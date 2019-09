NewFilmmakers Los Ángeles vuelve a apostar por el talento latino emergente

La organización NewFilmmakers Los Angeles (NFMLA) celebrará el 14 de septiembre una nueva edición de “InFocus: Latinx & Hispanic Cinema”, un evento que, con el apoyo de socios e instituciones como la Academia de Hollywood, mostrará el talento emergente de jóvenes cineastas latinos.

El teatro Linwood Dunn de la ciudad californiana, un auditorio de la Academia de Hollywood, acogerá el sábado este festival compuesto por tres programas diferentes de cortometrajes dirigidos por realizadores latinos y con producción de países como México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú, España, Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, Cuba o Australia.

“Promocionar las voces globales y artistas de todos los ‘backgrounds’ es fundamental para unir a las personas y las culturas”, dijo en declaraciones a Efe el director ejecutivo de NFMLA, Larry Laboe.

El máximo responsable de NFMLA recordó que esta organización programa mensualmente un festival en Los Ángeles con una temática específica, y apuntó que en esta ocasión le toca el turno al cine latino aprovechando que del 15 de septiembre al 15 de octubre se celebra cada año en el país el mes de la herencia hispana.

“Creemos que el cine es una ventana a otro mundo, a otros puntos de vista y a otra experiencia más allá de la tuya”, opinó Laboe sobre la especial relevancia de programar cortometrajes latinos dado el actual contexto político en relación a la inmigración hispana.

“Compartir nuestras historias y escuchar las diferencias de la historia del otro permite una oportunidad para crear diálogos y conexiones con significado. Esperamos que el cine pueda continuar siendo un puente”, añadió.

El primer programa de “InFocus: Latinx & Hispanic Cinema” estará compuesto por los cortometrajes “Argemira” de Bosco da Costa (Brasil/Canadá); “Taylor and Vanessa”, de Cristina Santa Cruz (EE.UU.); “Insomniac”, de Anna Victoria Salinas (EE.UU.); “We Vanish”, de Astrid Dominguez (México/Australia); y “Algo en lo que creer”, de Fany de la Chica (EE.UU./España).

“Thank You for Calling”, de Priscila Torres (EE.UU.); “La casita rosa”, de Elvin Herrera (México/EE.UU.); "?Esto le pasó a usted?”, de Ana María Estrada (Perú); “Finding Shelter”, de Marissa Chibas (EE.UU.); y “Processing Station”, de Rodrigo Espinosa (EE.UU.) formarán el segundo programa de cortos de este evento.

Finalmente, la tercera tanda de cortometrajes incluirá a “Kiss Me Malibu”, de Mikel Arraiz (España); “And The Brave Shall Rise”, de Adam Schlachter (EE.UU.); “Caminante: La leyenda del Huay Chivo”, de Luis Quijano (México/EE.UU.); “Until Dawn Comes”, de Aaron Acuña (Costa Rica); y “A Low-Budget Film”, de Paulo Leierer (Brasil).

Laboe subrayó que el departamento de programación de “InFocus: Latinx & Hispanic Cinema”, que encabeza Bojana Sandic, selecciona “ante todo” cineastas “con voces únicas, habilidades de narración innovadoras y la capacidad de construir personajes robustos”.

“Además, buscamos igualdad de género y diversidad siempre que sea posible y hacemos un fuerte esfuerzo por incluir tanto directores internacionales como locales”, agregó.

Por otro lado, NFMLA recordó que uno de sus objetivos más importantes como organización es facilitar el camino a los nuevos cineastas para que puedan avanzar y progresar en la industria audiovisual.

“Podemos apoyar mejor a los artistas que están preparados para pasar a la siguiente fase de su carrera proporcionándoles acceso a las conexiones, los recursos y oportunidades profesionales como representación, distribución, financiación y más”, indicó Laboe.

En este sentido, el director ejecutivo de NFMLA subrayó la importancia en este tipo de festivales de la colaboración de la Academia de Hollywood, la institución que cada año organiza los Óscar.

“La participación de la Academia ayuda a expandir la visibilidad de los artistas debido a su alcance y reconocimiento de marca”, argumentó Laboe.