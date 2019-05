Pese a los controles, las tiendas ilegales de cannabis prosperan

"Esto no es sólo una cuestión de oferta, también es una cuestión de demanda", indicó. "Quiero que el mensaje sea mucho más claro para los posibles compradores de marihuana recreativa; simplemente no vale la pena correr el riesgo de ir a un lugar no autorizado, porque nadie hace pruebas a su producto, y sabrá Dios qué hay en él".