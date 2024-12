Donald Trump tocará la campana de la NYSE y se prevé que sea nombrado Persona del Año por Time

(Peter Morgan / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Donald Trump utilizó su imagen de exitoso empresario neoyorquino para convertirse en celebridad, estrella de televisión y eventualmente presidente. Ahora, tendrá la oportunidad de disfrutar de uno de los símbolos más visibles de éxito en la ciudad cuando toque la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves, además de ser nombrado Persona del Año por la revista Time.

Se prevé que Trump esté en Wall Street para marcar el inicio ceremonial de la jornada de operaciones, según cuatro personas con conocimiento de sus planes. También se anunciará el jueves que ha sido nombrado Persona del Año 2024 de la revista Time, según una persona familiarizada con la selección. Las personas que confirmaron su aparición en la Bolsa de Valores y el reconocimiento de Time no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Será un momento notable de doble reconocimiento para Trump, un neoyorquino de nacimiento que en ocasiones ha tratado al mercado de valores como una medida de aprobación pública y ha valorado mucho las muestras de su éxito en el mundo empresarial neoyorquino y sus apariciones en las portadas de revistas, especialmente Time.

Anuncio

Trump fue nombrado Persona del Año por la revista Time en 2016, cuando ganó las elecciones presidenciales por primera vez. Ya había sido incluido en la lista de finalistas para el reconocimiento de este año junto a la vicepresidenta Kamala Harris, el empresario Elon Musk, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Kate, la princesa de Gales.

Time se negó a confirmar la selección antes del anuncio del jueves por la mañana.

“Time no comenta sobre su elección anual para Persona del Año antes de la publicación”, dijo un vocero de la revista el miércoles.

El toque de la campana es un poderoso símbolo del capitalismo estadounidense, y además es una buena oportunidad para su imagen pública en Nueva York. A pesar de sus décadas como empresario neoyorquino, Trump nunca lo había hecho antes.

No estaba claro si Trump, un republicano, se reuniría con el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, quien ha mostrado simpatía por Trump y no ha descartado cambiar de partido político. Adams ha sido acusado de corrupción y de tráfico de influencias con actores extranjeros, delitos que niega haber cometido.

Trump mismo fue una vez un símbolo de Nueva York, pero dejó de vivir a tiempo completo en su emblemática Torre Trump en Manhattan y se mudó a Florida después de dejar la Casa Blanca.

CNN informó primero el miércoles sobre la visita de Trump a la Bolsa de Valores de Nueva York y Politico informó que se esperaba que Trump recibiera el reconocimiento de Persona del Año de Time.

La Bolsa de Valores de Nueva York invita regularmente a celebridades y líderes empresariales a participar en la apertura y cierre ceremonial de las operaciones. Durante el primer mandato presidencial de Trump, su esposa, Melania Trump, tocó la campana para promover su iniciativa “Be Best” para el bienestar infantil.

El año pasado, Jessica Sibley, directora general de Time, tocó la campana de apertura para revelar a la Persona del Año 2023 de la revista: Taylor Swift.

Después de las elecciones del 5 de noviembre, el S&P 500 se disparó 2,5% en su mejor día en casi dos años. El índice Dow Jones subió 1.508 puntos, o 3,6%, mientras que el índice compuesto Nasdaq saltó 3%. Los tres índices superaron los récords que habían establecido en las semanas recientes.

El mercado de valores estadounidense históricamente ha tendido a subir independientemente del partido que gane las elecciones presidenciales, y los demócratas han logrado mayores ganancias en promedio desde 1945. Pero el control republicano podría significar grandes cambios en las industrias ganadoras y perdedoras, y los inversionistas están tomando decisiones con base en el impacto que podrían tener aranceles más altos, impuestos más bajos y la regulación más ligera que favorece Trump.

Trump ha cortejado durante mucho tiempo a la comunidad empresarial con base en su propio estatus como un adinerado desarrollador inmobiliario cuya fama creció como la estrella del programa de televisión “The Apprentice”, en el que los competidores intentaban impresionarlo con sus habilidades empresariales. Ganó la elección en parte al aprovechar las profundas inquietudes de los estadounidenses sobre una economía que parecía incapaz de satisfacer las necesidades de la clase media.

La comunidad empresarial más amplia ha aplaudido sus promesas de reducir los impuestos corporativos y reducir las regulaciones. Pero sus planes declarados de imponer aranceles y posiblemente ir tras empresas que considera como no alineadas con sus propios intereses políticos también generan preocupación.

Trump pasa la mayor parte de su tiempo en su hogar en Florida, pero estuvo en Nueva York durante semanas este año durante el juicio que enfrentó en dicha ciudad por pagos para encubrir información comprometedora. Fue declarado culpable, pero sus abogados están presionando para que el caso sea desestimado por completo a la luz de su elección como presidente de la nación.

Mientras pasaba horas en un tribunal de Manhattan todos los días durante el juicio, Trump llevó su campaña presidencial a las calles de la ciudad fuertemente demócrata, celebrando un mitin en el Bronx y apareciendo en lugares para neoyorquinos de clase trabajadora: una bodega, un sitio de construcción y una estación de bomberos.

Trump regresó a la ciudad en septiembre para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su torre de Manhattan y nuevamente en la recta final de la campaña presidencial cuando celebró un mitin en el Madison Square Garden que generó reacciones inmediatas por los insultos y comentarios racistas e incendiarios de los oradores.

En la Bolsa de Valores de Nueva York, el toque de la campana es una tradición desde el siglo XIX. El primer invitado en hacerlo fue un niño de 10 años llamado Leonard Ross, en 1956, quien ganó un concurso de preguntas sobre el mercado de valores.

Muchas veces, las empresas que cotizaban en la bolsa tocaban la campana a las 9:30 de la mañana para conmemorar sus ofertas iniciales al comenzar las operaciones. Pero las apariciones se han convertido en un importante marcador de cultura y política, algo que Trump espera aprovechar, ya que ha prometido niveles históricos de crecimiento económico.

El presidente sudafricano Nelson Mandela tocó la campana, al igual que la estrella de Hollywood Sylvester Stallone con sus compañeros de reparto de la película “Los Indestructibles”. También lo hicieron los actores Robert Downey Jr. y Jeremy Renner para una película “Avengers” y los atletas olímpicos Michael Phelps y Natalie Coughlin.

En 1985, Ronald Reagan se convirtió en el primer presidente en funciones de Estados Unidos en tocar la campana.

“Con la reforma fiscal y el control presupuestario, nuestra economía estará libre para expandirse a su máximo potencial, revirtiendo la tendencia a la baja de forma permanente”, dijo Reagan en ese momento.

La multitud en el piso coreaba: ”¡Ronnie! ¡Ronnie! ¡Ronnie!”.

El índice Dow Jones subió en 1985 y 1986, pero sufrió una caída en octubre de 1987 en un evento conocido como “Lunes Negro”.

___

Long reportó desde Washington. El corresponsal Josh Boak en Washington contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.