , ella estaba a siete países de distancia.

“Mi pequeña Sofía”, dijo entre lágrimas.

Orellana dijo que vino a Chicago por un mejor futuro para su hija Sofía de 8 años y su hija Victoria de 6. Llegó a la ciudad con la ayuda de un boleto gratuito comprado por funcionarios estatales en Eagle Pass, Texas , y se hospeda en un refugio en West Town .

“No había futuro para mi familia en Venezuela . Luché para pagar la comida. Mis hijas no recibían educación”, dijo Orellana, quien dijo que trabajaba en la construcción en su ciudad natal subtropical de Valencia .

El viento y el hielo azotaron su rostro. “Hola ayúdame con algo, para comer o trabajar. Trabajo, por favor, trabajo”, decía un cartel de cartón tirado entre los arbustos cercanos.

En un momento de la tarde lluviosa y fría, un auto se detuvo para hablar con Orellana. El hombre que conducía bajó la ventanilla

“¿Qué tipo de trabajo estás buscando?” preguntó el hombre en español.

Orellana se acercó y se inclinó para hablar con él. Orellana le mostró al hombre videos de él mismo pintando y haciendo pequeños trabajos, a los que llamó “trabajitos”. El hombre le dijo que lo llamaría en tres horas y se fue.

“La gente siempre me pregunta si tengo mi permiso de trabajo. Y cuando les digo que no, dicen que no pueden contratarme. No pueden ayudarme”, dijo.

Se paró al costado del camino, temblando. Vestía pantalones delgados y tenis.

“Las traeré”, dijo sobre sus dos hijas.

Este texto fue traducido por Leticia Espinosa /TCA

©2024 Chicago Tribune. / Distribuido por Tribune Content Agency, LLC.