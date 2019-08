En MTV VMAs, Lizzo, Taylor Swift, pop latino y Missy Elliott dominan, como reglas de diversidad

Taylor Swift, Lil Nas X, Billie Eilish y Missy Elliott fueron las grandes ganadoras de los MTV Video Music Awards 2019, que se emitieron desde el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el lunes por la noche.

“You Need to Calm Down” de Swift fue nombrado Video del año. La canción del año fue para la Grabación de Mezclas fue para Lil Nas X por su éxito “Old Town Road”. Eilish y Ariana Grande, quienes estuvieron ausentes del show debido a compromisos de gira, ganaron los de Mejor Artista Nuevo y Artista del Año , respectivamente.

Sin embargo, el máximo ganador pudo haber sido MTV, que logró llevar a cabo una transmisión que no solo ofreció un espectáculo espumoso, sino que mostró que la red todavía tenía algo que decir, al reservar un programa que celebraba los diversos talentos que actualmente están cambiando el aspecto de la música pop.

Durante los últimos 30 años, los VMA fueron shows imperdibles, tanto por la celebración del video musical como por la forma de su arte comercial y su descarado y juvenil festival de celebridades. Aquí fue donde Kanye West se convirtió en un meme de por vida por estrellarse en el escenario y donde Britney Spears reinó (y se desmoronó). El escenario de VMA es donde Beyoncé puso a prueba sus ambiciones como intérprete y donde Lady Gaga se convirtió en una superestrella. Durante años, el público observó con gran expectativa qué haría su siguiente estrella pop favorita.

Sin embargo, durante la última década, la fortuna de la red ha caído y, como muchos programas de premios, los VMA sufrieron una hemorragia en la era de la televisión y la transmisión.

Pero a pesar de un desempeño hostil de alojamiento del popular comediante Sebastian Maniscalco, los VMA de 2019 se sintieron más seguros y decididos que cualquier otro en la memoria reciente.

Taylor Swift opened the MTV Video Music Awards. (Matt Sayles/Invision/AP)

Taylor Swift abrió con el himno de empoderamiento “You Need to Calm Down”, transformando el escenario en un meme literal, equipado con letras de burbujas que surgieron de un video en la pared. Mientras recogía el trofeo para Video for Good (dado a los clips que promueven un mensaje), Swift cedió sorprendentemente el escenario a los artistas que ella presentó en la vibrante imagen de “You Need to Calm Down”.

Rosalía (con Ozuna), j Balvin (con Bad Bunny) y Lizzo tuvieron actuaciones aventureras de robo de escenas que mostró la recompensa de prestar atención a lo que está impulsando las listas y, lo que es más importante, las listas de reproducción de Spotify.

Normani recreó cuadro por cuadro su video musical viral “Motivation”. Shawn Mendes y Camila Cabello ordeñaron su relación con una versión G de su dueto, “Señorita”, sellando las cosas con un beso en la nariz. Y Lil Nas X mantuvo su año masivo con una actuación muy coreografiada de “Panini” que mostró que el rapero también podía sincronizar los labios y bailar como un miembro de la banda de chicos del 2000 en solitario.

Después de ser agasajado por Ciara, Timbaland y Justin Timberlake a través de video, Elliott recibió el Premio Video Vanguard por las imágenes innovadoras y excéntricas que interrumpieron el hip-hop cuando surgió hace más de 20 años.

El premio de Elliott llegó después de años de peticiones en internet de fanáticos que le pidieron a la red que considere su llamativo y vibrante trabajo que define el arte del rapero, cantante y productor nacido en Virginia.

Durante su actuación de 7 minutos, Elliott, que lanzó su primera colección de música en 14 años la semana pasada, ofreció un recordatorio de su genio con un popurrí lleno de éxitos en el que bailaba en medio de espejos y efectos especiales, recreó el aspecto de lente ojo de pez de su sencillo debut “The Rain (Supa Dupa Fly)” y cambió de vestuario en numerosas ocasiones.

“He trabajado diligentemente durante más de dos décadas y nunca pensé que estaría aquí para recibir este premio”, dijo Elliott.

Otros ganadores fueron Cardi B, Normani, Rosalía y J Balvin, los Jonas Brothers, Cabello y Mendes, y el diseñador de moda Marc Jacobs, quien recibió el primer premio MTV Fashion Trailblazer.

