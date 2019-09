Tropicália anuncia cartel con Caifanes, Tigres del Norte, Natalia Lafourcade y más

Caifanes, Los Tigres Del Norte, Enanitos Verdes, Hombres G, Kali Uchis, Chicano Batman, Natalia Lafourcade, Zoe, Cuco, Boy Pablo, Omar Apollo, Maldita Vecindad, Paquita la del Barrio, Yellow Days, Wallows, The Drums, Fidlar, Bomba Estéreo y otros artistas se unen al cartel ya confirmado del próximo Tropicália Music & Taco Festival.

Como lo saben bien quienes han asistido a sus anteriores ediciones, este es un evento de gran magnitud que reúne en el Sur de California tanto a músicos de la escena latina como a representantes del lado anglosajón, lo que lo diferencia de otros shows que se centran en audiencias específicas.

En esta ocasión, el festival ha decidido cambiar de locación, porque en lugar de desarrollarse en la acogedora zona externa del Queen Mary de Long Beach, con mucha vegetación y al lado del mar, se trasladará a un ambiente mucho más popular y urbano, el de la ruda Arena Deportiva de Pico Rivera, en consonancia con un cartel que busca ser mucho más comercial que el de los dos años pasados, pero que le dará todavía pie a varias propuestas alternativas

Lo que sí se mantiene es el hecho de que el show se extenderá por dos jornadas, la del sábado 9 de noviembre y la del domingo 10 de noviembre. Se trata de su tercera celebración, sí, pero solo de la segunda a cargo de la megacompañía de entretenimiento Goldenvoice, que organiza muchos de los conciertos que se llevan a cabo en esta parte del mundo.

La misma empresa ha anunciado que se ha unido por primera vez con L.A. Taco, un portal local que se especializa en este platillo mexicano, con el fin de seleccionar a los vendedores que ofrecerán sus productos dentro del festival.

El cartel completo (en orden alfabético) es el siguiente: Bakar, Banes World, Beach Bums, Beach Fossils, Bomba Estereo, Boy Pablo, Cafe Con Tequila, Caifanes, In tribute to Celso Pina, Chicano Batman, Chulita Vinyl Club, Cola Boyy, Cuco, Davila666, Dreamgirl, Ed Maverick, El Gran Silencio, Enanitos Verdes, Engelwood, Enjambre, Fidlar, Fobia, Foos Gone Wild, Fur, Fury, Good Morning, Goth Babe, Greer, Haroinfather, Hockey Dad, Hombres G, Homeshake, Hot Flash Heat Wave, Hunny, Indyo, Inner Wave, Inspector, Ivy Queen, Jasper Bones, Kali Uchis, Kid Bloom, King Clave, La Chamba, La Pobreska, La Santa Cecilia, Los Angeles Negros, Los Cadetes De Linares, Los Freddy’s, Los Hurricanes, Los Pasteles Verdes, Los Retros, Los Rieleros Del Norte, Los Solitarios, Los Terricolas, Los Tigres Del Norte, Lunar Vacation, Maldita Vecindad, Mellow Fellow, Men I Trust, Michael Seyer, Mild High Club, Mild Orange, Natalia Lafourcade, NB Ridaz, No Vacation, Oh Sees, Omar Apollo, Pantéon Rococó, Paquita La Del Barrio, Peach Pit, Phum Viphurit, Prayers, Puma Blue, Quitapenas, Raskahuele, Red Store Bums, River Ratts, Role Model, Roy Blair, SadGirl, SALES, Skegss, Sonora Dinamita, Still Woozy, Summer Salt, Sunset Rollercoaster, Surf Curse, Temporex, The Buttertones, The Drums, The Garden, The Grinns, The High Curbs, The Licks, The Marias, The Red Pears, Triathalon, Tropa Magica, Turnover, TV Girl, Ugly Primo, UMI, Undercover Dream Lovers, Victor Internet, Viernes 13, Wallows, Yeek, Yellow Days, Yung Heazy, Zack Villere y Zoe