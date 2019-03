Por qué sigo siendo católico -y por qué cada día es más difícil

El domingo pasado, visité por primera vez mi parroquia en Oakland desde la llegada de un nuevo pastor. Me hubiera encantado escuchar que hablara sobre la recién concluida cumbre del Vaticano. Nuestro nuevo pastor es oriundo de México, al igual que la mayoría de los feligreses. En un sermón genérico, invocó a la Virgen de Guadalupe e invitó al rebaño a redoblar su fe. No hizo mención alguna de la reunión en Roma, ni de los sobrevivientes, ni de cuántos de nosotros estamos luchando con las incesantes revelaciones de la corrupción en toda la jerarquía. Su silencio se sintió como el silencio de la complicidad. Cuando mis hijas y yo nos acercamos al altar para tomar la Comunión, me sentí aliviado de que él no estuviera al frente de nuestra fila.