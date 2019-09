VIDEO. Gloria Trevi llega a L.A. con su tour Diosa de la Noche junto a Karol G y esto es lo que tendrás

La cantante mexicana Gloria Trevi anunció hoy en Los Ángeles el inicio de su gira de conciertos ‘Diosa De La Noche’ que recorrerá Estados Unidos y contará en ciertas plazas con la participación de la cantante del género urbano, la colombiana Karol G.

En las instalaciones de Live Nation, en Beverly Hills, La Trevi dijo que este tour no es un “Versus” como el que realizó el año pasado con su colega Alejandra Guzmán. “Y con Karol G estaremos visitando algunas ciudades de las 23 que tendré en este tour. Yo voy a tener mi gira y ella también estará de gira, pero vamos a coincidir, no es que ella me va a abrir mis conciertos, no, porque ella es una estrella y también cantaremos juntas el tema Hijo$#*# ”, dijo la intérprete de “Todos me miran”.

El tour ‘Diosa De La Noche’ arrancará el 13 de septiembre en Fresno, CA y recorrerá 23 ciudades del país con presentaciones en el Radio City Music Hall (New York), AmericanAirlines Arena (Miami), el AllState Arena (Chicago) y The Forum (Los Ángeles) el 9 de noviembre. “Los Ángeles es una ciudad muy importante para mí y más porque yo me llamo Gloria de Los Ángeles, mi hijo se llama Ángel y aquí está ‘La raza’”, dijo la regiomontana.

Se espera que la gira sea un espectáculo lleno de intensidad y de grandes emociones que seguramente mantendrá a la mexicana como la más taquillera de la actualidad.

Anuncio

Y en este video tienes todos los detalles del espectáculo antes de que llegue a tu ciudad.