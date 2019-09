Reyli Barba asegura tras su rehabilitación que ‘el alcoholismo no se cura’

Pese a que aún continúa en rehabilitación por el alcoholismo que ha enfrentado desde hace varios años, Reyli Barba se siente todo un vencedor. Y lo demuestra regresando a los escenarios, luego de cinco años de ausencia, con su séptimo disco Metamorfosis, que estreno ayer en plataformas digitales.

“Todos saben que estuve en un anexo muy bonito en Chiapas, pero sigo en rehabilitación, porque esta enfermedad del alcoholismo no se cura. Se puede contener, pero no se cura. “Lo que viví en la rehabilitación fue lo mejor que me pudo pasar porque la metamorfosis que yo he vivido ha sido muy amorosa y estoy de vuelta gracias a Dios. Es su regalo que esté aquí", puntualizó el cantante.

Tengo tantas cosas que decir, he vivido mucho. Cuando uno padece la enfermedad del alcoholismo, como yo, lo que he vivido me da la posibilidad de escribir con el alma” Reyli Barba/ cantante

Durante los 17 meses que estuvo en el lugar, ubicado en su tierra natal, el intérprete de “Amor del Bueno” guardó sus memorias y experiencias en tres libretas para usarlas para futuros temas. Tras dejar de tomar como solía hacerlo, admitió que la depresión ya no es parte de su vida.

Reyli Barba (Reforma)

“Si yo no hago canciones estoy seguro que me daría un paro cardíaco. “Tengo tantas cosas que decir, he vivido mucho. Cuando uno padece la enfermedad del alcoholismo, como yo, lo que he vivido me da la posibilidad de escribir con el alma”, expresó el cantante. Sin embargo, aunque siempre tuvo el apoyo de su familia, el chiapaneco temía perder su talento.

Anuncio

“El miedo mayor que yo tenía era que al dejar esos mezcales ya no iba a tener ese brote de inspiración, pero desde que dejé de beber, vivo más. “Ahora estudio, me preparo y estoy metido al estudio como al principio de mi carrera”, afirmó.

Para dar a conocer su nueva etapa musical, Reyli llegará este 3 de octubre al Teatro Metropólitan con su “Metamorfosis Tour”, en el que contará con Carlos Rivera y Yuridia como invitados especiales.