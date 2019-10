Así han despedido al ‘Príncipe de la Canción’ José José en Miami y ahora México lo espera con ansias

MIAMI. ¡Ojalá que la gente responda! ¿Será que sí irá gente, valdrá la pena ir? Eran frases que nos intercambiamos este domingo en la mañana entre periodistas ante la convocatoria de Sarita Sosa, la hija menor de José José, para que el público acudiera a presentar sus respetos ante el imponente ataúd dorado, en el que descansaban los restos de El Príncipe de la Canción, durante un homenaje público en la ciudad de Miami.

Las dudas no habrían ni surgido si hubiesemos podido entrar a decenas de casas en el Sur de Florida en las que la música de José José sonó a menudo desde que se conoció la muerte del cantante mexicano ocho días antes. Esos hogares de las centenares de personas que desfilaron por más de cinco horas para darle honor a quien honor merece.

Los miamenses se vistieron de luto en un día de calor e hicieron fila a las puertas del Miami-Dade County Auditorium para despedir a su ídolo, pero también a su vecino. Al hombre, que como la mayoría de ellos, vino a buscar un mejor futuro. En su caso, buscando un alivio a sus demonios internos. Sus adicciones.

Sus hijos, a los que hemos visto despedazarse en público, estuvieron a la altura de la devoción de la gente. Sarita, José Joel y Marysol Sosa hicieron historia en lo que se refiere a funerales de celebridades. Los tres hijos de José José se tomaron el tiempo de atender a los ancianos, adultos, jóvenes y niños que les abrazaron, pidieron fotos y recrearon las anécdotas de sus vidas que tienen como banda sonora alguna de las canciones de su famoso papá, quien murió el sábado 28 de septiembre en la ciudad. El gesto es inédito en lo que se refiere la muerte de otros famosos. Ni la familia Quintanilla, o la Rivera o la de Joan Sebastian se entregó así a los fanáticos.

Anuncio

El homenaje público a José José fue en un teatro con capacidad para 3.000 personas situado en el famoso vecindario de La pequeña Habana, el epicentro de la cultura cubana en la ciudad. En apoyo a la familia del cantante, las autoridades de Miami habían intentado realizarlo en el American Airlines Arena, un recinto con capacidad para 22.000 espectadores, pero el espacio estaba ocupado a lo largo de todo el fin de semana.

Además de la cantidad de personas, fue una sorpresa la solemnidad de su comportamiento, comenzando con su atuendo. En una ciudad donde los pantalones cortos y la ropa informal y colorida es una especie de uniforme los fines de semana, el público acudió a despedir a su artista de negro, gris, blanco, azul marino y morado, algunos hombres de traje y corbata, las mujeres con vestidos a la rodilla y tacones. Los fanáticos de José José entraban de 10 en 10 al teatro, tomados por la nostalgia y emoción. Entre lágrimas y sonrisas se intercambiaron historias en voz baja, mientras mantuvieron un orden y paciencia atípicos de nuestra ciudad.

La mayoría dedicaron una ternura especial para Sarita, quien por primera vez desde la muerte de su papá, se ha visto más serena en público, como consolada por la solidaridad masiva de su ciudad. En Miami nos sorprende que la más joven de los Sosa sea blanco de ataques tan virulentos, en especial proveniente de México. Sabemos que José José padecía de cáncer de páncreas, su capacidad intelectual no estaba limitada.

Las gracias que salían de las bocas de los hijos del cantante se mezclaba con las canciones de su padre, mientras que en la pantalla gigante del escenario, videos con momentos importantes de la vida de José José se transmitían una y otra vez. A la salida, la única queja que se escuchaba era que el ataúd hubiese estado cerrado.

Anuncio

Foto tomada durante la última serie de entrevistas que ofreciera José José en la ciudad de Miami. (Cortesía Alicia Civita )

No fue así en el funeral privado que se realizó el viernes en la sucursal del área de Westchester de la red funeraria Caballero Rivero. Según contó la periodista de la cadena Telemundo María Celeste Arrarás, el artista llevaba un traje azul rey, uno de sus favoritos. Me conmovió saber que era el mismo que llevaba la última vez que lo vi, cuando me habló sobre su enfermedad y lo satisfecho que estaba con la serie sobre su vida que había producido Telemundo. Es el que ves en la foto adjunta. Ese azul era el color favorito de José José. Esa fue también la última entrevista que dio y es un honor que me acompañará toda mi vida.

Pepe, como le llamaban sus allegados, había regresado a Miami desde México a conocer a su nieta, la hija de Sarita. “Es divina”, me contó el orgulloso abuelo. La joven estaba con él en el hotel SLS del área de Brickell donde se produjo el encuentro. Me habían dicho que sería cortísimo, pues José José estaba cansado. Terminamos conversando un buen rato.

Antes de que el público fuera autorizado para entrar al auditorio, dignatarios de la ciudad, el cónsul de México en Miami, amigos y familiares, entre los que estaba la viuda de José José, la cubana Sara Salazar, iniciaron el homenaje a puertas cerradas, pero ante las cámaras de televisión.

La urna dorada y la familia de José José fueron recibidas en el teatro por el Mariachi México Internacional. Los tres hijos hablaron con mensajes religiosos y agradecieron a su padre el legado que les ha dejado. Pero fue Sarita, la hija nacida en Miami, la que agradeció a sus conciudadanos. “Gracias por ayudarlo a salir adelante, ayudarlo a renacer. No somos nada sin Miami, México y el mundo entero, que viva El Príncipe”, dijo la joven que por momentos parecía perder la batalla contra las lágrimas.

Por su parte, José Joel se refirió al público en general al decir que su padre les enseñó que el público era parte de su familia. “Son mis tías, mis tíos, mis primos, son parte de nuestra familia”, afirmó.

Separados, en una muestra de que la paz que vemos entre ellos es “una tregua” como lo describió José Joel, Sarita estaba a la derecha del ataúd, acompañada de su mamá, su esposo y otro joven. A la izquierda y sobre el escenario estaban sus hermanos. Sin embargo, la forma en la que recibieron a la gente en el homenaje da cuenta de que ante la figura del padre aun hay respeto y que sí hay suficiente de amor para José José para que los arrope a todos.

El traslado a México

Tras el homenaje en Miami, muchos se preguntan si los restos del ídolo romántico descansarían en Miami donde vivió sus últimos años junto a Sara Salazar y su hija Sarita, o si sería en el país donde nació.

Anuncio

De acuerdo a versiones dadas a conocer, la ex representante y amiga del artista Laura Núnez, había dicho esta semana que sería enterrado en México, pero Luis Ernesto Berríos, amigo del cantante, dijo en una entrevista con Telemundo que Sara Salazar, la viuda del cantante, quería que su esposo fuese enterrado en Miami, “para tener un lugar donde ir a llorarlo y ponerle flores”.

Sin embargo, hoy domingo, Sarita Salazar, la hija menor del cantante, dijo en una entrevista con la periodista María Antonieta Collins de la cadena Univisión, que el cuerpo de su padre será en definitiva cremado, tal y “como él quería”, porque su corazón estaba dividido entre la ciudad de Miami, donde vivía, y en México, el país que lo vio nacer.

Con esto se establece que luego de ser incinerado el cuerpo, parte de sus cenizas permanecerán en México y el resto se quedará en poder de su viuda Sara Salazar en Miami.