Nominado de Trump al Pentágono pagó a mujer tras acusación de agresión sexual; niega acción indebida

Pete Hegseth, la elección del presidente electo Donald Trump para ocupar el cargo de secretario de Defensa, pagó a una mujer que lo acusó de agresión sexual para evitar la amenaza de una demanda infundada, según el abogado de Hegseth.

Hegseth fue acusado de agresión sexual en 2017 tras una aparición en un evento de mujeres republicanas en Monterey, California, según un comunicado emitido por la ciudad. No se presentaron cargos.

Su abogado, Timothy Parlatore, comentó a The Associated Press el domingo que el encuentro sexual fue consensuado y que la mujer que hizo la acusación días después fue la “agresora”. Esa afirmación no ha sido confirmada en el comunicado de las autoridades de la ciudad.

Parlatore agregó que se hizo un pago a la mujer como parte de un acuerdo confidencial unos años después de la investigación policial porque Hegseth creía que la presentación de una demanda podría haber causado su despido de Fox News, donde entonces era un popular conductor. Parlatore no reveló el monto del pago.

“Fue falsamente acusado y mi posición es que fue víctima de un chantaje”, dijo Parlatore, calificándolo de un caso de “extorsión exitosa”.

The Washington Post publicó anteriormente detalles del pago. El periódico también reportó que obtuvo una copia de un memorando enviado al equipo de transición de Trump la semana pasada por una mujer que dijo ser amiga de la acusadora que detalla las acusaciones de agresión sexual.

El equipo de transición de Trump no ofreció comentarios el domingo sobre el memorando.

La persona que denunció la agresión —cuyo nombre, edad y sexo no fueron revelados— tenía moretones en el muslo derecho, según el comunicado de la ciudad. No se involucraron armas en el encuentro, aseveró la persona a la policía.

El incidente ocurrió en algún momento entre las 11:59 de la noche del 7 de octubre y las 7:00 de la mañana del día siguiente, de acuerdo con el comunicado.

Hegseth estaba en Monterey en ese momento para dirigirse a la Federación de Mujeres Republicanas de California durante una cena de banquete celebrada en la convención bienal del grupo, según publicaciones en redes sociales y materiales promocionales de la época.

Las autoridades de Monterey dijeron que estaban reteniendo más detalles incluidos en el informe policial porque incluía análisis y conclusiones de funcionarios del orden público que están exentos de divulgación bajo la ley estatal de registros públicos.

En el momento de las acusaciones de 2017, Hegseth, ahora de 44 años, estaba pasando por un divorcio con su segunda esposa, con quien tiene tres hijos. Ella solicitó el divorcio después que él tuviera un hijo con una productora de Fox News que ahora es su esposa, según registros judiciales y publicaciones en redes sociales de Hegseth. Su primer matrimonio terminó en 2009, también después de una infidelidad por parte de Hegseth, según registros judiciales.

Luego que las acusaciones surgieran por primera vez la semana pasada, Steven Cheung, un portavoz del equipo de transición de Trump que ha sido nombrado director de comunicaciones de la Casa Blanca, emitió un comunicado diciendo que el presidente electo está “nominando candidatos de alto calibre y extremadamente calificados para servir en su gobierno”.

“El señor Hegseth ha negado vigorosamente todas y cada una de las acusaciones, y no se presentaron cargos. Esperamos su confirmación como secretario de Defensa de Estados Unidos para que pueda comenzar desde el primer día a hacer que Estados Unidos sea seguro y grandioso de nuevo”, dijo Cheung.

El periodista de The Associated Press Will Weissert en Palm Beach, Florida, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.