YouTube está en la mira por videos inapropiados para niños. Sus rivales ven una apertura

A principios de este verano, la Comisión Federal de Comercio comenzó a mantener conversaciones privadas con funcionarios de YouTube, como parte de una investigación. El servicio de video está acusado de violar las leyes que supervisan los hábitos de los niños en internet, poniendo en peligro una enorme biblioteca de medios y sus ingresos correspondientes. Ni YouTube ni los reguladores han dado a conocer las conversaciones públicamente.

Sin embargo, a pesar del hermetismo, una pequeña empresa de marketing británica comenzó a enviar correos electrónicos a algunos anunciantes de YouTube al respecto. Los informes indicaron que la FTC golpearía a YouTube con una multa récord y obligaría a cambiar sus operaciones, algo que, según los correos electrónicos, “sería de interés” para los patrocinadores de YouTube. “Independientemente del tamaño de la multa, representa un cambio en el mundo para la privacidad digital de los niños”, decía el mensaje. “Espero verte pronto.”

Los correos electrónicos fueron de SuperAwesome Ltd. Los fabricantes de juguetes, los animadores y otras marcas pagan a la compañía para que coloque anuncios en línea o acceda a herramientas como el sistema “seguro y moderado” de inicio para comentarios en Internet. En julio, SuperAwesome agregó otra oferta: un servicio de video, llamado Rukkaz, que funciona de manera muy similar a YouTube. Los locutores aficionados suben videos, los patrocinadores los respaldan y los niños los ven. Solo la nueva empresa se comprometió a trabajar con emisoras cuidadosamente seleccionadas, y lanzó el servicio como una forma de cumplir con las leyes de privacidad y evitar las imágenes dementes que acechan en la web abierta.

“Esto es algo que Google y Facebook, y posiblemente Apple, deberían haber estado haciendo durante los últimos cinco años”, dijo Dylan Collins, director ejecutivo de SuperAwesome. “Y no lo han hecho”.

Las oleadas de nuevos medios queridos han intentado desbancar a YouTube, sin éxito. Pero Collins es uno de los varios empresarios que intentan atacar mientras YouTube está en crisis. El gigante de los videos, propiedad de Google de Alphabet Inc., se ha ganado la reputación de ser un salvaje de los medios de comunicación, un lugar donde los jóvenes espectadores se han topado fácilmente con imágenes de humor grosero o violencia sangrienta. Los legisladores han preguntado sobre esto, parte del escrutinio de las prácticas de privacidad y el dominio de la gran tecnología.

La FTC está investigando si Google viola la Ley de protección de privacidad en línea para niños, o COPPA, que prohíbe rastrear la información personal de menores de 13 años. Los frecuentes ajustes de YouTube a sus algoritmos y políticas publicitarias todopoderosos han dejado a los creadores de videos descontentos. Un puñado de advenedizos esperanzas que este impulso ayude a su causa. Han obtenido financiación de riesgo, acuerdos de licencia y clientes con la promesa de crear bienes raíces en Internet seguros para los niños.

La FTC también está jugando un papel inadvertido. La incertidumbre sobre el caso está generando pánico en algunos sectores de la comunidad de YouTube, lo que lleva a algunas estrellas (Youtubers) a buscar alternativas. Surgieron informes de noticias de que la FTC puede obligar a YouTube a mover todos los videos de los niños a su aplicación Kids o cortarlos de los anuncios.

“Nadie realmente tiene una idea de lo que va a pasar”, dijo Michael, quien dirige KidCity y otros dos canales familiares de YouTube. Es uno de los más de 150 YouTubers que saltan a Rukkaz. Él no se mudará de YouTube, pero publicará varios clips de YouTube con la puesta en marcha, lo que compartirá los ingresos por publicidad. Pidió que no se revelara su apellido para proteger la privacidad de sus dos hijos.

