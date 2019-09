La triste historia de excesos del ‘Príncipe de la Canción’ José José y sus princesas

Cuando José José lanzó en el 2008 el libro que reflejaba la verdad de su vida, el cantante lo primero que dijo es que estaba preparado para enfrentar las críticas que pudiera generar su publicación titulada “Esta es mi vida”.

En ese entonces, un fuerte y robusto José José, conocido por todos como “El Príncipe de la Canción”, aseguró que estaba preparado para recibir todas las críticas sobre las revelaciones de su libro en el que relataba cómo fue víctima del alcohol y la depresión que le ocasionó la perdida cronológica de su magestuosa voz.

El intérprete del éxito “El amar y el querer” reconoció en ese entonces que esa obra bibliográfica representaba la oportunidad de contar a sus seguidores su propia versión de cómo había sido vida y los abismos en los que había caído y que fue enfrentado uno a uno.

“Sacar todo en este libro fue como una catarsis que me sirvió para desahogarme y despojarme así de algo que tenía muy guardado”, dijo el cantante quien en ese momento lucía dispuesto a contestar todas las interrogantes durante la presentación de su biografía.

Portda del Libro de José José "Esta es mi vida" en el que se inspiró la serie "José José: El Príncipe de la Canción' (Cortesía)

Anuncio

En ese entonces, el cantante no omitió detalles al relatar algunos puntos centrales como lo fue su adicción al alcohol, que lo llevó a recaer cinco veces y en la llegó a quedarse dormido en un taxi por la magnitud de su borrachera. Y que años más tarde se dramatizó en la serie “José José: ‘El Principe de la Canción’” que transmitió la cadena Telemundo en el 2018.

“No sé cómo no me morí, yo estaba vivo por las calorías que recibía mi cuerpo sel alcohol”, comentó luego en una entrevista que transmitiera esa misma televisora durante la promoción de esa serie que actualemente se puede ver por Netflix.

Durante esa charla con los medios, José “Pepe”, como le decían sus amigos contó que su padre estuvo a punto de morir a los 45 años, también víctima del alcohol. José José logró alcanzar más de dos décadas de sobriedad tras haber tocado fondo en muchas ocasiones. “Hay momentos difíciles en mi vida, muchos se imaginaran que hice grandes fortunas, pero mi vida todo fue trabajar y nunca me preocupe por administrar los recursos”, dijo el cantante, quien añadió que con ese libro enterraba su pasado.

Un pasado que fue reflejado en una serie que se filmó en México, con la actuación del actor Alejandro de La Madrid encarnando a José José y las actuaciones de la colombiana Maria Fernanda Yepes en el papel de su primera esposa Anael Noreña, Danna Paola como Lucero, su primer amor, Itatí Cantoral como Natalia “Kiki” Herrera Calles y Malillany Marín en el papel de Sarita Salazar su última esposa.

Anuncio

“El Príncipe de la Canción” siempre dijo que hay que vivir el presente y siempre lo tuvo claro porque para él " ya lo pasado, pasado y ha quedado atrás y el futuro no me interesa”.

En ese recordado encuentro con los medios, el artista no pudo evadir las preguntas acerca de su ex pareja y madre de dos de sus hijos, la modelo y actriz Ana Elena Noreña, Anel, a quien también se refería en el libro. Reveló que a la modelo y ex reina de belleza siempre la quiso, pero que tenía un carácter difícil.

“Las parejas con las que me casé, nunca las escogí, más bien ellas fueron las que escogieron”, había dicho José José, quien agregó que al igual que sus ex parejas, sus hijos también forman parte de su vida y no podía omitir hablar de ellos, pues la paternidad era algo importante para él.

El libro finalmente, lo hizo para para crear conciencia y que las nuevas generaciones entendieran y vieran lo que él pasó para que no lo repitieran, pues reconocía que había pasado por momentos difíciles que lo llevaron al borde del abismo y que en algunas ocasiones lo llevaron al fondo del mismo, provocando la pérdida de su magistral voz.

Las mujeres del Príncipe

En la serie de la cadena Telemundo se pudo conocer a las mujeres que pasaron por la vida del cantante. La primera que se mostró fue a Lucero, aquel amor de juventud que tuvo el cantante y que muy poco se conoce hasta hoy en día.

Lucero, la joven que enamoró al “Príncipe”, que no quiso dejar pasar sus propios sueños, quería viajar por el mundo siendo una diplomática y es por eso que se fue a vivir a Londres para comenzar a vivir su vida pese amar a Pepe (como le decían al cantante).

De der. a izq. Sarita, Kiki y Anel. (Cortesía)

Con la partida de Lucero, José José José comenzó a conocer mejor a dos pretendientes que surgieron en su vida.

Anuncio

Pero se decidió por una de ellas y se casó en 1970 con la actriz de teatro Natalia “Kiki” Herrera Calles, nieta del Presidente Plutarco Elías Calles.

Pero la relación tormentosa y tóxica, por llamarla de alguna manera, no duró sino 6 años, pues se divorciaron en el año 1976. Después se pudo conocer que Kiki falleció en un accidente automovilístico en México DF el 11 de noviembre de 1983.

Durante la década de 1970, ya conocía a Anel, y con ella tuvo una relación pasajera. Con Ana Elena Noreña (conocida como Anel), se separaron, pero luego de su separación de Kiki vuelve a relacionarse con “Anel”, quien sale embarazada, y se casaron en 1976.

Tuvo dos hijos con Anel, su primogénito, José Francisco Carmelo Augusto (conocido como José Joel) y Marysol Estrella Margarita Elena. Su matrimonio con Anel terminó en divorcio en 1990, debido a problemas derivados de los manejos fraudulentos de sus ganancias como cantante por parte de su mánager y cuñado. Todo esto está explicado en su autobiografía “Esta es mi vida”.

En el año 1995 se casó con la cubana Sarita Salazar quien era su esposa hasta el presente, madre de Sarita, la hija de ambos. Sarita Salazar es nieta de Abel Salazar, gran actor, productor y director de cine de la época de oro del cine mexicano.

En 1995, después de su rehabilitación, se casó por tercera y definitiva ocasión con Sarita Salazar, quien se convertiría en su mánager. El 22 de julio de ese mismo año, fue que nació su tercera hija Sarita Sosa.

Ellas fueron precisamente, las dos mujeres que acompañaron a José José hasta el último día de su vida.

José José murió este 28 de septiembre en la ciudad de Homestead al sur de Florida, luego de perder una dolorosa batalla que se vio afectada por los múltiples males de salud que lo aquejaban desde hace años y que lo llevaron a un estado crítico que lamentablemente aumentó cuando le detectaron un pequeño tumor cancerígeno en el pancreas.