Inicia juicio por tráfico de personas tras muerte de familia india en frontera Canadá-EEUU

Una red criminal que se extiende desde la India hasta Canadá ganó dinero traficando a familias que buscaban una vida mejor en Estados Unidos, incluyendo a un hombre que murió sosteniendo a su hijo de 3 años en una tormenta de nieve y temperaturas gélidas hace dos años, argumentarán los fiscales federales en un juicio que comienza el lunes en Minnesota.

Los fiscales han acusado al ciudadano indio Harshkumar Ramanlal Patel, de 29 años, de dirigir la operación y a Steve Shand, de 50 años, de Florida, de esperar en un camión a 11 migrantes, incluyendo a la pareja y dos niños que murieron después de intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Los fiscales afirman que Patel reclutó a Shand en un casino cerca de sus hogares en Deltona, Florida, al norte de Orlando.

Jagdish Patel, de 39 años, murió junto con su esposa, Vaishaliben, que tenía alrededor de 35 años, y con su hija de 11 años, Vihangi, y su hijo de 3 años, Dharmik. Patel es un apellido común en la India y las víctimas no estaban relacionadas con Harshkumar Patel, quien se ha declarado no culpable, al igual que Shand.

La familia, originaria del pueblo de Dingucha en el estado de Gujarat, se cree que pasó horas vagando por campos en condiciones de ventisca mientras la sensación térmica alcanzaba los -38 grados Celsius (-36 grados Fahrenheit). Las autoridades canadienses encontraron los cuerpos congelados de los Patel la mañana del 19 de enero de 2022. Jagdish Patel sostenía a Dharmik, quien estaba envuelto en una manta.

Los fiscales federales señalan que Patel y Shand formaban parte de una operación que buscaba clientes en la India, les conseguía visas de estudiante canadienses, organizaba el transporte y los introducía de contrabando en Estados Unidos, principalmente a través del estado de Washington o Minnesota.

La Patrulla Fronteriza estadounidense arrestó a más de 14.000 indios en la frontera con Canadá en un periodo de un año que terminó el 30 de septiembre. Para 2022, el Centro de Investigaciones Pew estima que había más de 725.000 indios viviendo sin autorización legal en Estados Unidos, sólo superados por mexicanos y salvadoreños.

El abogado de Harshkumar Patel, Thomas Leinenweber, dijo a The Associated Press que su cliente llegó a América para huir de la pobreza y crear una vida mejor para sí mismo y ahora “está injustamente acusado de participar en este horrible crimen. Tiene fe en el sistema de justicia de su país adoptivo y cree que la verdad saldrá a la luz en el juicio”. Los abogados de Shand no respondieron a los mensajes.