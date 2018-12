En la era Trump, los resentidos son la norma, mientras que la gracia del estilo Bush es cada vez más inusual

Él era un hombre que había sufrido una de las derrotas más humillantes de la historia presidencial, cuando perdió ante Bill Clinton, en 1992, después de un mandato. En su discurso de concesión, Bush no se quejó de perder, no acusó a su oponente de mala fe. No dijo nada que menoscabara los resultados de las elecciones en la mente de los votantes.