Los medios para niños en línea están en auge a medida que millones de niños intercambian dibujos animados los sábados por la mañana por streaming y teléfonos inteligentes. La mayoría de los servicios de transmisión, como Netflix, ejecutan programas curados y producidos hábilmente para niños, mientras que YouTube se basa en una montaña de contenido no escrito y generado por el usuario. Varias personas que hicieron estos videos dijeron que, en los últimos meses, los representantes de soporte de YouTube han detenido el contacto sin explicación.

Una preocupación principal para muchos creadores es que sus videos estarán restringidos a la aplicación móvil YouTube Kids, un servicio mucho menos popular, donde Google publica menos anuncios. “Eso pondría a todos fuera del negocio. Quiero decir, casi de la noche a la mañana ”, dijo Michael.

Es poco probable que YouTube haga eso o que corte todos los videos infantiles y familiares de los anuncios. El miércoles, YouTube dijo que lanzaría un sitio web separado para niños y cambiaría las categorías de edad en niños. Además, YouTube planea finalizar los anuncios “dirigidos” en los videos que los niños puedan ver. Esa solución dificultaría que los creadores detrás de esos clips ganen más de los anuncios, aunque es un movimiento menos draconiano que algunas otras opciones que han caído en meros rumores.

Sin embargo, un problema con este enfoque es definir videos para niños. COPPA se aplica a cualquier servicio web “dirigido a niños”. Si bien la mayoría de los clips en YouTube Kids, como los dibujos animados de canciones de cuna, claramente lo son, otras grandes franjas de YouTube, como imágenes de videojuegos, posiblemente no lo son. Sin embargo, es un secreto a voces que a los espectadores más jóvenes les encanta ver a la gente jugar videojuegos. Aproximadamente una cuarta parte de los anuncios de YouTube que compra una importante empresa de juguetes se publica en videos de Minecraft, según un comprador de medios con conocimiento del asunto que pidió no ser identificado discutiendo datos privados.

“La dificultad aquí es determinar qué es” niños dirigidos "", dijo Ashkan Soltani, un investigador de privacidad que anteriormente se desempeñó como el principal tecnólogo de la FTC. “No es una regla de línea brillante”.

Una vez que sea trazada la línea, los creadores de YouTube no quieren caer en el lado equivocado. Muchos, como Michael de KidCity, ahora describen sus producciones como “juego basado en la familia” o “co-juego”, videos que muestran a adultos y, con la esperanza, que los adultos ven.

YouTube no es el único jugador importante en un lugar incómodo; otras plataformas tecnológicas están bajo una presión similar. La FTC multó a Bytedance Inc., el propietario de la popular aplicación TikTok, por violar las pautas federales sobre menores. Los críticos se han quejado de que Facebook Inc. rastrea ilegalmente el comportamiento en línea de los niños. Muchos en los medios de comunicación infantiles no esperan que una solución viable provenga de los nombres conocidos.

“No tiene sentido que las grandes compañías de Internet puedan tomar algo que diseñaron para adultos y hacerlo para niños”, dijo Kevin Donahue, uno de los primeros ejecutivos de YouTube que ahora dirige Epic, una nueva empresa de libros electrónicos. “Tienes que crear algo nuevo”. (Sin embargo, Donahue dijo que no tiene interés en rivalizar con su antigua compañía. “No estamos haciendo eso en absoluto”, dijo).

Para la mayoría de los recién llegados, ese algo se parece a Netflix: un servicio de suscripción con una selección limitada. La idea es que los padres pagarían por algunas partes de YouTube populares entre los niños, los “unboxers” de juguetes y los animadores de nicho, sin las caídas de una biblioteca de contenido ilimitada. Hace tres años, Epic agregó video a su aplicación de libros electrónicos de $ 7.99 al mes, que ofrece unos miles de video clips, todos revisados ​​por los miembros del personal. Kidoodle.TV, una compañía canadiense, ofrece videos para niños sobre servicios de decodificadores como Roku. Otro, JuniorTube, tenía una lista de videos amateur seleccionados disponibles en una aplicación basada en suscripción. Roku agregó una nueva sección curada para niños y familias.

