NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Video no muestra a Trump criticando a Biden por ataque a hutíes en Yemen

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al expresidente estadounidense Donald Trump hablando sobre los recientes ataques estadounidenses y británicos contra hutíes en Yemen ocurridos la semana pasada.

LOS HECHOS: El video no es reciente, fue publicado más de cinco meses atrás. El pasado 11 de enero las fuerzas armadas de Estados Unidos y Reino Unido bombardearon más de una docena de instalaciones en Yemen, luego de que rebeldes hutíes lanzaron un intenso ataque con drones y misiles hacia buques comerciales y de guerra en el Mar Rojo.

A raíz de esto en redes usuarios aseguraron falsamente que un video mostraba a Trump criticando los ataques recientes a hutíes y al mandatario estadounidense.

Una publicación compartida en X, antes Twitter, incluye un video de Trump hablando en el que asegura: “Donald #Trump criticó los ataques estadounidenses contra #Yemen: ‘#Biden no sólo es estúpido e incompetente, creo que está completamente loco. Es un lunático delirante con sus extremadamente peligrosas políticas de fronteras abiertas, utilizando agencias federales como armas políticas. Es un desastre mental que está llevando a nuestro país al infierno. Gracias a él, comenzará la Tercera Guerra Mundial, sin ninguna razón’”.

Pero tras realizar una búsqueda inversa de imágenes AP encontró que el video del exmandatario no es reciente sino que se publicó originalmente el 17 de agosto de 2023 en Truth Social, la red social de Trump.

Además no muestra al expresidente comentando el ataque a los hutíes, pues el material fue publicado casi cinco meses antes de que la escalada de la guerra entre Israel y Hamas provocara un aumento de la tensión en el Mar Rojo.

Las declaraciones de Trump en realidad ocurrieron días antes de que un jurado en Georgia lo acusó de intentar anular las elecciones de 2020.

Lo que sí dijo Trump en Truth Social sobre los ataques aéreos el 12 de enero fue: “Ahora tenemos guerras en Ucrania, Israel y Yemen, pero no hay ‘guerra’ en nuestra frontera sur. Oh, eso tiene mucho sentido. El corrupto Joe Biden es el peor Presidente en la historia de los Estados Unidos”.

El lunes, el Mando Central de los Estados Unidos informó que militantes hutíes dispararon un misil balístico antibuque que golpeó un buque de propiedad estadounidense con bandera de las Islas Marshall, aunque no se reportaron daños importantes ni personas heridas.

—La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Imágenes en publicaciones no muestran ataques en Yemen

LA AFIRMACIÓN: Fotografías muestran bases de Estados Unidos y Reino Unido atacadas por hutíes, así como edificios en Yemen que están en llamas, en represalia a los bombrardeos del jueves.

LOS HECHOS: Las fotografías no fueron tomadas durante los recientes ataques, ni muestran incendios en instalaciones estadounidenses o británicas. Las fotografías corresponden a sucesos anteriores, como el incendio de un almacén petrolero en Arabia Saudita tras un bombardeo en 2022, o una explosión en una ciudad china en 2015.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos y Reino Unido bombardearon el jueves más de una docena de instalaciones en Yemen, luego de que rebeldes hutíes lanzaron un intenso ataque con drones y misiles hacia buques comerciales y de guerra en el Mar Rojo.

En medio de este conflicto, publicaciones en redes sociales utilizaron imágenes antiguas que muestran edificios en llamas, así como una embarcación, para asegurar que los hutíes habían alcanzado con sus misiles a bases estadounidenses y británicas.

“ÚLTIMA HORA ‘ Los hutíes atacan bases estadounidenses y británicas en Oriente Medio. La resistencia iraki lanzó un ataque masivo contra una base de EE.UU.(sic)”, dice un mensaje publicado en X, anteriormente conocido como Twitter, y Facebook, en el que se ve un edificio del que sale humo y fuego, y se alcanzan a ver unas palmeras.

“Noticias del hundimiento del primer barco americano, incluidos sus pasajeros. En el Mar Rojo con misiles lanzados desde Yemen”, señala una publicación.

Otro mensaje dice mostrar los daños en la Yemen, entre la que aparece un edificio en del que sale una columna de humo en una ciudad. “Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado ataques militares contra objetivos hutíes en Yemen, después de los ataques al transporte marítimo internacional en el Mar Rojo”.

