Scarlett Johansson defiende a Woody Allen: ‘Yo le creo’

Y ahora, un momento de silencio por el publicista de Scarlett Johansson.

La actriz ha regresado a los titulares luego de dar otras declaraciones controvertidas, esta vez sobre el director Woody Allen. Este miércoles en el Hollywood Reporter, Johansson reafirmó su lealtad por Allen, cuya hija, Dylan Farrow, lo ha acusado de abuso sexual.

“¿Qué es lo que pienso sobre Woody Allen?”, comentó Johansson. “Yo le creo, y trabajaría con él en cualquier momento”.

Scarlett Johansson posa en la portada del Hollywood Reporter. (Zoe McConnell / The Hollywood Reporter)

Johansson ha colaborado ya con Allen en varios proyectos, incluyendo “Match Point”, “Scoop” y “Vicky Cristina Barcelona”, y dice que no se arrepiente de haberlo hecho, a diferencia de pesos pesados de Hollywood como Greta Gerwig y Timothée Chalamet, que se han apartado voluntariamente del círculo del cineasta, sobre todo en medio del despertar del movimiento #MeToo. En un gesto considerable, Chalamet -en plena efervescencia de la fama obtenida por “Call Me By Your Name”- donó el salario que recibió en la cinta de Allen “A Rainy Day in New York” a tres organizaciones de caridad, incluyendo a Time’s Up.

“Veo a Woody cada vez que puedo, y he tenido muchas conversaciones con él sobre esto”, dijo Johansson acerca de la reputación de Allen. “He sido muy directa con él, y él ha sido muy directo conmigo. Mantiene su inocencia, y yo le creo”.

Johansson, que se ha hecho conocida por sus palabras provocativas vinculadas a Hollywood, también aludió a comentarios que hizo previamente en la revista As If, al decir que “debería poder interpretar a cualquier persona, a cualquier árbol o a cualquier animal, porque ese es mi trabajo”. La actriz ha generado reacciones negativas en el pasado por interpretar a un personaje originalmente japonés en “Ghost in the Shell” y por aceptar un papel en otra película como un hombre transgénero, un trabajo que decidió luego no hacer en vista de la tormenta mediática desatada. Eventualmente, aclaró lo que dijo en la entrevista, reconociendo la posición privilegiada que tiene en la industria.

“Hay otras voces que tienen más que decir sobre este tema y que probablemente necesitan un micrófono”, le dijo a THR. “Sí. Creo que yo ya no tengo más que decir del tema”.

El proyecto más reciente de Johansson, “Marriage Story”, debutó la semana pasada en el Festival de Cine de Telluride, recibiendo reseñas entusiastas y generando expectativas para el Oscar. El drama, que también tiene como protagonista a Adam Driver, estará disponible en Netflix en diciembre.