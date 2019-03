Trump exigió que le dieran acceso a información privilegiada a su yerno

Tanto Trump como su hija, Ivanka, negaron públicamente que el presidente estuviera involucrado en la obtención de una autorización para Kushner. El presidente le dijo al New York Times en una entrevista el 31 de enero que no le ordenó a Kelly ni a funcionarios similares que otorgaran una autorización para su yerno, e Ivanka Trump también le dijo a ABC News a principios de este mes que su padre no estaba involucrado en el proceso.