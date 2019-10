AGENDA. Música en vivo, teatro, liderazgo y carnaval LGBTQ puedes disfrutar en Los Ángeles

Aquí encontrarás una interesante combinación de ritmos mexicanos, literatura, y cine y teatro latino

Los próximos 7 días ofrecen de todo un poco. El trío mexicano de Reik dará inicio a esta agenda con sus clásicas baladas. Carlos Rivera dmostrará en vivo por qué ganó un show de TV en el 2004, mientras que Banda Machos se mantiene vigente pese a los años y la simpática Marisoul ofrecerá un homenaje al talento latino. Música aparte, un evento de literatura para niños les regalará una noche estilo Guerra de las Galaxias y la comunidad LGBTQ también tendrá actividad tanto en cine como en carnaval.

REIK EN LOS ÁNGELES

Cuándo: 10 de octubre, 7:30 p.m.

De qué se trata: La banda mexicana de pop latino y reguetón Reik, integrada por Jesús Alberto Navarro Rosas, Julio Ramírez Eguía y Gilberto “Bibi” Marín, vuelve a Los Ángeles con un concierto en vivo.

Dónde: Greek Theatre. 2700 N Vermont Ave, Los Ángeles, CA 90027

Adm.: $39 - $155

Inf.: 844.524.7335 / https://www.lagreektheatre.com/events/detail/reik

CARLOS RIVERA Y SU GIRA GUERRERA

Cuándo: 10 y 11 de octubre, 7 p.m.

De qué se trata: El cantautor y actor mexicano Carlos Rivera, ganador del ‘reality show’ La Academia en el 2004, ofrecerá un concierto en vivo en Anaheim y Riverside como parte de su ‘Guerra Tour’.

Dónde: Jueves: House of Blues, Anaheim. 400 W Disney Way Suite 337, Anaheim, CA 92802 / Viernes: Fox Performing Arts Center. 3801 Mission Inn Ave., Riverside, CA 92501

Adm.: $45 - $67.50

Inf.: 714.778.2583 / https://bit.ly/321TIEZ / 951.779.9800

NOCHE DE MACHOS

Cuándo: 11 y 12 de octubre, 7 p.m.

De qué se trata: Banda Machos, grupo musical de techno banda, quebradita, cumbia y ranchera originaria de Jalisco, regresa a los condado de Orange y Riverside con lo mejor de su repertorio.

Dónde: Viernes: House of Blues, Anaheim. 400 W Disney Way Suite 337, Anaheim, CA 92802 / Sábado: Riverside Municipal Auditorium. 3485 Mission Inn Ave., Riverside, CA 92501

Adm.: $30 - $35

Inf.: 714.778.2583 / https://bit.ly/2IByKFf / 951.779.9800 / http://venue.riversiderma.com/

MARISELA EN RIVERSIDE

Cuándo: 12 de octubre, 7 p.m.

De qué se trata: Conocida como “La Madonna latina” o “La reina de la música romántica”, la cantante y actriz Marisela vuelve a Riverside con sus temas más sonados.

Dónde: Fox Performing Arts Center. 3801 Mission Inn Ave., Riverside, CA 92501

Adm.: $50 - $130

Inf.: 951.779.9800 / https://bit.ly/2Oy1IJP

SÁBADO DE CORRIDOS

Cuándo: 12 de octubre, 8 p.m.

De qué se trata: El evento Invasión del Corrido reunirá a Lenin Ramírez, Adriel Favela, Código Fn, Los Nuevos Ilegales, Abraham Vázquez, Mas La Ventaja, Oscar Cortez, Los Akiles, Los Austeros De Durango, Jesús Chaidez, Adrián Chaparro, Banda Fortuna, Tomas Ballardo, Colocho y su Eminencia, Joan Elite y Akwid.

Dónde: Microsoft Theatre, LA Live. 777 Chick Hearn Ct., Los Ángeles, CA 90015

Adm.: $49.50 - $250

Inf.: 213.763.6030 / https://www.microsofttheater.com/events/detail/invasiondelcorrido19

LECTURA ENTRE GALAXIAS

Cuándo: 12 de octubre, 11 a.m. a 1 p.m.

De qué se trata: La biblioteca de Silve Lake invita al público en general a unirse a una mañana d lectura en el evento Star Wars Reads. Habrá un pequeño show al estilo la guerra de las galaxias, comics de regalo, demostraciones de profesionales, sorteos y más.

