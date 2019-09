Todos se siguen preguntando ¿Dónde está José José?

La muerte de José José se anunció la tarde del sábado y en todo el mundo se ha dado eco de ello... pero ahora, la pérdida de uno de los más grandes ídolos de la música popular mexicana se ha convertido en una telenovela familiar.

Dos de los hijos del cantante (José Joel y Marysol) están en Miami tratando de dar con el paradero de los restos del que fuera intérprete del éxito “El Triste”.

Acusan a Sara, su media hermana, quien en entrevistas a cadenas estadounidenses (Univisión y Telemundo) aseguró querer resolver este doloroso trance con el apoyo de ellos, de no tomarles las llamadas y de mentirles.

En enlaces televisivos con el programa Ventaneando, los hijos de Anel Noreña expresaron su preocupación y enojo de que Sara Sosa, de 25 años, sólo estuvo en contacto telefónico con José Joel para informarle de la muerte de su papá. “Me dijo que quería que resolviéramos esto como familia, pero estamos ya aquí (en Miami) y no sabemos dónde está nuestro padre, y ella no nos toma las llamadas”, expresó el hijo el llamado “Príncipe de la Canción”.

Marysol, visiblemente consternada, secundó a su hermano y le pidió a Sara que los sacara de desesperación que tienen, pues visitaron el hospital Homestead, donde se dijo había fallecido el artista, pero personal del mismo les informó que no era cierto. También acudieron a la funeraria CRW (Caballero Rivero Westchester), donde el sábado se vio a Sara Salazar, viuda de José José y madre de Sara Sosa, pero empleado negaron haber recibido el cuerpo.

De modo que acudieron al Departamento de Policía de Miami-Dade en busca ayuda, y según José Joel, las autoridades les confirmaron que no tenían reporte del fallecimiento de José José, ni registros hospitalarios. José Joel dijo que estaban pidiendo también apoyo del Consulado mexicano para tener la certeza de que lo que en un principio les dijo Sara, es cierto.

“El nombre de mi papá, José Rómulo Sosa Ortiz, no aparece ni en el hospital ni en la funeraria. Al día de hoy (ayer) todavía no se sabe en dónde está el cuerpo de mi papá. Hasta no, ver no creer... Es impresionante lo que está sucediendo”, afirmó José Joel. Sin embargo, Sara asegura que sus medios hermanos sí saben el paradero de su papá.

En sus entrevistas, la joven confirmó que le llamó a José Joel y le pidió que le diera su apoyo, sin embargo no dio detalles de cómo se iba a proceder, debido a que querían hablarlo en familia. Dijo que se llevó a José José a Estados Unidos por motivos personales, los cuales no expuso y hasta aseguró que iba a hacer todo lo posible para que se le hiciera un magno homenaje en México al intérprete de “Gavilán o Paloma”. Negó incluso que el cáncer fuera la causa del deceso.

“No fue el cáncer porque llegando acá (a Miami) él no tenía cáncer; tenía una condición física y aún mejorando había momentos difíciles para él”. Mientras los hermanos Sosa litigaban la muerte del ídolo en los medios, en la Colonia Clavería, donde vivió su padre, se le rindió un homenaje popular en el Parque de la China, con la participación de alrededor de 500 personas. Durante cuatro horas recordaron con canciones al famoso intérprete mexicano, cuyo romanticismo ha cautivado a diversas generaciones de mexicanos.