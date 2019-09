‘Bonita’ y emotiva velada la que ofreció Juanes en Pomona

Dos días después del lanzamiento de su nuevo sencillo “Bonita”, el cantante colombiano Juanes ofreció anoche una emotiva velada musical a los residentes de Pomona y sus alrededores, como parte de la serie de conciertos de la muy concurrida Feria del Condado de Los Ángeles en el legendario Fairplex del Sur de California.

Pomona es precisamente la ciudad que Juanes conoció por casualidad, por allá en los años 90, cuando se le ocurrió pedirle prestado el auto a su amiga Mónica Escobar. Cuenta que era la primera vez que manejaba en las autopistas de Los Ángeles y se sentía muy nervioso, porque además de la velocidad de los autos a la que no estaba acostumbrado, le cayó una tremenda lluvia que no lo dejaba ver.

“Yo andaba perdido, en esa época no había GPS ni nada de eso, yo iba en ese carro y cayó un aguacero del hijo e’ p... y yo estaba asustado. Lo único que recuerdo es un camion gigante que me pasó por el lado y que casi me destripa. Y de repente veo en el medio del parabrisas, que estaba como medio jodido, alcanzaba a leer (un letrero) que decía Pomona y esa fue la primera vez que vine por acá. Y hoy estar aquí, después de tantos años, haciéndo un concierto para todos ustedes... eso lo más hermoso”, dijo el artista visiblemente emocionado en el escenario de Fairplex, ya que desde esa primera vez en Pomona hasta ahora, son muchas cosas las que han cambiado en su vida personal y artística.

Y es que Juanes, ganador de innumerables premiaciones y reconocimientos, incluidos los 25 premios Grammy/Latin Grammy, anoche llegó al Fairplex como toda una estrella, pero bañado de humildad y agradeciendo en todo momento a sus fieles seguidores que lo han acompañado a lo largo de su exitosa carrera musical.

Con un repertorio que resulta ser todo un oasis en medio del inevitable bombardeo de música urbana que hoy en día se respira en la industria musical, Juanes logra con su propuesta despertar el gusto por las letras con sentido, de mensajes positivos e inspiracionales que hoy parece haberse perdido en el pentagrama musical latino. El asunto es que este colombiano ha sabido mantener su identidad, que a pesar de los matices y fusiones que haya podido experimentar, Juanes ha sabido mantener su esencia sin vender el alma a los género que hoy venden sin medida sexo, alcohol y mujeres que dejan poco a la imaginación.

Juanes anoche hizo recordar que no todo es reggaetón y que el pop-rock puede seguir brillando a pesar de la corriente urbana que se está llevando a todos o a casi todos por delante.

Su colaboración con Sebastián Yatra, quien en algunas ocasiones ha mostrado su versatilidad al inclinarse también hacia lo urbano, no es precisamente lo que en esta ocasión comparte con Juanes. “Bonita”, que anoche interpretó en vivo por primera vez en Los Ángeles, es un sencillo que combina el peculiar sonido de la guitarra de Juanes con ritmos folklóricos colombianos, en la que se juntan dos de los más destacados cantautores colombianos para ofrecer un tema alegre, bailable y que termina siendo lo “que tu cuerpo necesita”.

Y como él mismo dice “De Colombia para el mundo... papá”, así precisamente fue como lo recibieron en el escenario del Fairplex y a casa llena. Eufóricos, emocionados y bailando cada una de sus canciones, así se mostró el público. Muy pocos fueron los que se sentaron, la música y ritmo de Juanes no se lo permitió desde las 7:35 pm que fue cuando se apagaron las luces para comenzar su esperado espectáculo.

Con su habitual camisa negra, pero esta vez con detalles blancos, su cabello suelto y luciendo una ligera barba, Juanes saltó al escenario acompañado de su guitarra para inaugurar la noche al ritmo de “A Dios le pido”, “Fuego”, “Mala Gente” y de esa manera entró en calor.

