LATIN AMAs... de lo mismo, con el urbano dominando y un reggaetón con disfraz de pop

Una vez más el reggaetón domina las listas de nominados en una premiación musical y en esta oportunidad los LATIN AMas no son la excepción. Y mira que no tengo nada en contra de este género que es tendencia mundial.

Algunos de los nominados fueron anunciados esta mañana durante la emisión del programa “Un Nuevo Día” y luego se extendió en las redes sociales de Twitter en las cuentas de @LatinAmas, @AMAs, @Billboard, @LatinBillboards y @BillboardLatin.

La quinta edición de los @LatinAMAs que se llevarán a cabo el proximo 17 de octubre en el DolbyTheatre de Hollywood y con transmisión en vivo por Telemundo, anunció que los aspirantes al premio Artista del Año se lo estarán disputando siete exponentes del género urbano, incluida una sola candidata mujer, dos representantes del regional mexicano y uno de bachata. Con este resultado, podemos darnos cuenta que el género pop ha quedado totalmente relegado, mientras que el tropical solamente cuenta con un candidato.

Esta categoría que es la más importante de esta joven premiación, pondrá en competencia a Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna, Maluma, Bad Bunny y Karol G, como la única fémina aspirante, mientras que su novio Anuel AA es la real sorpresa en esta categoría, que a nuestra consideración no tiene las suficientes credenciales para ocupar un lugar en esa categoría, porque no se trata de que si vende o no, es la terna a Artista del Año, se cual sea el género.

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga y el juvenil Christian Nodal son los dos candidatos por el género regional en esa categoría y el bachatero Romeo Santos es el único nominado por el género tropical. ¿Dónde han quedado los demás?

Para el Álbum del Año también domina increíblemente el género urbano con Ozuna a la cabeza por su trabajo “Aura”, seguido de Bad Bunny por “X 100PRE”, Anuel AA por ‘Real hasta la muerte” y Luis Fonsi por su álbum variado con tendencia al reggaetón “Vida”; y finalmente Carlos Santana por “Africa Speaks”, el extraordinario álbum en el que cuenta con colaboraciones de Buika y Laura Mvula.

La categoría a Nuevo Artista del Año presenta a exponentes urbanos como Darell, Jhay Cortez, Lunay, Paulo Londra, Sech y la originaria de Barcelona, España, la carismática Rosalía.

El premio al Sencillo del Año figuran Anuel AA & Romero Santos con “Ella Quiere Beber”; Bad Bunny & Drake por “MIA”; Daddy Yankee & Snow por “Con Calma”, DJ Snake & Selena Gomez, Ozuna & Cardi B “Taki Taki” y Pedro Capó & Farruko por el éxito del verano, “Calma”.

En el apartado Artista Favorita Femenina las candidatas son Becky G, Karol G, Natti Natasha, Rosalía y la única del pop es representada por la mexicana Natalia Lafourcade, dejando afuera a Ángela Aguilar.

En la terna a Artista Favorito Masculino la competencia enfrenta a Bad Buny, J Balvin, Ozuna, Anuel AA (¿En serio?) y Romeo Santos.

La competenia por el premio a Dúo o Grupo Favorito es la más heterogénea de la premiación con el enfrentamiento entre Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, CNCO, Los Ángeles Azules, T3r Elemento y Wisin & Yandel. Bueno, aquí se le metieron algo de variedad.

Una de las categorías que llama la atención de otra urbana disfrazada de Artista Favorito Pop con la inclusion de CNCO (que canta urbano), Luis Fonsi (que evidentemente sus nuevos éxitos son fusionados con el reggaetón) y Sebastian Yatra (que va entre las baladas ritmicas de pop y el urbano) y Pedro Capó (que también le entra a lo urbano con toques de reggae). ¿Qué ha pasado con los demás del pop que han desaparecido?)

