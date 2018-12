Después del mortal incendio de Camp, los californianos abren sus hogares a los evacuados

"La gente decía: Oh, en serio, ¿eso no te pone nervioso?", dijo Marek Abraham. Pero ella y su esposo admiten fácilmente que son confiados. Los dos trabajan en el Centro Médico Enloe, ella es enfermera de la sala de emergencias, él es asistente médico, y la necesidad de ayudar a las personas en crisis es prácticamente su segunda naturaleza. Incluso ahora, todavía sienten que no están haciendo lo suficiente. "Esto es tan fácil", dijo. "No parece que hayamos hecho nada".