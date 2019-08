D23 Expo: ¿La propiedad intelectual de Disney está exprimiendo el tema de nuestros parques temáticos?

Los parques temáticos de Disney en los últimos años han experimentado grandes transformaciones, dando la bienvenida a tierras a gran escala basadas en adquisiciones y asociaciones. Áreas inspiradas en películas como Cars Land, Toy Story Land, Pandora - the World of Avatar y Star Wars: Galaxy’s Edge están adentro, mientras que las tierras temáticas de antaño - Adventureland, Frontierland, Tomorrowland - ya no están de moda con el tema de los diseñadores de los parques.

Es un asunto que influye en el propósito conceptual de las tierras. Los “Imagineers” de Walt Disney enfatizan cada vez más los elementos interactivos y las experiencias basadas en el juego, y en el caso de Galaxy’s Edge y el Avengers Campu, que está en desarrollo y que viene a Anaheim, es un enfoque de diseño más centrado en la trama. La mayor influencia cinematográfica también está modificando gradualmente la misión de los parques.

En la última década ha visto un replanteamiento del papel del parque temático y, a su vez, cuántos de nosotros consumimos entretenimiento masivo. El año pasado, más de 150 millones de personas participaron en los esfuerzos de la marca Disney, dijo este domingo Bob Chapek, el ejecutivo senior de Disney que supervisa los parques de la compañía, como parte del evento central de D23 Expo. Este número ilustra el papel vital que juega Disney en la configuración de nuestra narrativa cultural.

Pero la compañía que una vez recreó una tierra africana en Animal Kingdom o un parque dedicado a la ciencia, la tecnología, la industria estadounidense y la cultura global en Epcot, está mirando más hacia su interior cuando se trata de sus parques temáticos en 2019. Nuevos proyectos discutidos y anunciados el domingo llegan a Disneyland en Anaheim y Walt Disney World en Orlando, Florida, y éste se centró, casi exclusivamente, a maximizar las propiedades que también pueden estar en el múltiplex y, eventualmente, en el próximo servicio de suscripción de transmisión Disney +.

“Estamos poniendo más Disney, más Pixar, más Marvel y más ‘Star Wars’ en nuestros parques”, dijo Chapek. “Cada espectáculo en vivo y espectacular debería dar vida a tus historias favoritas de maneras emocionantes”, agregó.

Pero cuando todo es Disney, Pixar, Marvel y “Star Wars”, ¿estamos en riesgo de perder algún día el “tema” en nuestros parques temáticos? Tierras como Galaxy’s Edge, actualmente abiertas en Disneyland y lanzadas en días en Disney’s Hollywood Studios en Florida, son tierras idénticas que existen en parques construidos sobre declaraciones de misión muy diferentes, esta última una vez dedicada al cómo hacer películas. La gran revelación en D23 Expo este año fue Avengers Campus, que existirá como tierras separadas, pero conectadas en Disney California Adventure en Anaheim, así como en los resorts de Disney en París y Hong Kong.

“Lo que escuchamos literalmente de millones de nuestros huéspedes es que quieren más formas de experimentar sus historias favoritas”, dijo Chapek. Sin embargo, los fanáticos que tomaron muestras después de la discusión en el panel de los parques expresaron una gama de emociones más matizadas, y una que probablemente podría resumirse como un optimismo cauteloso, es la que considera una transformación de Epcot desde hace mucho tiempo.

El parque de Florida, especialmente su “Mundo del Futuro”, una vez se basó en gran medida en los patrocinios corporativos y también sufrió que su aspecto en la bola de cristal fuera obsoleto más rápido de lo que Disney podría actualizarlo. Sin embargo, el parque es querido entre los fanáticos de Disney en parte porque se inspiró en los deseos finales de Walt Disney y, en última instancia, se estructuraba más en la originalidad que las marcas de Disney, su mascota es esencialmente un dragón púrpura llamado Figment, que puede no ser reconocible para aquellos que no lo hicieron. No crezcas con el parque.

Journey of Water, inspirado en "Moana", será un recorrido exploratorio que llegará a Epcot. (Disney)

No hubo noticias el domingo en Figment y el Viaje a la Imaginación que montan los personajes principales, pero los fanáticos se enteraron de una experiencia de paseo inspirada en “Moana” dedicada a la majestuosidad del agua, una montaña rusa giratoria de “Guardianes de la Galaxia” llamada Cosmic Rebobine y el regreso de la Nave Espacial Tierra, una que se centrará en la narración de historias a través de los siglos en lugar de la conectividad humana y los avances en la comunicación. También hubo la sorprendente revelación de una atracción de “Mary Poppins” que llegó al pabellón del Reino Unido en el World Showcase, uniéndose a un paseo en Ratatouille previamente anunciado que se inaugurará el próximo año en la exposición de Francia.

Sin embargo, los parques temáticos de Disney ofrecen muchas cosas para muchas personas, y cualquier cambio está en riesgo de eliminar algo que algunos aprecia. “Estoy un poco nervioso porque Figment, o, ya sabes, los ‘Tres Caballeros’, que son mis favoritos, podrían desaparecer y no nos lo dirán hasta que se acabe”, dijo Willy Donica, de 33 años, de Burbank, haciendo referencia al paseo en bote en el pabellón de México con el tema de los “Tres Caballeros”, que en sí fue un cambio leve del paseo que originalmente no contaba con personajes de Disney.

