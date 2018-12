La administración Trump prohibió los automatizadores de disparos, pero un informe de seguridad escolar desestimó otras medidas

"Los maestros no quieren esto. Los padres no quieren esto", declaró el senador Christopher S. Murphy, un demócrata de Connecticut. "Solo Betsy DeVos, el presidente Trump y la industria de armas creen que la mejor manera de detener un tiroteo en una escuela es llenando esos sitios de armas. Armar a los maestros y retrotraer las reformas disciplinarias escolares no hará que nuestros hijos estén más seguros".