La categoría que nos pone a pensar es en lo que se ha convertido es la de Álbum Favorito Pop del Año, pues incluye nominados que no son meramente exponentes de pop tradicional sino que se trata de trabajos que coquetean con el género urbano y este es el caso de “El mal querer” de Rosalía (que es un álbum de fusiones flamencas con toques urbanos) y “Fantasía” de Sebastian Yatra, que es un artista que también le entra al género urbano. Una es de España y el otro es colombiano. El tercero es el boricua Luis Fonsi, quien se podría decir que sigue en la vertiente del pop, a pesar de que sus últimos hits provienen del urbano gracias a sus colaboraciones con exponentes de ese género como Ozuna y Daddy Yankee. Finalmente, aquí también aparece la propuesta “Africa Speaks”, de Santana.

En la categoría Artista Favorito Regional Mexicano inexplicablemente dejan fuera a Ángela Aguilar, Luis Miguel y Joss Favela, por nombrar algunos, que deberían haber sido considerados por lo que vienen consiguiendo entre la audiencia del género. Bueno, realmente Luis Miguel lo que ha hecho últimamente es estar metido en escándalos por el alcohol, pero eso no demerita su trabajo en la música, pero los demás siguen generando números en las redes sociales con cada lanzamiento que hacen. Sin embargo esta categoría la disputarán unicamente Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Christian Nodal y T3r Elemento.

En Canción Favorita Regional Mexicano compiten Banda Los Sebastianes por “A Través del Vaso”, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga por “Mejor Me Alejo”, Christian Nodal por “No Te Contaron Mal”, Los Ángeles Azules junto a Natalia Lafourcade por “Nunca Es Suficiente” y T3r Elemento junto a Gerardo Ortiz por “Aerolínea Carrillo”.

Para categoría Video Favorito, cuya selección está basada en clips presentados por sellos disqueros y productores independientes y es seleccionado por un comité de la industria musical, según confirma la producción, estarán compitiéndo Camila por “Te Confieso”, Becky G & Maluma por “La Respuesta”, Daddy Yankee & Wisin & Yandel por “Si Supieras”, Sofía Reyes junto a Rita Ora & Anitta por “R.I.P.” y Sebastián Yatra & Camilo por “En Guerra”.

Todos los demás nominados en el resto de las categoría de los “Latin AMAs” 2019, de acuerdo a la producción del evento, “se basan en interacciones claves de los fans con la música, incluyendo las ventas, radiodifusión, streaming y la actividad social según los análisis de Billboard a través de sus aliados de datos de Nielsen Music y Next Big Sound”.

Agregan que los resultados “son un reflejo de lo que el público ve más, compra y escucha” en las plataformas desde el 10 de agosto de 2018 al 18 de Julio de 2019. Billboard, Nielsen Music y Next Big Sound; de acuerdo a la producción, eligen a los ganadores de acuerdo a los votos de los fans en línea a través de la pagina http://www.LatinAMAs.com/vota , siguiendo la tradición de los “American Music Awards”.

Otras categorías en competencia son:

Canción Favorita - Urbano

Anuel AA & Romeo Santos – “Ella Quiere Beber”

Bad Bunny & Drake – “MIA”

Daddy Yankee featuring Snow – “Con Calma”

DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B – “Taki Taki”

Ozuna & Manuel Turizo – “Vaina Loca”

Artista Favorito – Tropical

Carlos Vives

Juan Luis Guerra

Marc Anthony

Romeo Santos

Álbum Favorito – Tropical

Gilberto Santa Rosa – 40... Y Contando (En Vivo Desde Puerto Rico)

Juan Luis Guerra 4.40 – Literal

Marc Anthony – OPUS

Romeo Santos – Utopia

Canción Favorita – Tropical

Aventura – “Inmortal”

Prince Royce & Marc Anthony – “Adicto”

Romeo Santos “Centavito”

Silvestre Dangond & Maluma – “Vivir Bailando”

Wisin & Yandel & Romeo Santos – “Aullando”

Artista Favorito – Crossover

DJ Snake

Drake

Sean Paul

Snow

Tour Favorito

Bad Bunny

Chayanne

Jennifer Lopez

Luis Miguel

Marc Anthony