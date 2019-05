Escuela de L.A vota por mantener el nombre de Michael Jackson en su auditorio

Robson, uno de los acusadores de Jackson, le dijo a The Times esta semana que él también había asistido a Gardner. Ello ocurrió a principios de la década de 1990, no mucho antes de que Jackson fuera acusado de conductas impropias con otro niño. Ese caso se resolvió fuera de la corte. "Vivíamos en Hollywood, cerca de Gardner Street School, por eso fui allí", narró Robson, cuya familia vino de Australia a Estados Unidos para que él pudiera seguir su carrera como actor infantil. "Esto ocurrió justo después de que Michael Jackson me patrocinara para ingresar a EE.UU y mientras él todavía abusaba sexualmente de mí".