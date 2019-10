‘Dolor y Gloria’ de Antonio Banderas y Pedro Almodóvar marca una reunión profundamente personal

Dos ovaciones de pie. Cuando la película “Dolor y Gloria” se estrenó en el reciente Festival Internacional de Cine de Toronto, la audiencia se puso de pie por primera vez cuando el cineasta Pedro Almodóvar y la estrella Antonio Banderas salieron para presentar la película y luego dieron una ovación más larga y entusiasta después de la película.

Parecía ser un momento emotivo para los dos hombres, que tienen una larga relación dentro y fuera de la pantalla.

“Se siente bien”, dijo Banderas en una entrevista a la mañana siguiente sobre la respuesta a la película. “Quiero decir, qué diablos, no voy a decir, ‘Oh, no’. Se siente bien porque significa que la película se conectó con el público y cuando eres un artista, eso es lo que quieres”.

Pero también significa más que eso. “Dolor y Gloria” es un trabajo reflexivo y emocional sobre el envejecimiento, pero también sobre cómo aceptar tu pasado. Banderas hizo su debut en la pantalla en la película de 1982 de Almodóvar “Labyrinth of Passion” y luego apareció en películas que los lanzaron a ambos aclamación internacional, como “Law of Desire” de 1987, “Mujeres al borde de una crisis nerviosa” de 1988 y 1989 "¡Átame! ¡Atarme!”

Banderas dejó España para Hollywood para aparecer en películas como “The Mambo Kings”, “Philadelphia”, “Interview With the Vampire”, “Desperado” y “The Mask of Zorro”. Fue nominado cuatro veces al Globo de Oro, fue nominado por un premio Tony por su debut en Broadway en “Nine” y el año pasado recibió su segunda nominación al Emmy interpretando a Pablo Picasso en la serie limitada “Genius”. También está actualmente en pantalla en la última película de Steven Soderbergh, la comedia de Netflix “The Laundromat” ( que también jugó en el festival de Toronto después de estrenarse en el Festival de Cine de Venecia).

Por su parte, Almodóvar ganó un Premio de la Academia por el guión original de “Talk to Her”, que también le valió una nominación al mejor director, y su “Todo sobre mi madre” ganó el Oscar por película en idioma extranjero.

Su reunión profesional se produjo en la película de 2011 “The Skin I Live In”, un thriller perverso con matices de Hitchcock. “Pain and Glory” es su octava película juntos y es una película profundamente personal y sincera de Almodóvar, con Banderas interpretando una versión ficticia del propio cineasta.

La película se estrenó en la competencia principal en el Festival de Cine de Cannes de este año, donde obtuvo una gran aceptación de la crítica y Banderas recibió el premio al mejor actor.

“Desde el momento en que recibí el guión, ni siquiera a nivel profesional, sino a nivel personal solo para recibir un guión de un amigo tuyo que realmente confía en ti para interpretarlo ...”, dijo Banderas. “Fue muy hermoso al principio. Y luego el segundo pensamiento es el pánico, son las dos cosas al mismo tiempo ".

Agregó que “en realidad, no esperaba en este momento en particular que Pedro me llamara”.

Antonio Banderas es Salvador y Julieta Serrano es Jacinta en una escena de “Dolor y Gloria”. (Manolo Pavón / El Deseo/Sony Pictures Classics)

En la película, Banderas interpreta a Salvador Mallo, un director de cine que sufre problemas de salud y una crisis creativa al mismo tiempo. Esto hace que reflexione sobre su vida, tanto al reconectarse con antiguos colegas y un viejo amante, como también al escribir un guión basado en sus propios recuerdos juveniles de los primeros deseos. Penélope Cruz aparece en la película como la madre del joven Salvador.

“Al menos cuando comencé, no sabía que sería tan personal”, dijo Almodóvar en una entrevista unos días después. “Hubo un momento en el medio de la escritura del guión, cuando descubrí que realmente la referencia del personaje principal era yo mismo, dudé por un momento. Porque soy muy tímido.

