La española Maribel Verdú revela por qué decidió regresar a la televisión 16 años después

La noche de este lunes Blanca Soto regresa a la pantalla chica con la producción “No te puedes esconder” en el papel de Mónica Saldaña, una doctora que es obligada a irse de México junto a su hija Natalia bajo el programa de protección a testigos de la DEA. Pero su destino la encuentra y le recuerda que “No te puedes esconder”.

Y una actriz que tampoco se puede esconder del público de este lado del mundo, es la española Maribel Verdú, conocida en estas latitudes por su irreverente e inolvidable papel de Luisa en la cinta “Y tu mamá también” junto a los mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna, los famosos “charolastras”, que se dejaron llevar por el ingenio, narrativa y dirección del ganador del Oscar de la Academia, el también mexicano Alfonso Cuarón.

Maribel, quien desde entonces dejó enamorada a la audiencia latina y anglo en Estados Unidos y México, y que luego regresó bajo la dirección de Guillermo del Toro en la cinta “El Laberinto del Fauno”, prefirió seguir brillando en innumerables producciones cinematográficas y de teatro en Europa y hasta se dio el lujo de rechazar un papel en Hollywood para interpretar a Elektra en la cinta “Daredevil”, junto a Ben Affleck (el papel lo terminó haciendo Jennifer Gardner).

Con “No te puedes esconder”, Maribel marca su regreso a la pantalla la chica desde que hiciera “Código fuego”, allá en el 2003 para Antena 3 y luego de que hiciera su debut en la televisión con “Canguros” (1994).

Su regreso a pantalla chica fue posible, 16 años después, gracias a un proyecto muy especial y diferente. Se trata de una serie de 10 capítulos, en la que la estrella española se mete en la piel de la inspectora Urrutia, una mujer misteriosa cuya personalidad encantó a Verdú desde que leyó las primeras lineas del guión. Desde entonces, cuenta que se las devoró y ya no quiso dejar de leer la historia.

“La inspectora Urrutia es una mujer soltera que vive, por y para su trabajo, y su vida la dedica a sus investigaciones. No tiene otra vida, no tiene hijos, es una mujer bastante solitaria y termina averiguando casi todo y quién es el malo en este caso”, comienza contándole con una sonrisa a Los Angeles Times en español.

“Me parece un personaje fascinante, porque además es muy masculina y eso me gusta, me gusta mucho mi Urrutia”, agregó la actriz de 48 años de edad y esposa del reconocido Pedro Larrañaga desde hace más de dos décadas.

A pesar de tener una carrera actoral de más de 35 años entre el cine, la televisión y el teatro, Maribel nos contó que nunca había tenido la oportunidad de trabajar al lado del laureado actor español Eduardo Noriega, quien en la serie le da vida a Daniel, un ex policía venido a menos que se ha convertido en sicario y cuyo misión cambia abruptamente tras un suceso violento en las calles de Madrid.

“Soy la primera que me engancho a todo, entonces yo estoy viendo todo el día series de televisión y a veces me pongo a ver que el cine también existe”. Maribel Verdú/ Actriz

“Es asi la vida, es que llevamos tanto años (en la actuación) y a nadie se le había ocurrido juntarnos hasta ‘No te puedes esconder’ y para mí eso fue fundamental, aparte que me fascinó ver los guiones. Cuando los leí me pareció una trama absorbente y de esos que no puedes dejar de leerlos, pero la base de que estaba Eduardo (en el elenco) y eso era muy importante para mí”, confesó la madrileña, ganadora el premio Ariel a la mejor actriz por El Laberinto del Fauno (2006) y el premio Goya por su trabajo en “Blancanieves” (2012).

Con una larga trayectoria y nominada en 11 ocasiones al prestigioso premio Goya (El Oscar de España), Maribel ha interpretado innumerables géneros, incluso hasta ha hecho una webserie, pero el regresar a la televisión con un “thriller” de este tipo, dijo que la emociona mucho, más todavía porque en el pasado año estuvo trabajando en comedias cinematográficas como “Sin rodeos” y “Ola de crímenes”.

