“BoJack Horseman” terminará con su sexta temporada en Netflix

La plataforma de contenidos Netflix pondrá fin a “BoJack Horseman”, una de sus series animadas más exitosas, a partir de enero, cuando finalice su sexta y última temporada, anunció hoy la compañía.

Con esta decisión, Netflix terminará la trama de una de sus producciones mejor valoradas por la crítica, que en su quinta temporada logró una puntuación media de 92 sobre 100 entre los críticos profesionales y de 95/100 entre los espectadores, según la base de datos de RottenTomatoes.

Al igual que ha sucedido con los finales de otras series de éxito, la última temporada de “BoJack Horseman” se emitirá en dos partes, la primera en octubre y la segunda en enero del año que viene.

La serie, creada por Raphael Bob-Waksberg, contaba la vida de un actor, con psicología humana y cuerpo de caballo, que fue una estrella en los años 1990 y que ahora, en un cruel y depresivo Los Ángeles, tiene que lidiar con la ausencia de la fama, con sus impulsos autodestructivos y con su peor enemigo: Él mismo.

Anuncio

Siempre con tono de humor, pero a veces calificada como la serie “más triste” de la televisión, “BoJack Horseman” consiguió, con su reparto compuesto por humanos y por animales de otras especies, hablar de las drogas, de la depresión, del aborto, de la tenencia de armas, del lado oscuro de Hollywood o del machismo con un punto de vista ácido y surrealista.

De acuerdo con fuentes citadas por The Hollywood Reporter, el fin de “BoJack Horseman” responde a una decisión creativa de Bob-Waksberg, quien lanzó recientemente la comedia animada de Amazon “Undone”, creada junto a Kate Purdy, también involucrada en la ficción de Netflix.

Esta serie es la próxima producción original de Netflix que terminará, después de que la plataforma anunciara que “Grace and Frankie” finalizará en su séptima temporada como su serie de más duración, y de que también haya terminado el rodaje de su exitosa “Orange Is the New Black”

Asimismo, la semana pasada se anunció que la serie “GLOW” se despedirá con su cuarta temporada.