Autoridades buscan a sospechoso tras tiroteo en autopista de Kentucky que dejó 5 heridos

Las autoridades buscaban el domingo en una zona escarpada y montañosa del sureste de Kentucky al sospechoso de haber baleado 12 vehículos y causado heridas a cinco personas en una concurrida autopista.

Joseph A. Couch, de 32 años, fue señalado como sospechoso en el incidente registrado el sábado en la autopista interestatal 75 luego de que las autoridades informaron que recuperaron su camioneta en un camino secundario cerca del lugar de los hechos. Más tarde, los agentes encontraron cerca un arma semiautomática que creen fue utilizada en el tiroteo, dijo el agente Gilbert Acciardo, portavoz del Departamento de Policía del condado de Laurel.

La búsqueda se centraba en una zona remota al norte de London, una comunidad de unos 8.000 habitantes a unos 120 kilómetros (75 millas) al sur de Lexington.

“¿Dónde está? Esa es la gran pregunta ahora mismo”, comentó Acciardo a los reporteros mientras los agentes buscaban en una zona muy boscosa antes del atardecer. “Seguimos ahí dentro. Todavía tenemos la sensación de que está ahí; si no, obviamente no estaríamos buscando con todo el corazón como lo estamos haciendo”.

La búsqueda se suspendió temporalmente al anochecer del domingo, pero estaba previsto que se reanudara a primera hora de la mañana del lunes.

“No hemos tenido suerte hasta ahora, no hay rastro ni información o pruebas en el lugar de los hechos que indiquen que él está allí. Pero creemos que está ahí”, señaló Acciardo.

El agente sénior Scottie Pennington, portavoz de la oficina de la policía estatal de London, señaló que se están trayendo más agentes de otras partes del estado para intensificar la búsqueda.

En una conferencia de prensa nocturna, las autoridades trataron de tranquilizar a los residentes y les garantizaron que encontrarán al sospechoso.

“Estamos haciendo todo lo que podemos”, dijo el agente John Root, del condado de Laurel. “Confíen”, añadió.

Couch vivió recientemente en Woodbine, una pequeña comunidad a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur del lugar del tiroteo. Acciardo dijo que los agentes encontraron su vehículo abandonado el sábado y un fusil AR-15 el domingo en una zona boscosa cercana a una autopista desde donde “pudo haber disparado hacia la interestatal”. También encontraron un teléfono que se cree pertenecía Couch, pero le habían quitado la batería.

Las autoridades señalaron que Couch compró el arma y unas 1.000 balas el sábado por la mañana en London. Couch tiene experiencia militar y estuvo en la Guardia Nacional por lo menos cuatro años, dijo el capitán Richard Dalrymple del Departamento de Policía de Laurel.

En un principio, Couch fue considerado persona de interés en el caso, pero fue catalogado como sospechoso el domingo, dijo Acciardo.

Las autoridades creen que había un solo agresor. Acciardo dijo que el tiroteo parecía haber estado planeado, pero que parecía un “acto de violencia aleatorio” en el que no se había atacado a ninguna persona en particular. No quiso especular sobre un posible motivo.

Las autoridades recibieron un aviso alrededor de las 5:30 de la tarde del sábado sobre disparos cerca de la salida 49 de la autopista interestatal. Un individuo que se encontraba “fuera de esa salida” disparó varias veces hacia los carriles en dirección norte y sur. Las autoridades dijeron inicialmente que nueve vehículos fueron alcanzados por disparos, pero más tarde aumentaron ese número a 12, ya que algunas personas no se dieron cuenta de que sus vehículos habían sido alcanzados por las balas sino hasta que llegaron a casa. Dalrymple dijo que el pistolero disparó en total entre 20 y 30 veces.

Los heridos —una persona de Kentucky y otras de fuera del estado— fueron hospitalizados en condición estable el domingo. Algunos tenían heridas “muy graves”, incluida una persona con un disparo en la cara, dijo Acciardo.