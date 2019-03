Tras escándalo, padres acaudalados pierden sus empleos y se enfrentan a reacciones violentas

Loughlin ha sido una cara familiar, por mucho tiempo, en la programación de la compañía de medios. Ella ha protagonizado varias de las películas románticas originales de Hallmark Channel, incluyendo "Homegrown Christmas" en 2018, "Every Christmas Have a Story" en 2016 y "Northpole: Open for Christmas" en 2016, así como el drama romántico de 2010 de la cadena: "A Soldier's Love Story."