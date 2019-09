Estos mexicanos están reescribiendo la historia de Hollywood

View this post on Instagram

I am having an extra happy Mexican Independence Day! I am celebrating the independence and that #Monarca ranked number 1 in Mexico out of all the shows on @Netflix this weekend! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 Feliz día de la independencia! Yo estoy celebrando la independencia y que #Monarca fue número uno de toda la programación de @netflix este fin de semana. Mil gracias y que viva Mexico! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 #vivamexico #diadelaindepencia