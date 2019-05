Poca paga y altos costos: las desventajas de Lyft para rentar autos a conductores

En abril pasado, el automóvil fue remolcado después de que Berry estacionara durante la noche en un lugar que bloqueaba un negocio. El vehículo fue trasladado al aeropuerto, a un estacionamiento de alquiler de coches operado por Hertz, uno de los socios de alquiler de Lyft. Berry tardó dos días en recuperarlo y durmió toda la noche en la terminal aérea. Casi sin efectivo después de unos días de haber perdido horas de conducción, no pudo reembolsar a Lyft por el cargo de remolque de $113 y la compañía le exigió que devolviera el automóvil de inmediato. "Me pusieron en una situación muy difícil", relató Berry. "Ahora voy a estar desamparado sin el vehículo. Y ni siquiera he podido ganar suficiente dinero [con Lyft] para salir adelante".