Patólogo es acusado por la extracción de órganos y tejidos infantiles en autopsias

Matshes, quien vive en San Diego y viaja al condado de Lubbock por trabajo, realizó dos procedimientos frente a sus empleados, a pesar de que no estaba calificado para hacerlo en el estado de Texas, explica la demanda. "El Dr. Matshes declaró que actuaba como un 'técnico', no como médico, ya que no tenía licencia para ejercer la medicina en Texas", señala la demanda. "El Dr. Matshes hizo las incisiones y extrajo los órganos él mismo, mientras que el Dr. Andrews observaba junto con el personal".