Vuelve a las salas por un día el clásico sobre inmigración ‘El Norte’

El aniversario número 35 del estreno comercial de “El Norte” es motivo suficiente para que la emblemática cinta en español, de origen estadounidense pero de profunda temática latina, se vuelva a proyectar este sábado a las 2 de la tarde en más de 200 salas del país, mediante una versión meticulosamente restaurada que será presentada por Fathom Events.

En entrevista con Los Angeles Times En Español, su director y coguionista Gregory Nava, nacido en San Diego hace 70 años, dijo que “El Norte” ha sobrevivido al paso del tiempo porque se trata de “una historia universal que tuvo ya mucho impacto en su época, hasta el punto de que se exhibió durante un año tanto en Nueva York como en Los Ángeles y fue nominada al Oscar [en la categoría de Mejor Guion Original]”.

“Pero creo que lo más importante es que ayudó a crear un ambiente de compasión hacia los inmigrantes y los refugiados, colaborando en la decisión del gobierno [de Ronald Reagan] de darle protección a los refugiados a través de la ley que hizo que 2 millones de personas accedieran a la ciudadanía”, aseguró. “Eso fue más importante que ganar un Oscar”.

En lo que respecta a los días que corren, el realizador aseguró que el mensaje de compasión del filme, donde se cuenta la historia de dos hermanos guatemaltecos que huyen de la guerra civil en su país para llegar de manera temeraria a L.A. y que una vez aquí se someten a nuevas penurias por la falta de documentos legales, es más necesario que nunca debido a todo lo que viene sucediendo con la Administración actual.

“Yo quisiera llevar esta cinta a la Casa Blanca y sentarme a verla con Donald Trump; después le preguntaría: ‘Si tú fueras Rosa o Enrique, ¿que harías? ¿Te quedarías en Guatemala o te irías de allí para tratar de salvar tu vida y tu familia?’”, comentó Nava. “Necesitamos construir puentes, no muros. Pero [Trump] no me va a invitar, porque no quiere ver la verdad”.

El director asegura que el tema de la separación de familias, que se encuentra ahora en boca de todos, lo toca de manera directa debido a que, en los años ’30, su abuelo paterno tuvo que regresar a México como parte de las acciones masivas de deportación emprendidas por el gobierno estadounidense de la época contra individuos que eran incluso ciudadanos.

“Mi abuelita tuvo que criar sola a siete niños y yo nunca pude conocer a mi abuelo, por lo que sé lo que es pertenecer a una familia que sufre por esos motivos”, precisó. “Eso tuvo que ver con mi decisión de hacer ‘El Norte’, aunque decidí contar la historia desde el lado centroamericano porque en esos momentos había mucho conflicto en esos territorios y se estaba perpetrando un genocidio contra la gente maya. Además, nadie en Estados Unidos daba noticias de lo que les estaba pasando”.

Por motivos de seguridad, las escenas de “El Norte” que se desarrollan en Guatemala no se pudieron realizar en esa nación, sino que se rodaron en México, lo que no libró a la producción de problemas.

“Fuimos a filmar en Chiapas, una región similar a Guatemala, pero cuando estábamos haciendo la escena en la que los soldados del ejército asesinan a los campesinos, llegaron al set hombres armados, pararon el rodaje, nos quitaron el negativo y nos pidieron 35 mil dólares para que pudiéramos recuperarlo”, recordó Nava.

“Nos encontramos con ellos después, en un estacionamiento de la Ciudad de México, cerca de la medianoche; eran hombres con ametralladoras”, añadió. “Les tiramos el dinero, nos dieron el negativo y salimos del país. Pero no quiero hablar mal de México, porque las cosas han cambiado mucho por allá y ahora es mi lugar preferido para filmar”.

Rosa y Enrique fueron interpretados por Zaide Silvia Gutiérrez y David Villalpando, dos jóvenes actores mexicanos de origen indígena que, en palabras de Nava, hicieron muy bien lo que les correspondía aunque no eran oriundos de la región representada.

“La película está todavía prohibida en Guatemala; nunca se ha proyectado oficialmente en ese país”, aseveró. “Pero se encuentra disponible en el mercado negro, y todo el mundo la ha visto de esa manera. Me han dicho que la quieren mucho por allá, porque se hizo sobre la base de muchas investigaciones”.

Después de “El Norte”, Nava siguió haciendo cine, y en 1997, alcanzó verdadero alcance internacional con “Selena”, un celebrado ‘biopic’ sobre una famosa cantante tejana que fue interpretada por la entonces desconocida Jennifer López. La misma López protagonizó más adelante “Bordertown”, un drama relacionado a las Mujeres de Juárez que se estrenó en el 2006 y que es hasta ahora la última película de nuestro entrevistado.

Pero eso no significa que este se haya retirado. “Tengo muchos proyectos; uno con Tom Hanks, otro con Netflix y uno más sobre la frontera”, precisó. “Espero tener un nuevo largometraje en las salas en menos de dos años”.