Sin embargo, los mensajes son erróneos. La imagen que muestra un edificio en llamas y se utiliza para informar de una base estadounidense en llamas no es reciente, sino que se tomó en 2022 en Arabia Saudita.

La imagen, que se encuentra en el archivo fotográfico de la agencia Reuters, indica en su pie de foto que muestra “un incendio en las instalaciones de almacenamiento de petróleo de Saudi Aramco después de un ataque en Jeddah” el 25 de marzo de ese año.

En cuanto a la imagen de la embarcación en llamas, una búsqueda inversa muestra que la misma se compartió en un portal árabe en septiembre de 2023. Según la página, la imagen muestra un incendio en un ferry sin personas a bordo en el golfo de Suez.

Este lunes, el Mando Central de los Estados Unidos informó que militantes dispararon un misil balístico antibuque que golpeó un buque de propiedad estadounidense con bandera de las Islas Marshall, aunque no se reportaron daños importantes ni personas heridas.

La imagen que supuestamente muestra un edificio atacado en Yemen, en la que se aprecian varias partes de la ciudad, corresponde a una de las explosiones de 2015 en el puerto chino de Tianjin, que dejaron 165 muertos. Medios de comunicación compartieron entonces la misma fotografía.

AP reportó, en agosto de 2015, que “las explosiones se originaron en un almacén de materiales peligrosos, donde se almacenaban 700 toneladas de cianuro de sodio, una sustancia química tóxica que puede explotar al contacto con el agua, en cantidades que violaban las normas de seguridad”.

—El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

Video de policías golpeando a una persona se grabó en México, no en Ecuador

LA AFIRMACIÓN: Video muestra a policías y militares de Ecuador golpeando con palos a un delincuente, tras la reciente escalada de violencia.

LOS HECHOS: El video fue grabado en Veracruz, en el sureste de México, y se compartió en redes sociales desde mayo de 2022.

El video que muestra a seis personas uniformadas golpeando a un hombre se utiliza en redes sociales para afirmar que muestra la reacción de las autoridades ecuatorianas ante una escalada de violencia.

“#EcuadorBajoAtaque no le esta yendo nada bien a los delincuentes ahora mismo en el Ecuador con los policías y militares(sic)”, dice una publicación que se difunde en X, anteriormente conocido como Twitter, y Facebook.

En la grabación se ve a seis personas con uniforme de policía utilizando palos y sillas para someter a un hombre que estaba en la azotea de un negocio.

Tras una ola de violencia y el asalto al canal TC Televisión el martes, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, declaró un “conflicto armado interno” e identificó a los grupos del crimen organizado como “terroristas y actores estatales no beligerantes”.

Datos del gobierno difundidos este lunes señalan que del hasta el momento han detenido a 1534 personas, de las cuales 158 son acusadas de terrorismo, además de que cinco fueron “abatidos” durante los operativos de seguridad.

Aunque varias personas en la red social celebraron el ataque que aparece en la publicación y lo relacionaron con el despliegue de las autoridades en Ecuador, el video no está relacionado con estos sucesos.

Con una búsqueda inversa, AP identificó que la grabación se difundió desde mayo de 2022 en redes sociales y medios de comunicación en una localidad de Veracruz, quienes lo ligaron a una detención.

Según diarios locales, agentes de la Policía Estatal sometieron al hombre, a quien intentaban detener por un presunto delito, en la cantina El Arrecife de Coatzacoalcos, Veracruz.

La herramienta Street View de Google Maps confirma que el mismo negocio, con las letras “Video Bar El Arrecife”, se ubica en Coatzacoalcos y no en Ecuador.

Como reportó AP, en los patrullajes militares se hacen registros a quienes tienen tatuajes, en busca de símbolos que estén relacionados con bandas criminales.

—León Ramírez

Video no muestra recaptura de “Fito”, líder criminal en Ecuador

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra la reciente recaptura del capo del narcotráfico ecuatoriano, Adolfo Macías, alias “Fito”, líder del grupo criminal Los Choneros, tras su desaparición de una cárcel en ese país.

LOS HECHOS: Las imágenes corresponden a la transferencia de “Fito” en agosto de 2023, de la cárcel llamada Regional al centro penitenciario llamado La Roca. Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas consideran al líder criminal un fugitivo.

