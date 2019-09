Camilo Sesto ya no pudo cumplir con su público de Los Ángeles, la muerte se llevó al ídolo español

El 25 de octubre hubiera sido la fecha en que Los Ángeles hubiera recibido a Camilo Blanes, el ídolo romántico de todos los tiempos conocido mundialmente como Camilo Sesto. Pero anoche, cuando en España ya era la madrugada del domingo, los angelinos recibieron la lamentable noticia de que el momento de volver al ídolo español jamás llegaría. Camilo Sesto ya no pisaría el emblemático escenario del Microsoft Theater de LA LIVE ni ninguno otro.

El intérprete nacido en Alcoy, Alicante, España, hubiera estado celebrando su cumpleaños número 73 el proximo 16 de septiembre, pero un fallo renal provocó su muerte el 8 de septiembre en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, situado en el municipio de Pozuelo de Alarcón, según señaló el representante del cantante, Eduardo Guervós, a la televisora TVE de España. “Sesto falleció el domingo temprano en un hospital de Madrid después de sufrir dos ataques cardíacos. El sitio web del cantante también cita complicaciones por un fallo renal y problemas cardiorrespiratorios”, dijo de acuerdo a la agencia Associated Press.

La noticia de su deceso corrió como pólvora en las redes sociales luego que un tuit, desde la cuenta oficial del cantante, fue publicado anoche. “Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar”, fueron palabras que le dieron la vuelta al mundo en un segundo y que hoy millones alrededor del mundo lamentan su muerte.

Las reacciones tras su fallecimiento no se hicieron esperar. El reconocido actor español Antonio Banderas subió a su cuenta un mensaje recordando a Sesto. “Desde el ‘Ya no puedo más’, hasta la ópera rock Jesucristo Superstar, nos deja multitud de canciones emblemáticas que conforman la banda sonora de nuestras vidas y que el tiempo no se podrá llevar. DEP Camilo Sesto”, publicó su compatriota con una foto en blanco y negro de Camilo Sesto.

La cantante mexicana Yuri, quien grabó hace unos años una versión del éxito “Callados” junto a Mijares, subió en su cuenta de Twitter el video de este tema que popularizaron originalmente Camilo y Ángela Carrasco, con las palabras “Terrible noticia! #camilosesto hasta siempre maestro!”, luego de conocer la noticia de la muerte del cantante.

El intérprete y cantautor venezolano Carlos Baute, quien actualmente reside en España, manifestó igualmente su pesar. “Siempre estará su privilegiada voz y temazos entre nosotros, gran legado musical nos ha dejado el gran @CamiloSesto. Mi más sentido pésame a sus familiares y seres queridos”, publicó el cantante de “Colgado en tus manos”.

Otra fotografía que inundó las redes sociales fue una en la que aparecen sentados en un sofa los fallecidos ídolos de la música hispana Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, además de Camilo Sesto y el cantante mexicano José José, quien desde hace mucho se encuentra enfrentando un cáncer de pancreas y que en varias oportunidades se ha visto de cara a la muerte por sus excesos con el alcohol y las drogas. Esta fotografía en blanco y negro que se tomó en la ciudad de Los Ángeles durante la apertura de unas oficinas de la disquera Ariola hace 30 años, los muestra sonrientes, menos a Camilo Sesto quien se observa con la mirada fija en quien tomó la legendaria postal para el recuerdo y que ha sido desempolvada por los fans en las redes para rendirle tributo a Camilo Sesto.

En España, el ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, manifesto sus condolencias. “Lamento profundamente la pérdida de una de las grandes voces españolas que han sido escuchadas con éxito por todo el mundo. Un cantante de gran personalidad e impronta que dejó huella en nuestra historia musical. Mi más sincero pésame a familiares, amigos y a sus numerosos fans. DEP, Camilo Sesto”, señaló el titular español ante la lamentable pérdida.

Fue uno de los cantantes más representativos de España, galardonado en 2011 con la medulla ”Máximo orgullo hispano” en la ciudad de Las Vegas. Grabó más de 40 producciones discográficas y debido a su éxito en las décadas de 1970 y 1980, se convirtió uno de los intérpretes en alcanzar la mayor cantidad de números 1 en las listas de popularidad, con un total de 52 y 18 en la lista de las 40 principales. Y se calcula que superó los 70 millones de copias vendidas en el mundo.

Aunque hace 11 años, Camilo hizo pública su intención de retirarse de los escenarios y en la que ofreció a su público una ”Gira del adios” y que se prolongó durante tres años, el público se rehusó a dejarlo ir, por lo que Camilo decidió hacer algunas algunas presentaciones desde el 2014 en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Puerto Rico, México y Estados Unidos, incluida la ciudad de Los Angeles en algunas ocasiones.

