Después de la renuncia de Plácido Domingo, L.A.Opera elimina su antiguo título

La pregunta de quién reemplazará a Plácido Domingo como director general de la Ópera de Los Ángeles luego de la reciente renuncia de la asediada estrella obtuvo una respuesta rápida el lunes: nadie.

La junta directiva de LA Opera anunció que consolidará el papel de director general con los deberes del presidente y director ejecutivo de la compañía, Christopher Koelsch, cuyo título seguirá siendo el mismo.

“Somos afortunados de poder centralizar nuestra estructura de gestión ... bajo un líder como Christopher, cuya visión, compasión y compromiso dedicado para expandir aún más la presencia de la ópera en el sur de California respaldamos plenamente”, escribió la junta en un comunicado a The Times.

La medida se produce después de que Domingo renunció el miércoles al cargo que ocupó desde 2003, afirmando que la investigación en curso sobre las acusaciones de acoso sexual distraía el trabajo de la empresa y hacía imposible hacer su trabajo..

Domingo ha negado las acusaciones, reportadas por primera vez por Associated Press, diciendo que sus acciones habían sido malinterpretadas y diciendo a la AP en un comunicado oficial que las acusaciones eran “tal como fueron presentadas, inexactas”.

La elección de Koelsch como el principal líder de LA Opera en el futuro deja a la compañía sin la figura brillante que Domingo aportó a su papel y que convirtió en una poderosa herramienta para recaudar fondos.

Pero Koelsch, que ha servido a la compañía desde 1997 y fue nombrado presidente y director ejecutivo en 2012, se ha ganado un tipo diferente de respeto en el mundo de la música, dijo Renée Fleming, la soprano protagonista de la producción de LA Opera de “The Light in the Piazza”.

“I think Christopher is one of the bright lights in opera in terms of leadership vision, how well he executes plans and how forward-thinking he is,” Fleming said. “And that’s something that opera needs across the country.”

Deborah Borda, presidenta y directora ejecutiva de la Filarmónica de Nueva York, quien dirigió la Filarmónica de Los Ángeles durante 17 años, se hizo eco de Fleming. Koelsch dijo “en esencia, ha estado dirigiendo la compañía y cumpliendo este cargo durante bastante tiempo”.

“Christopher ha estado completamente comprometido con la organización”, dijo Borda. "Él trae una pasión a la Ópera de Los Ángeles que será insuperable”.

Borda dijo que estaba impresionada con el compromiso de Koelsch con la nueva música y que estaba particularmente entusiasmada con el lanzamiento en 2012 de la iniciativa “Off Grand” de LA Opera, que trajo estrenos mundiales y de la costa oeste como “prisma” ganador de Pulitzer de Ellen Reid”, “Teatro de anatomía” de David Lang y “The Source”, inspirada en Chelsea Manning.

Para los escépticos, sin embargo, el nombramiento de Koelsch no resolverá las preguntas sobre el alcance de la investigación externa realizada por la abogada independiente Debra Wong Yang del bufete de abogados Gibson, Dunn & Crutcher. Muchos han expresado su preocupación acerca de si la gerencia de LA Opera conocía casos de acoso sexual y si respondió de manera apropiada.

Yang no ha respondido a las preguntas de The Times sobre detalles específicos de su investigación. Cuando Domingo renunció, ella solo dijo: “Tanto nosotros como LA Opera creemos que es importante que nuestra investigación exhaustiva e independiente continúe”.

No se ha anunciado una línea de tiempo para concluir la investigación.

Koelsch, en una carta al personal de LA Opera el lunes, expresó su “profundo agradecimiento” a Domingo por su servicio a la compañía, y agregó que está dejando atrás una organización que se encuentra en una “posición financiera fuerte, floreciente y creativa bien posicionado para el futuro”.

Koelsch también escribió: “Estoy comprometido con un proceso vigoroso de reflexión y reforma. Es imperativo que fomentemos un ambiente positivo que satisfaga las necesidades de los empleados y de la empresa. No cumpliremos con nuestros objetivos a menos que cada miembro de nuestro la comunidad se siente escuchada, valorada y respetada. Estoy comprometido a asegurar que lo hagan”.