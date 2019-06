Trump retrasa el plan de deportaciones, en medio del temor de inmigrantes indocumentados en el país

Pero el jefe de LAPD, Michel Moore, destacó que esos operativos "no tienen nada que ver con el Departamento de Policía de Los Ángeles", que no jugará ningún papel en la cuestión, dijo, haciéndose eco de una antigua política de LAPD, de no detener o cuestionar a alguien sobre su estatus migratorio o ciudadanía. "No somos una extensión de ICE", remarcó Moore, quien se ha reunido con cónsules generales y varios interesados ​​de la comunidad con respecto a las acciones informadas.