Pero Camilo Blanes no solamente fue un prolífico cantante, también fue un gran compositor y compuso temas para artistas como Miguel Bosé, Lani Hall, Audrey Landers, Lucía Méndez, Manolo Otero, Sergio Fachelli, y José José, entre otros. También hizo duetos legendarios como “Callados” junto a la dominicana Ángela Carrasco, que se convirtió en himno al amor en los años 80.

Y es que Ángela Carrasco fue una musa para Camilo Sesto que lo inspiro a crear significativos temas que fueron grandes éxitos en la voz de la cantante caribeña. Juntos crearon una mancuerna parecida a la que se dio entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal.

En 1975, Camilo protagonizó el papel de Jesús en la ópera rock “Jesucristo Superstar”, que él mismo financió en su adaptación al español. Camilo Sesto obtuvo los derechos para realizar el montaje y la producción de la obra en su idioma. Carrasco le dio vida a María Magdalena en este montaje que ganó inumerables premios y reconocimientos, llegando a alcanzar los primeros lugares en las listas de popularidad con el disco “Jesucristo Superstar”, tanto en España como en Centro y Sudamérica.

Aunque fue en los 70 y 80 cuando su carrera alcanzó el punto de mayor reconocimiento, fue a mediados de los años 60 cuando Camilo Sesto (entonces aún Camilo Blanes) formó parte del grupo pop Los Dayson, con el que ya cantaba en bodas y bautizos en su natal de Alcoy. Interpretaba canciones de The Beatles, los Bee Gees y otros, además de cantar sus primeras composiciones.

En otoño de 1970 grabó un sencillo con los temas Llegará el verano y Sin dirección, aún bajo el nombre artístico “Camilo Sexto”, con “x”. Y con ese nombre artístico ganó el premio “Revelación” en el Festival de los Olés de la Canción. Participó en el concurso Canción 71 con el tema “Buenas noches” y su álbum “Algo de mí”. Un año más tarde modificó su nombre artístico para pasar a llamarse “Camilo Sesto” (con “s” y no con “x”). Algo de mí se convirtió en su primer número 1 y con ese disco homónimo se consagró definitivamente y para siempre a nivel popular en España y el mundo entero.

Su primera plaza en Latinoamérica fue Argentina, donde recibió su primer disco de Oro exitosas presentaciones en Buenos Aires, Argentina y de ahí salió a visitar otros países del continente americano. Ese año editó su álbum “Solo un hombre” también dirigido y producido por Juan Pardo, con éxitos tales como “Amor amar”, “Fresa salvaje”, “Como cada noche”, “Con razón o sin razón y “To be a Man”, el cual fue nominado al Grammy como “Mejor canción extranjera”.

En 1973 en el II Festival OTI de la Canción, llevado a cabo en Bello Horizonte (Brasil), logró el 5º puesto con el tema “Algo más”. En 1974 participó en el Festival de Inetrnacional de la Canción Viña del Mar, Chile. Después editó su álbum “Camilo” y temas como "¿Quieres ser mi amante?”, “Llueve sobre mojado”, “Ayudadme”, “Isabel” y “Madre”, que comenzaron a subir en las listas de popularidad en todo el mundo. Recibió discos de oro en Chile, México y Venezuela por sus ventas con el tema "¿Quieres ser mi amante?”, que fue nominado al Grammy y que hasta hoy es uno de sus grandes clásicos. En 1978 se edita su álbum “Sentimientos” y al mismo tiempo,"Vivir así es morir de amor” y “El amor de mi vida”, del mismo álbum, que se transforma en el sencillo más vendido de toda la década y en todo un clásico.

Los años 80 sirvieron para su consolidación y su incursion en la actuación. Desde marzo a junio de 1980 se muda a Los Ángeles y vivió en la mansión perteneciente al actor Carrol O’Connor. Después regresó a España para actuar. En mayo le entrega una canción a José José, “Insaciable amante”, que vendría incluida en el álbum “Amor”, del cantante mexicano. A finales de junio visita Argentina con Ángela Carrasco. Su presencia es aprovechada para ser incluidos en la película argentina “La discoteca del amor”.

Después de una gira Camilo se presenta nuevamente en un casino de Las Vegas con un nuevo show y entre el público se encuentraron celebridades de la talla de Priscilla Presley, Julio Iglesias, Miguel Bosé, José Luis Rodríguez y KC and the Sunshine Band, entre otros.

En septiembre regresó a vivir a Los Ángeles, al interior de una mansión cuyo dueño era el actor Michael York. En octubre salió al mercado su álbum “Más y más” con los temas “Amor no me ignores”, “Tarde o temprano” y el clásico “No sabes cuánto te quiero” alcanzndo los primeros lugares.

