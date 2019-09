Plácido Domingo se retira del Met. ¿Será este el guión de la Ópera de Los Ángeles?

El asediado cantante Plácido Domingo se retiró el martes de la producción de “Macbeth” de la Metropolitan Opera apenas 24 horas antes de que se levantara el telón en Nueva York, reavivando las preguntas sobre si renunciará como director general de Los Angeles Opera y si la carrera de la estrella en el Estados Unidos ya ha terminado efectivamente.

La aparición de Domingo el miércoles fue la primera en Estados Unidos desde que Associated Press publicó informes en los que dos fuentes identificadas y 18 mujeres anónimas acusaron a Domingo de acoso sexual. El lenguaje del anuncio del Met implicaba que la compañía le había pedido a Domingo que retrocediera.

“La Metropolitan Opera confirma que Plácido Domingo acordó retirarse de todas las presentaciones futuras en el Met, con efecto inmediato”, se lee en el comunicado. “El Met y el Sr. Domingo están de acuerdo en que necesitaba renunciar. El Met no tiene más comentarios en este momento”.

Domingo respondió en un comunicado al New York Times, señalando que ha cantado en el Met durante 51 años consecutivos. “Si bien disputo fuertemente las recientes acusaciones sobre mí y estoy preocupado por un clima en el que las personas son condenadas sin el debido proceso, después de reflexionar, creo que mi aparición en esta producción de ‘Macbeth’ distraería el arduo trabajo de mis colegas tanto en el escenario como detrás de escena ", dijo. “Como resultado, solicité retirarme y agradezco al liderazgo del Met por concederme gentilmente mi solicitud”.

Anuncio

Expresó su felicidad porque “a la edad de 78 años, pude cantar el maravilloso papel principal en el ensayo general de” Macbeth ", que considero mi última actuación en el escenario del Met. Estoy agradecido a Dios y al público por lo que me han permitido lograr aquí en la Metropolitan Opera ".

La reversión de último minuto se produjo después de un polémico fin de semana en el repertorio de ópera más grande del mundo. Aunque el Met había dicho previamente que esperaría el resultado de una investigación de LA Opera sobre las acusaciones de acoso antes de tomar cualquier medida, la presión alcanzó su punto máximo durante el fin de semana después de un informe de NPR que decía que el Gerente General del Met Peter Gelb celebró una reunión a puerta cerrada con los empleados el sábado . Según los informes, Gelb les dijo a los empleados que el Met no estaba cancelando las actuaciones de Domingo porque las acusaciones informadas por primera vez en dos artículos de AP no podían corroborarse.

“Plácido Domingo es una gran fuente de ingresos y, a veces, siento que la gerencia se preocupa más por el dinero y la reputación”, dijo una corista a NPR. "¿Qué pasa si estas acusaciones resultan ser ciertas o si hay acciones legales contra el maestro Domingo? Siento que Peter Gelb dice: ‘No tengo ningún problema para exponer a mis artistas a tales situaciones”.

Domingo había cantado en ensayos, y el Met dijo hasta el lunes que actuaría. Sin embargo, para el martes por la tarde, el sitio web del Met había sido borrado de todas las menciones de Domingo en “Macbeth”, en lugar de anunciar que el barítono Zeljko Lucic, originalmente programado para alternar con Domingo, protagonizaría todas las actuaciones.

Anuncio

El cambio de reparto evita la posibilidad de una protesta o la posibilidad de una interrupción en el lugar de 3.800 asientos donde los recuerdos aún persisten desde 2014, cuando “La muerte de Klinghoffer” de John Adams fue interrumpida dos veces por manifestantes que consideraron que la ópera era antisemita. Varios cientos de personas se reunieron afuera para expresar su enojo con el Met por esa producción.

Despite the Domingo accusations — or perhaps because of them — the singer was greeted with adoration when he performed in Austria this summer. When L.A. Opera opened its 34th season this month with a punkish production of Puccini’s “La Bohème,” the performance and, later, the ball that followed under the stars on the newly renovated Music Center Plaza unfolded sans protest. The night, in fact, was most notable for what it lacked: any mention of Domingo.

A pesar de las acusaciones de Domingo, o quizás debido a ellas, el cantante fue recibido con adoración cuando actuó en Austria este verano. Cuando L.A.Ope abrió su 34ª temporada este mes con una producción punk de “La Bohème” de Puccini, la actuación y, más tarde, el baile que siguió bajo las estrellas en el recientemente renovado Music Center Plaza se desarrolló sin protestas. La noche, de hecho, fue más notable por lo que le faltaba: cualquier mención de Domingo.

La Ópera de Los Ángeles no respondió a una solicitud de comentarios del Times el martes mientras se llevaban a cabo dos investigaciones. En el primero, LA Opera contrató a la investigadora Debra Wong Yang de la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher. Yang envió recientemente una carta a los contratistas y empleados de LA Opera, invitándolos a hablar sobre el acoso y prometiendo que la compañía prohibiría represalias contra “cualquier persona que participe en una investigación de buena fe”.

La segunda investigación está siendo realizada por el American Guild of Musical Artists, un sindicato que representa a miembros de la Ópera Met y L.A.

Len Egert, director ejecutivo nacional de AGMA, dijo el martes al Times que la investigación del sindicato tomará de dos a tres meses. No quiso hacer comentarios sobre detalles específicos de la investigación.

“AGMA ha estado en comunicación regular con artistas y líderes sindicales en los lugares afectados, incluyendo Los Angeles Opera y Metropolitan Opera”, escribió Egert en un correo electrónico. “Hemos alentado a nuestros miembros a venir al sindicato como un recurso para reparar y eliminar el acoso sexual en el lugar de trabajo”.

Anuncio

Agregó que L.A.Opera recientemente le pidió a AGMA que brinde información y recursos para prevenir el acoso y la discriminación. En respuesta a esa solicitud, AGMA celebró un foro en el Music Center el lunes para discutir formas de acoso y ofrecer capacitación de espectadores para quienes presencian acoso. También puso a disposición asesoramiento para objetivos de acoso.

Después del anuncio del Met el martes, un abogado de Patricia Wulf, una mezzo-soprano que hizo público sus acusaciones de acoso sexual contra Domingo, emitió una carta que envió a Gelb.

“Parece que si bien el dolor y la indignidad de más de 20 mujeres que fueron acosadas sexualmente por el Sr. Domingo no fue suficiente para que el Met hiciera lo correcto, la protesta pública sí", escribió la abogada, Debra S. Katz.

De las mujeres que acusaron a Domingo de hostigamiento, Katz agregó, haciendo referencia a los comentarios anteriores de Gelb: “Se merecen el respeto y el aprecio del público y del mundo del arte, y no el tipo de víctima que verifica su declaración reforzada”.