Una publicación que circula en la red social X, antes llamada Twitter, incluye la secuencia del 2023 para decir que muestra la recaptura de “Fito”. Usuarios han compartido la grabación antigua como si se tratara de un hecho reciente.

Tras la desaparición de Macías de la cárcel La Roca, el país experimentó una oleada de inseguridad y violencia que llevó al presidente, Daniel Noboa, a decretar un conflicto interno armado. La declaración del estado de excepción permitió el despliegue de las fuerzas armadas para contener la violencia.

Pero las imágenes que circulan no son de la supuesta recaptura de “Fito”. Al hacer reversiones de fotogramas clave del video en Google, AP corroboró que son de la transferencia entre cárceles el 12 de agosto de 2023 del líder de Los Choneros, vinculado al cartel mexicano de Sinaloa.

La secuencia que muestra a “Fito” caminando sin camisa y escoltado por efectivos militares fue difundida en aquel momento por las autoridades ecuatorianas para reportar su traslado. La grabación fue retomada por medios de comunicación internacionales para informar de los hechos.

El entonces mandatario, Guillermo Lasso, indicó en ese momento que “Fito” fue trasladado de la cárcel Regional, en Guayaquil, a La Roca, también ubicada en esa ciudad. Lasso dijo que la medida fue tomada “por la seguridad de los ciudadanos y de los detenidos”. La decisión formó parte del decreto ejecutivo número 823 para el control de los centros de privación de libertad, informó el gobierno ecuatoriano.

La Roca había estado cerrada por un tiempo tras una fuga masiva y luego fue reabierta en 2022. Otros dos líderes de alta peligrosidad de la banda Las Águilas también fueron trasladados a otras celdas de esa prisión, informó entonces la secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Autoridades ecuatorianas han reconocido que el sistema penitenciario es uno de los principales ejes de la crisis de inseguridad que enfrenta la nación. Desde 2021 más de una decena de masacres carcelarias entre bandas dejaron alrededor de 450 reos asesinados. Desde las prisiones se comandan todo tipo de delitos como asesinatos, sicariatos, extorsiones, y otros, según la versión oficial, de acuerdo con AP.

—El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Publicaciones difunden información falsa sobre marcadores para votar en México

LA AFIRMACIÓN: Una persona advierte que las plumas para marcar las boletas electorales entregadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) de México se pueden borrar fácilmente al utilizar un mechero. Pide llevar plumas para evitar fraude.

LOS HECHOS: El INE no entrega las plumas borrables como las que aparecen en el video. Información del instituto señala que se utilizarán crayones indelebles, que impiden que el voto sea alterado. La misma grabación circuló en redes sociales en 2021, y desde entonces fue desmentida.

El video en el que una mujer advierte que los marcadores electorales pueden borrarse con fuego se volvió a difundir en redes sociales, en el contexto de los comicios del próximo 2 de junio, en el que México renovará la presidencia, el Congreso y ocho gubernaturas.

“Esta es una pluma normal y esta es la pluma que te dan en el INE. Y con fuego desaparece. Aquí no se desaparece nada y aquí sí. Por favor, llévense sus plumas, no importa a qué partido vayas a votar, no queremos fraude”, dice la persona en el video compartido recientemente en X, anteriormente conocido como Twitter, y Facebook.

Sin embargo, la información es incorrecta. La grabación no muestra uno de los marcadores utilizados en las elecciones mexicanas.

Un informe oficial sobre los materiales electorales para las próximas elecciones detalla que utilizarán un crayón hexagonal fabricado con arcillas y pigmentos que es resistente al borrado y a temperaturas superiores a los 70 °C, e incluye una foto del mismo.

Desde su cuenta de X, el organismo dijo que la información del video es falsa. “Los marcadores tipo crayón que proporciona el INE son creados especialmente para cada elección y una de sus características es que sean indelebles, para garantizar que tu voto no pueda ser alterado”, dice su mensaje.

No obstante, indica que si las personas lo prefieren pueden llevar su propio plumón o pluma.

La publicación que circula actualmente advierte por un posible fraude y dirige el reclamo a la nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aunque este video se ha compartido desde días antes de la elección de 2021, cuando Lorenzo Córdova estaba al frente del instituto.

Desde entonces, el INE aclaró que “no entrega plumas en capacitación, solo en los paquetes electorales que por ley se entregan 5 días antes de la jornada electoral”.

—León Ramírez