En 1985 Camilo Sesto llega a la isla de Puerto Rico, y es tanta la euforia de los fans que el gobernador Rafael Hernández Colón declara el 21 de febrero de 1985 “Día Tributo a Camilo Sesto”. En marzo recibe un galardón por ser el artista que más ha contribuido a la defensa y divulgación de la cultura española.

Ya en los 90, Camilo presentó el álbum “A voluntad del cielo” con nuevos sonidos y éxitos como “Bienvenido amor”, “Vuelve” y el clásico “Amor mío, ¿qué me has hecho?”, que además vino acompañado con un vídeo promocional, catalogado por muchos como el mejor de su carrera, y que rompe récords de ventas en América, y de permanencia en el primer lugar en la revista Billboard.

Su éxito lo llevó a Caracas (Venezuela) y Bogotá (Colombia), donde fue ovacionado de pie durante más de media hora. En Argentina promovió su álbum “A voluntad del cielo”. Y finales del 91, el tema “Amor mío, ¿qué me has hecho?” alcanzó el récord de 18 semanas consecutivas en el puesto número 1 de la revista Billboard. Además logró ser nominado al Grammy en la categoría Mejor producción.

En el año 2000 logró el sueño de grabar el musical El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber. La cantante Isabel Patton colaboró con él en la producción, pero por problemas legales la publicación del disco nunca se pudo dar.

En 2001 recibió un trasplante de hígado, a causa de una hepatitis que había contraído en los años 80. En el 2002 después de recuperarse de la operación, Camilo Sesto volvió a componer y nace “Duda de amor” para el primer álbum del cantante David Bustamante. Uno de los temas que había cantado Bustamante durante su participación en el programa Operación Triunfo fue “Perdóname”, de Camilo.

En el 2003 comenzó una gira por Chile, Perú, Colombia y México. En 2004 vuelve al Festival de Viña del Mar donde hizo un recorrido de sus éxitos. Su actuación le valió retirarse del escenario con una Antorcha de Plata, una Antorcha de Oro y una Gaviota de Plata. En diciembre de ese mismo año se editó el recopilatorio Camilo Sesto n.º 1, que logró un gran éxito de ventas con 50 discos de diamante. En 2005 se reeditó el álbum Jesucristo Superstar, remasterizado digitalmente. Y en 2007 Camilo Sesto fue elegido “El español más famoso de la historia” por votación telefónica en el programa español “Sé lo que hicisteis...”, donde también sobresalieron los nombres de Julio Iglesias, Raphael, Miguel Bosé y Nino Bravo, entre muchos otros.

En el 2010 firmó un contrato con la discográfica “Universal Music Spain” para hacer un álbum en directo que fue grabado en dos conciertos que ofreció en Madrid, con quienes lanzó materiales en DVD de sus conciertos. El álbum “Todo de mí” de Camilo, salió a la venta el 30 de noviembre, conteniendo un libro con un resumen de su vida, con fotografías de su carrera, 2 CD con 29 canciones y un DVD grabadas en los conciertos de los días 1 y 2 de octubre en Madrid.

Desde 2014 y pese a su retiro anunciado, Camilo continuó realizando actuaciones. A finales de 2016, coincidiendo con su cumpleaños número 70, se publicó un nuevo recopilatorio llamado “Camilo70”, un CD con 60 canciones. En 2018 publicó el álbum “Camilo Sinfónico”, donde que incluyen algunos de sus grandes éxitos con orquesta sinfónica, en esta producción se mostraron algunos duetos, uno de ellos fue con la cantante Marta Sánchez.

En junio de 2017, Camilo llegó a Los Ángeles con su gira “Camilo 70". El Microsoft Theater del LA LIVE lo recibió a casa llena. Sin embargo, el deterioro de sus condiciones vocales fueron puestas en evidencia. Y como lo reseñara el periodista Sergio Burstein en esa ocasiónn, Camilo siguió “siendo celebrado con enorme entusiasmo por sus auténticos fans, los “camilistas”, que en el caso de L.A., lo aclamaron sin pausa y se pusieron muchas veces de pie para aplaudirlo, a pesar de que la voz de su ídolo se encontró siempre libre de la potencia y de los matices del pasado, incluso cuando llegaba secundada por el apoyo de los tres coristas presentes (dos hombres y una mujer), a los que se sumaba una banda cumplidora pero poco llamativa de batería, bajo, teclados, saxofón, flauta y percusiones manuales”.

En 2019 y a dos meses de volver a presentarse en Los Ángeles, la ciudad donde Camilo residió hace algunos años, se anuncia su muerte debido a una falla renal que le aquejaba desde hace mucho tiempo. Su muerte fue confirmada por la madre de su hijo, Lourdes Orenlas y también por su representante, Ernesto Guervos.