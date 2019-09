Comentario: Del Toro y Dano merecen Emmy por ser un ‘dúo excepcional’ en ‘Escape at Dannemora’

Los sobres aún pueden estar sellados, pero no es ningún secreto que el 71º Primetime Emmys repartirá tanta angustia como alboroto, cuando docenas de los mejores espectáculos e intérpretes de televisión no ganen el domingo durante la ceremonia sin anfitrión en el Teatro Microsoft Theater de Los Ángeles.

Así es, es hora de tomar un trago de ese vaso medio vacío y lamentar a todos sus artistas y programas favoritos que seguramente no serán honrados, porque se enfrentan a las temporadas finales de “Games of Thrones” o “Veep” o “Un nuevo no te lo puedes perder!”, series que te perdiste porque estabas viendo esa otra “visita obligada”.

Nominada a 12 premios, que incluyen actor principal, actriz principal y actor de reparto, nada menos que acerca de un colapso nuclear o un grave error judicial que debe (o podría) detener el apasionante drama de Showtime “Escape at Dannemora” de las categorías de series limitadas.

Pero el drama y su elenco compiten con la potencia nuclear de “Chernobyl” de HBO y la poderosa reprimenda contra el racismo sistemático que es “When They See Us” de Netflix, sin mencionar “Fosse/Verdon” de FX y “Sharp Objects” de HBO. Entonces, las posibilidades de la obra maestra de Showtime de un barrido, o incluso algunas victorias significativas, son casi tan probables como la excelente Natasha Lyonne de “Russian Doll”, superando a la intocable Julia Louis-Dreyfus de “Veep”.

Anuncio

Si solo la academia de televisión hubiera planeado el número récord de grandes series limitadas este año, o comedias, o series de entrevistas de variedades, podría haber agregado más categorías para lidiar con el ataque de la grandeza.

Propongo un nuevo premio “dúo sobresaliente”, que este año seguramente iría a Benicio Del Toro y Paul Dano por sus representaciones inquietantes de los convictos fugitivos Richard Matt y David Sweat. Juntos, crearon una de las parejas más dinámicas y convincentes de TV desde, bueno, “The Odd Couple”, pero con antecedentes de rap y tendencias asesinas.

Basado en una historia real, “Escape at Dannemora” narra los acontecimientos relacionados con la fuga de Matt y Sweat en 2015 de la instalación correccional Clinton, del norte del estado de Nueva York, en donde ambos cumplían condenas de cadena perpetua por asesinato.

Su ruptura inspiró una cacería humana de 23 días y $20 millones e innumerables historias sensacionalistas sobre su “triángulo amoroso” con Joyce “Tilly” Mitchell, la empleada de la prisión que los ayudó a escapar, interpretada por Patricia Arquette, quien está nominada a actriz principal.

Anuncio

La miniserie de Showtime ofrece la historia detrás de esos cuentos de Page Six, y la actuación de Del Toro como Matt, el autor intelectual manipulador, carismático y grasiento es nada menos que escalofriante.

Del Toro es silenciosamente aterrador como el encantador sociópata que muestra una sonrisa un minuto y luego gruñe al siguiente. Matt es un suave hablador y un pintor talentoso que se ha ganado a la mayoría de los agentes de la cárcel a pesar de que conocen el atroz crimen que lo llevó a prisión. Matt y un cómplice metieron a su anciano jefe en el baúl de un automóvil, torturándolo y matándolo.

Matt se vierte en el encanto aceitoso (solo igualado por el brillo pulido sobre su pelo negro lustrabotas) cuando ve a un compañero sano en el sudor más joven y hábil. El convicto mayor vende “su sueño” de escapar a Sweat como un orador inspirador, a pesar de que están haciendo cola en el comedor o caminando por el patio. Él sabe que el sudor impresionable posee la fuerza y la habilidad necesarias para cavar su camino hacia la libertad.

Sin embargo, en la competencia por el Emmy a el actor principal en una serie limitada, Del Toro se enfrenta a los ganadores del Oscar Mahershala Ali por “True Detective” y Sam Rockwell por “Fosse/Verdon”, así como a Jared Harris en “Chernobyl”, Hugh Grant en “Un escándalo muy inglés” y Jharrel Jerome en “Cuando nos ven”.

Paul Dano a la izquierda como David Sweat y Benicio Del Toro como Richard Matt en "Escape at Dannemora". (Wilson Webb / Showtime)

Dano - por el actor de reparto en una serie limitada lo hace con Asante Blackk, John Leguizamo y Michael K. Williams por “When They See Us” junto con “Stellan Skarsgård” de Chernobyl y Ben Whishaw por “A Very English Scandal” - trae un genio discreto a su papel de sudor, un joven condenado por disparar y matar a un oficial de policía durante la comisión de otro delito. Cumpliendo dos sentencias de por vida, el preso aparentemente sin importancia casi ha renunciado a salir a la calle hasta que Matt reavive esa esperanza.

Juntos formulan un plan que se basa tanto en sus habilidades como en sus personalidades para trabajar. Es un yin y un yang que finalmente se desequilibra, con consecuencias mortales.

Mitchell, que tiene una relación sexual con ambos hombres, se involucra en ese ciclo de rotación cuando Matt la convence de que ella también puede huir con ellos, pero solo si ella los ayuda a escapar.

La actuación de Arquette como costurera malhumorada y difícil de amar también es fenomenal. Ella es una clase de trabajadora de 50 años atrapada en un trabajo mal pagado, un matrimonio sin salida en una ciudad triste y sin salida. Ella está buscando amor, propósito y una forma de salir de sus circunstancias limitantes. Los hombres representan una nueva vida, tal vez en la playa en México, si todos pueden escapar de Dannamora como fugitivos. Para el premio Emmy por actriz principal, se enfrenta a Marsha Stephanie Blake y Vera Farmiga por “When They See Us”, Patricia Clarkson por “Sharp Objects”, Margaret Qualley por “Fosse/Verdon” y Emily Watson por “Chernobyl”.

Anuncio

Dirigido por Ben Stiller (sí, el chico de “Zoolander”), los aspectos más convincentes de la serie de siete partes tienen sus raíces en la relación de los dos hombres diametralmente opuestos. Su capacidad o incapacidad para trabajar juntos es la clave de todo. Y es la disfunción dentro de su relación lo que demuestra mucho más morderse las uñas que la mecánica de su escape dramático.

Los temas oportunos sobre el encarcelamiento masivo, la reducción de la clase trabajadora y el papel de los medios de comunicación sin parar en la opinión estadounidense también son elementos clave aquí, al igual que los temas de raza, sexualidad y género están entretejidos en muchas otras series nominadas (“black-ish”, “Pose”,” Fleabag”) que pueden no llevarse a casa los grandes premios del domingo debido a la competencia que enfrentan.

Un Emmy, o 12, para “Escape at Dannemora” estaría bien. Pero no se requiere la atención de la Academia de la Televisión para ver el brillo en las actuaciones de Del Toro, Dano y Arquette, o para reconocer la serie como uno de los mejores dramas (limitados o ilimitados) del año pasado.

Así que completa ese vaso medio vacío y brinda por los mejores espectáculos que no serán honrados como deberían el domingo. Fue un muy buen año televisivo.