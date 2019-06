Niña inspira ley en Oregon que exigirá el estudio del Holocausto en escuelas

Sarnowski afirmó en una entrevista que algunas personas cuestionaron su activismo. "Incluso quienes me conocen se mostraron escépticos al principio. Me decían: 'No eres judía, y eres una niña'", comentó. "Pero pude hacer esto porque es para las futuras generaciones de estudiantes de Oregon, para que la gente escuche estas lecciones de tolerancia y respeto".