Siempre basé mis historias en algo real, pero generalmente la realidad estaba fuera de mí", dijo Almodóvar. “Hubo una historia periodística, algo que escuché, un libro que leí, pero siempre se basó en algo real. Pero esta era la primera vez que la realidad era mi realidad. Una vez que me sentí cómodo con esa situación, para mí se mezcló con la ficción. Entonces me sentí completamente distante del material. Y cuando estaba filmando, nunca tuve la sensación de que solo estaba filmando mi autobiografía, era una película”.

El apartamento de Salvador en la película es una réplica exacta del apartamento de Almodóvar en Madrid, incluidos sus muebles y pinturas de las paredes. Del mismo modo, Banderas está usando algo de la ropa de Almodóvar y su cabello está hecho en una variación del característico corte plateado y puntiagudo del cineasta.

“No es que quisiera que Antonio se pareciera a mí", dijo Almodóvar. “Solo quería que Antonio no se viera como se ve. Solo necesitaba cambiarlo. Entonces le di mi corte de pelo. Le di mi ropa, le di mis zapatillas de deporte.

“Podría haber terminado luciendo de manera muy diferente”, dijo Almodóvar. “Pero en términos de producción, en realidad fue mucho más sencillo darle mi ropa, darle mis zapatillas de deporte, mis pinturas, y también se adaptaba al personaje. Pero no tenía la intención de convertirlo en un autorretrato ".

Para Banderas, las emociones crudas y confesionales del guión revelaron nuevos lados de alguien que creía que ya conocía bastante bien.

“Es muy privado en ese sentido. Personalmente ”, dijo Banderas de Almodóvar. “Hemos sido amigos durante cuatro décadas, pero es una amistad con ciertos límites porque Pedro es una persona muy privada y siempre respeté su privacidad. Y así, cuando vi el guión, para mí fue muy sorprendente ver cosas que no sabía sobre él. Mucha gente me pregunta eso: qué es biográfico en esta película y qué no. Bueno ... ahora sé cosas que no sabía, a través de esta película ".

El personaje de Mallo es capaz de hacer más de lo que Almodóvar podría hacer en la vida real: “Es más Pedro que Pedro”, como dijo Banderas, capaz de decir cosas que el cineasta “quería decir y nunca dijo”, como cuando el personaje " le ha dicho a su madre estas cosas que [Almodóvar] nunca le dijo a su madre.

El director Pedro Almodóvar, cuya nueva película es “Dolor y Gloria”, en el L.A. Times Photo Studio en el Festival Internacional de Cine de Toronto. (Jay L. Clendenin / Los Angeles Times)

Cuando los dos se reunieron para “The Skin I Live In”, Banderas se dio cuenta de todo lo que tenía que dejar para trabajar con Almodóvar nuevamente, lecciones que tomó con él para trabajar en “Dolor y Gloria”.

“En realidad me mostró que debía confiar en él. Y así lo hice ”, dijo Banderas. “Lo que intenté hacer al comienzo de todo el proceso fue hacer una pizarra limpia ... Comencemos desde el principio, no use ninguna de las herramientas que hemos estado usando. Especialmente yo, como actor, sabes lo que funciona para ti, has estado acumulando este tipo de experiencias durante años.

“Probablemente llamarlos trucos no está bien, porque no son trucos, pero las cosas que sabes tienen cierto efecto. Y así, saltemos a otro universo. Comencemos de la nada, creando un nuevo tú. Y eso finalmente será [el personaje] ”.

En una de las escenas clave de la película, Salvador visita a un actor (interpretado por Asier Etxeandia) con el que trabajó anteriormente en su carrera antes de una pelea. Tanto Banderas como Almodóvar tienen cuidado de señalar que la escena no pretende ser un reflejo de la dinámica entre los dos, ya que se mantuvieron en contacto incluso durante todos los años que no estuvieron trabajando juntos.