“Que alegría tan hijo e’ puta de estar con ustedes Pomona”, fueron sus primeras palabras ante la algarabía de los presentes, algunos de ellos luciendo los tradicionales sombreros volteados, típicos del país de origen de Juanes. Y por supuesto, no pudieron faltar aquellos que lucían con orgullo sus camisetas de la Selección Colombia.

Con la interpretación de “Nada valgo sin tu amor”, los coros se hicieron sentir entre la audiencia y con la llegada de “Fotografía” se retrataron las emociones del público a flor de piel.

“Te amo Pomona, gracias”, repitió en varias ocasiones el músico antioqueño que no casaba de recibir aplausos de sus fans que bailaban con cada tonada y reían con los comentarios tan autóctonos de su estrella.

Juanes, la “Persona del Año” de la Academia Latina de la Grabación de este 2019, no solo ofreció a su público el repertorio esperado, también deleitó a los presentes con mensajes de optimismo y de unión. Uno de ellos fue su manera de ver el amor hacia las personas y de analizarse si uno realmente es feliz con lo que hace por los demás. “La mision en la vida es amar, para eso llegamos a este mundo. Amar y ser amado es la mision de la vida. Al final del día es preguntarse si realmente aprendimos a amar”, dijo ante el aplauso de sus seguidores.

“Es por tí”, “Volverte a ver”, “La vida es un ratico”, “Para tu amor”, “Querer mejor” y “Es tarde” continuó en el repertorio, pero la que realmente puso a vibrar a los presente fue la cumbia. “El ritmo que une a México con Latinoamerica, California con Europa. Pero la verdadera pregunta es ¿a quién no le gusta la cumbia?”, dijo el artista antes de agradecer la oportunidad que le ofreció Raymix para la interpretación de “Oye Mujer”, el sencillo que levantó a todos de sus asientos.

Por supuesto, no pudo faltar el mensaje con tinte político y en favor de la comunidad latina que vive en esta nación donde se han registrado ataques a la comunidad inmigrante. “Este es un país de inmigrantes, no se nos puede olvidar y siempre lo ha sido así’, dijo ante el aplauso del público.

Y luego el comentario fue directo al Presidente de Estados Unidos. “Hay que construir puentes en lugar de muros y lo digo con todo respeto”, agregó el papá de Luna, Dante y Paloma.

Y como era de esperarse, el vallenato se hizo presente con la interpretación de “La plata”, un tema que hizo que Juanes se encontrara con el género más representativo de su patria y que hoy en día ha logrado calar en innumerables rincones del mundo por su pegajoso y sabrocito ritmo. Y cómo va a ser así, si Juanes le dice a su público que “yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos”.

Juanes contó que de chiquito a él se lo llevaban de vacaciones a Carolina, a una casa donde el cuarto le tocaba dormir quedaba justo arriba de una cantina, desde donde podía ver las mesas, los borrachos, la cervezas. “Así que yo me crié viendo eso en mis vacaciones y escuchando los temas de (Julio) Jaramillo, de Vicente Fernández y de muchos otros grandes exponentes de la música. Y esta canción tiene que ver con lo que viví en esa época”, dijo Juanes antes de interpretar su éxito ‘La Paga”.

Luego llegaría su interpretación de “La camisa negra”, que puso a cantar a todos y con “Me enamora” se despidió del público, que se negó a dejarlo ir sin interpretar “otra, otra y otra”.

Así que fueron tres más las que lo hicieron volver. “Gotas de agua dulce”, “Bonita” (su actual promocional) y “Querida”, del inolvidable Juan Gabriel, quien en vida lo invitó a que la grabaran a dúo.

Aunque hubo una más para el cierre definitivo y fue cuando llegó “Se fue la luz”, esa que dice que “se fue en todo el barrio”, pero lo cierto es que el que se fue es Juanes. Y lo hizo lleno de aplausos y de esos recuerdos que vivió en Pomona cuando apenas soñaba con alcanzar el éxito.

La feria del Condado de Los Angeles continuará con su serie de conciertos con las presentaciones de Pitbull el proximo 12 de septiembre y el 15 de septiembre llega al Fairplex Ramón Ayala y sus Barvos del Norte para celebrar la Independencia de México.