“Yo tengo la suerte de que llevo 35 años en esto y siempre me han dado personajes completamente diferentes. Yo creo que la versatilidad es uno de los valores más importantes que tiene un actor. También he hecho de la más mala, a mí me gusta mucho variar. Y de repende mis dos últimos trabajos han sido una locura en comedias disparatadas y ahora ya llevo dos inspectoras seguidas, una en el cine y ahora en la televisión. Entonces he llegado después de muchos años a la tele de nuevo a hacer de una inspectora, un poquito segura, porque vengo de hacer otra así de fuerte y bueno, (eso me hace sentir) tranquila”, explicó la histriona cuyas experiencias en el cine las ha vivido incluso primero que en su vida personal, ya que a los 13 años de edad ella fumó en el cine por primera vez, “hizo el amor” por primera vez y hasta se “drogó” (en la ficción).

Entre el cine y la tele

Para Maribel, el hecho de que hoy en día la manera de consumir la televisión haya cambiado y que ofrezca más alternativas a través del streaming, es algo que la apasiona, ya que ella además de ser actriz, nos confesó que es una fiel consumidora de las series de televisión.

“A mí me parece estupendo, porque yo soy la primera que me engancho a todo, entonces yo estoy viendo todo el día series de televisión y a veces me pongo a ver que el cine también existe y por supuesto, voy dos veces mínimo al cine y siempre los amigos me dicen que si ya terminaste de ver ver esto, o vé esto otro. Ayer por ejemplo ya me terminé una y a saber con qué me pongo ahora”, compartió la actriz.

Una de las realidades de hoy que también le llaman la atención es ver cómo se han fortalecido los vínculos entre lo que se hace para la televisión con entrada a la gran pantalla. Este es el caso de “Roma” que dirigió Alfonso Cuarón para Netflix y que logró llevarse el Oscar de la Academia a la Mejor Película, entre otras. “Pues me parece estupendo, quiero decir que cualquier posibilidad que tengas para hacer una película, vamos, hay que pisar el suelo de quien te va a ayudar, porque sino está muy complicado en el cine y ya hay producciones de esas bestiales y quiero decir que hay mercado para todos”, señaló la actriz que por ahora prefiere no enrollarse como productora o directora, aunque quisiera ser una actriz que canta, aunque en realidad no cante.

Sobre su trabajo y convivencia con Blanca Soto en ‘No te puedes esconder’, Maribel dice “que ‘Blanquita’ es maravillosa, de verdad, me da un enganche las dos, es una actriz excepcional y sobre todo, por encima de todo y es lo que más me importa, es cómo es ella como compañera y como tía, que es muy divertida, cero intensa, cercana y me río mucho con ella. Es un descubrimiento para mi Blanca”, describió a su compañera.

Para Maribel hay un razón muy clara del por qué la gente no puede perderse esta serie porque “hombre, porque sino tendría un criterio patético”, señaló con un tono muy peculiar y luego agregó

“Quiero decir que creemos en la audiencia, en su criterio y que le guste las cosas interesantes y entretenidas. Yo creo que lo que hacemos es para entretener en esta vida. Los que nos dedicamos a esto (así lo vemos). Mira había un guionista aquí importantímo en la historia del cine español que se llamaba Rafael Azcona y decía que el primer mandamiento en esta vida debía ser ‘no aburrir’, en cualquier ámbito, porque en este mundo, si no entretienes ( estás acabado)”, recordó Maribel.

“Y te puedo asegurar que esta serie es adrenalina pura y son 45 páginas cada guión y que te los bebes, eso leyéndotelos. Imaginate ya con montaje tripidante y con acciones sin parar, además todas (las escenas) intercaladas unas con otras, porque hay varias tramas abiertas. No te puedes perder, ‘No te puedes esconder’”, concluyó

“No te puedes esconder”, se presentó recientemente en el Festival de Vitoria del país Vasco y se estrena este lunes 30 de septiembre a las 10p.m. por Telemundo.