“Parece que ese personaje es una especie de Frankenstein compuesto por muchos de nosotros”, dijo Banderas del personaje actor. “Y hay ciertas cosas allí que pueden ser yo, pero hay cosas de otros actores y actrices que han trabajado con él. Pedro es un director duro, es muy meticuloso, es muy exigente y tendrá ideas muy claras de lo que quiere. Entonces, si sales un poco de ese camino, estás en problemas. Con Pedro tienes que aprender a abandonarte un poco ”.

“Estaba pensando en otra persona”, dijo Almodóvar sobre la inspiración para la escena. “Siempre hemos tenido una buena relación, volviendo al rodaje durante los años 80. Antonio conoce la historia. Estaba pensando en un actor con el que trabajé durante los años 80, pero no era Antonio. Pero Antonio estuvo presente en esa película ".

Antonio Banderas, protagonista de la nueva película de Pedro Almodóvar, “Dolor y Gloria”, en el L.A. Times Photo Studio en el Festival Internacional de Cine de Toronto. (Jay L. Clendenin / Los Angeles Times)

Los temas en “Dolor y Gloria” con respecto a aprovechar al máximo el tiempo que le queda a medida que envejece no se pierden en Banderas. Desde que tuvo un ataque cardíaco en 2017, ha visto cambiar su perspectiva.

Esta aclamación de “Pain and Glory” atrapa a Banderas en un momento inusual. Ha estado viviendo en Inglaterra durante los últimos años y se está preparando para abrir un teatro en su ciudad natal en España este otoño, protagonizando y codirigiendo una producción de “A Chorus Line”.

“Ahora estoy en un lugar, especialmente después del resultado de esta película, solo quiero hacer cosas que son muy, muy interesantes para mí. Especialmente después de Cannes, tomé una decisión, voy a hacer mi teatro, voy a trabajar para eso, lo haré y luego saldré a hacer trabajos que no tienen que ver con dinero , eso no tiene que ver con otras consideraciones, sino con algo que realmente viene a mí y dice: ‘Oh sí, quiero jugar esto. Esto es interesante para mí ".

“Entonces el ataque al corazón fue una bendición a medias. Sé que eso suena muy extraño ”, dijo Banderas. “No quiero molestar a nadie que tenga un paro cardíaco porque algunas personas intentan salir de mí,” ¿Cómo fue el ataque cardíaco? “No lo sé. Puedo contarte sobre el mío, pero hay tantos, que algunas personas simplemente caen muertas. Pero en mi caso particular, fue como si alguien me sacudiera y descubriera en la vida una forma diferente de lo que es importante ”.

Fue un gran momento para Banderas cuando ganó el premio al mejor actor en Cannes por “Pain and Glory”. Almodóvar nunca ganó el premio principal del festival, la Palma de Oro, a pesar de haber competido allí muchas veces. Aun así, no estaba a punto de ser el centro de atención de Banderas.

"¿Sabes lo que me dijo Thierry Frémaux, el director del festival?”, Dijo Almodóvar. “Que era una forma de que el jurado me premiara y dije:” No, Thierry ". Esto es mucho trabajo para Antonio porque realmente hizo algo completamente diferente a lo que hicimos en el pasado. Así que creo que se lo merece, absolutamente. También me sentí premiado porque hicimos este trabajo juntos, pero ... Thierry intentó decirme que era un premio para mí, pero que era todo para él ".

“A decir verdad, fue algo sorprendente”, dijo Banderas sobre el premio, señalando que pensó que iría a Brad Pitt o Leonardo DiCaprio para “Once Upon a Time ... in Hollywood” de Quentin Tarantino o el actor italiano Pierfrancesco Favino. , estrella del “Traidor” de Marco Bellocchio.

“Y no lo esperaba, pero de repente me llamaron una mañana y me dijeron:” Deberías quedarte aquí "", recordó Banderas. "¿Por qué?”, Dije. “Solo quédate, algo bueno va a suceder”. Fue muy hermoso. Y después de 40 años como profesional para tener un reconocimiento como ese, se siente bien ".