Highbrow, una nueva empresa con sede en Londres, vende un servicio mensual de $ 6.49 con el lema “Confiado por las escuelas y los padres de todo el mundo”. Priyanka Raswant, abogada corporativa, formó la compañía mientras se preparaba para tener su primer hijo. Encontró que la mayoría de los videos disponibles en YouTube Kids eran “absurdos” y la aplicación no era útil para los padres.

“Si ve algo escandaloso, debe informarlo”, dijo Raswant. “Han puesto la responsabilidad sobre los padres. La mayoría de los padres ni siquiera tienen tiempo para cepillarse los dientes ".

Highbrow se ha asociado con las telecomunicaciones en América Latina e India para su distribución, pero no comparte datos de ventas. El servicio ofrece videos de Pinkfong, el estudio detrás del mega éxito “Baby Shark”, así como programas más pequeños como “Travel With Kids” de PBS.

SuperAwesome es uno de los pocos modelos de programación de YouTube gratuita y con publicidad. La puesta en marcha está programada para registrar 60 millones de dólares en ingresos este año. (YouTube no comparte ventas, pero las estimaciones colocan las ventas anuales de su contenido para niños por encima de los 700 millones de dólares). Collins dijo que su compañía es rentable. Por supuesto, la incertidumbre que rodea al video en línea para niños también podría amenazar esas ganancias. Su negocio publicitario compite contra los de los gigantes gemelos de Google y Facebook. Los beneficios de los servicios publicitarios de SuperAwesome podrían no ser tan evidentes si YouTube pasa indemne por la sonda FTC y aumenta su aplicación Kids.

Eso podría significar que hay más en el servicio de video de Collins. Para Rukkaz, Collins apunta a los puntos ciegos de YouTube. La mayoría de YouTube Kids atiende a niños en edad preescolar, por lo que Collins está reclutando creadores con el objetivo de una audiencia mayor. También se está acercando a los creadores con entre 500,000 y un millón de suscriptores en YouTube, lo suficiente como para ganarse la vida del sitio, pero no para ser descartado de sus cambios. “Toda esta comunidad está realmente huérfana por YouTube”, dijo Collins.

Michael, que dirige el canal KidCity, es optimista sobre Rukkaz. Está planeando usar la función de SuperAwesome para alojar comentarios de video, lo que considera útil para obtener comentarios de la audiencia. YouTube cerró los comentarios sobre videos con niños a principios de este año, pero permitió que un grupo selecto de canales los mantuviera con la condición de que “moderen activamente” las publicaciones. Sin embargo, filtrar esos comentarios requiere el uso de un sistema manual. “Tienes que ir allí y deletrear las malas palabras”, dijo.

Sus intentos por encontrar una base más allá de YouTube no han tenido éxito en el pasado. En KidCity, el padre tejano y sus dos hijos realizan representaciones largas vestidos como personajes de dibujos animados familiares: Wolverine de Marvel Comics o Queen Elsa de Disney. Intentaron publicar uno de estos clips en el servicio de autoedición de Amazon, Prime Video Direct, pero la compañía rechazó los videos, citando preocupaciones de propiedad intelectual. Un clip de KidCity de su hijo vistiendo un disfraz de Spider-Man y probando un juguete de Spider-Man tiene más de 85 millones de visitas en YouTube. El enfoque de laissez-faire de YouTube a los medios ha traído críticas mordaces, pero también ha permitido innumerables carreras en línea.

“Esa es la plataforma creadora para niños”, dijo Michael. “El único, desafortunadamente”.

Al menos un posible rival de YouTube ya ha mordido el polvo. JuniorTube, una compañía con sede en Indiana, creó una aplicación paga y reclutó a algunos YouTubers establecidos. Al igual que los demás, administró los costos de alojar videos y otros servicios de fondo, dividiendo las ventas con los productores de videos. En mayo, estos productores recibieron un correo electrónico que JuniorTube había cerrado “debido a un desempeño comercial muy pobre e interés de la audiencia”.