Otros se preguntaron si el énfasis en las franquicias de gran éxito (propiedad intelectual o “IP” en la industria habla) significa que cierta era extrañamente alegre de los parques temáticos de Disney está llegando a su fin. A principios de este mes, por ejemplo, Disney celebró el 50 aniversario de la Mansión Embrujada, posiblemente la atracción más querida del parque.

Además, una de las películas más comentadas en la D23 Expo fue la película protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt “Jungle Cruise”, basada en un concepto que data de los inicios del parque. Si bien el viaje se inspiró en las “Aventuras de la vida real” de la compañía, finalmente fue en una dirección más alegre y ha existido durante décadas sin un universo cinematográfico que lo acompañe.

A otra fan, Cassie Soumas, le gustó lo que vio de los planes Epcot de Disney, que también incluirá un pabellón centrado en el juego llamado Play! Ella dijo que está “súper emocionada” por lo que se mostró, pero que tiene “un poco de curiosidad por saber qué más vendrá". También se mostró un poco más escéptica para esperar y ver. “Dudo que la IP sea rociada en todo”, dijo la joven de 22 años. “Parte de la magia de ir a los parques de Disney es Tiki Room y Small World, cosas que eran ideas originales de Imagineering y ahora son cosas clásicas.

“La imaginación”, agregó, “es la clave de los Imagineers”, y todavía espera obtener algún día “contenido original” que no sea “solo replicar películas”. Y sin embargo, el fandom está lleno de contradicciones.

Disney dejó caer cierto detalles sobre el Campus de los Avengers que vendrá a Anaheim el próximo año, y es que en el lanzamiento estará liderado por un paseo interactivo de Spider-Man que promete simular la apariencia de disparar una red desde nuestras manos. Se planean otras experiencias, que incluyen lo que el “Imagineer” Scot Drake describió desde el escenario como las “ruinas de un misterioso santuario de California” donde se pueden aprender los modos de hechicería del Dr. Strange.

Star Wars: Galactic Starcruiser en Walt Disney World incluirá una experiencia en la que los invitados pueden entrenar con un sable de luz. (Disney / Lucasfilm)

En desarrollo y sin cronograma se trata de un paseo temático de “Avengers”. Se proporcionaron pequeños detalles, excepto que llevará a los invitados al mundo de Wakanda de la Pantera Negra. Todo esto fue un sueño hecho realidad para Weston Wurtz, de 22 años, de Santa Ana. “Cuando anunciaron Spider-Man y otras cosas, me emocioné mucho”, dijo Wurtz. “Tenía lágrimas de alegría”.

Una cosa es cierta: el enfoque centrado en el cine está cambiando el diseño del parque temático a una experiencia más participativa. A Walt Disney a menudo se le atribuye la descripción de la sensación de cabalgar a través de Piratas del Caribe como una fiesta de cóctel, lo que significa que los invitados flotarían a través de ella y obtendrían fragmentos de una narración para unir si así lo desean. Las tierras y atracciones de hoy se sienten más escritas, un intento de ubicar a los invitados en una historia en curso.

El “Avengers Campus” seguirá los pasos de Galaxy’s Edge y llegará con una historia de fondo. En Galaxy’s Edge, por ejemplo, la historia cuenta que la Resistencia se está escondiendo en un bosque cercano y que la malvada Primera Orden acaba de aterrizar en un intento de olfatearlos. Los invitados entran al conflicto, que se puede explorar a través de la aplicación móvil Play Disney Parks, donde hay un juego para controlar la tierra. Aquellos que no quieran usar la aplicación aún se encontrarán jugando si montan Millennium Falcon: Smugglers Run, que combina un simulador de parque temático con una experiencia de tipo arcade.

Los invitados pueden diseñar “supersuits”, “sling webs” o echar un vistazo a la ciencia detrás del universo Marvel en Avengers Campus, que tendrá como tema un área basada en el reclutamiento.

“Si hay un cambio”, dijo el “Imagineer” Scott Trowbridge el sábado sobre los cambios desde la apertura de Disneyland en 1955 hasta hoy, es que la compañía está “tratando de abrir más espacio para que nuestra audiencia forme parte de la historia”.

Ese es el tono completo de un hotel en desarrollo en Florida con el tema de “Star Wars” titulado Star Wars: Galactic Starcruiser, que será una vacación de dos noches como un crucero en el espacio. Entre las ofertas estará la capacidad de entrenar con un sable de luz o visitar el puente del barco para aprender a volarlo u operar sus defensas. El Starcruiser promete interacciones de invitados con droides y alienígenas, que formaron parte del lanzamiento original de Galaxy’s Edge, y parece desarrollarse como una especie de juego de rol de acción en vivo de dos días.

“Asumimos que la gente quiere venir a jugar con nosotros un poco más”, dijo Trowbridge, quien dirigió los equipos Galaxy’s Edge. “Pero espero que les guste esa idea. Así que si no, aplaudan ahora”.

Por primera vez, la convención de admiradores estuvo relativamente tranquila.

