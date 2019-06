California podría ser el primer estado en proteger a los negros de la discriminación hacia su cabello natural

La SB 188 está patrocinada por CROWN Coalition, una alianza nacional compuesta por la National Urban League, el Western Centre on Law & Poverty, Color Of Change y Dove. Grupos como la ACLU de California, las Mujeres Negras Organizadas para la Acción Política, la Cámara de Comercio Negra de California y la Asociación de Juntas Escolares de California también han apoyado la legislación, que probablemente llegue al escritorio del gobernador Newsom, ya que no enfrenta oposición oficial.