Dónde: Silver Lake Branch Library. 2411 Glendale Blvd., Los Ángeles, CA

Adm.: Gratuita

Inf.: 323.610.7432

LA MARISOUL, UN HOMENAJE

Cuándo: 12 de octubre, 8 p.m.

De qué se trata: La extravagante y apasionada cantante de La Santa Cecilia, Marisol ‘La Marisoul’ Hernández, hará un homenaje a la música méxico-americana, desdeLalo Guerrero a la actualidad.

Dónde: The Soraya - Valley’s Center for the Performing Arts (CalState Northridge). 18111 Nordhoff St, Northridge, CA 91330

Adm.: $30 - $64

Inf.: 1.818.677.3000 / https://www.thesoraya.org/calendar/details/la-marisoul

LOS ÁNGELES AZULES

Cuándo: 13 de octubre, 7 p.m.

De qué se trata: Una noche de gala con la agrupación musical mexicana Los Ángeles Azules, originaria de Iztapalapa, Ciudad de México y popular por temas como “Nunca es suficiente” y “Amor a pimera vista”.

Dónde: Hollywood Palladium. 6215 Sunset Blvd, Los Ángeles, CA 90028

Adm.: $99 - $300

Inf.: 323.962.7600 / https://bit.ly/2MvV1W0

FESTIVAL LGBTQ CALAVERA

Cuándo: 12 de octubre, 7 – 11 p.m.

De qué se trata: El Festival Calavera celebrará una previa a la llegada del Día de los Muertos con la presentación de Mariachi Arcoiris de Los Ángeles y música de DJ Martin M.

Dónde: Mi Centro LGBTQ Community Center. 553 S. Clarence St., Los Ángeles, CA 90033

Adm.: $30

Inf.: 323.286.7224 / www.latinoequalityalliance.org

Dia de muertos (Cortesía)

CORTOMETRAJES LATINOS

Cuándo: 15 de octubre, 7 - 11 p.m.

De qué se trata: Short Sweet Film Festival presenta una serie de cortometrajes latinos. La lista incluye “Immature” de Jorge Ponce Betti, “Bad Reflection” de Marcelo Fabiani, “Chimpanzees” de Ull Galindez, “Contracorriente” de Carlos Asse, “Pinguino” de Antonio Darwiche, “Silent Ways” de Lucy Vico, “The Other Look” de Luciano Nacci y ” The Blue Cape” de Alejandra López.

Dónde: Marilyn Monroe Theatre. 7936 Santa Monica Blvd., West Hollywood, CA 90046

Adm.: $17.50. El ingreso es solo para mayores de 12 años de edad.

Inf.: https://ci.ovationtix.com/35239/production/1017605

CONFERENCIA LIDERAZGO LATINO

Cuándo: 16 de octubre, 9 a.m. - 4 p.m.

De qué se trata: Es la 5ta Conferencia Nacional Anual Latina de Liderazgo. El tema este año es The Legacy of Latino Leadership: Culture & Inclusion (el legado del liderazgo latino: cultura e inclusión).

Dónde: The DoubleTree by Hilton Hotel Los Angeles Downtown120 S Los Angeles StLos Angeles, CA 90012

Adm.: $249

Inf.: https://bit.ly/2wyfIsI

TEATRO: HISTORIA LATINA

Cuándo: 1 p.m., 2 p.m. 6:30 y 8 p.m. (Según la fecha). Hasta el 20 de octubre.

De qué se trata: El actor John Leguizamo protagoniza la obra teatral ‘Latin History for Morons’, una historia en la que un padre se topa con lo imaginable cuando intenta enseñarle Historia Latinoamericana a su joven hijo.

Dónde: Ahmanson Theatre. 135 N Grand Ave., Los Ángeles, CA 90012

Adm.: Desde $91

Inf.: 213.628.2772 / https://bit.ly/2lQDmP9

POR LOS MUERTOS

Cuándo: Miércoles a domingos, 11 a.m. – 5 p.m.. Hasta el 10 de noviembre.

De qué se trata: Una noche dedicada a educar a los asistentes sobre el tradicional Día de los Muertos. Podrás participar haciendo tú mismo calaveras y ofrendas. También podrás disfrutar de una exhibición en vivo.

Dónde: MOLAA. 628 Alamitos Ave., Long Beach, CA 90802

Adm.: $10. Estudiantes y adulto mayo $7

Inf.: 562.437.1689 / https://molaa.org/events/dia-de-los-muertos-educator-night-2019

Dia de Muertos (Cortesía)

TEATRO: LAS ABUELAS

Cuándo: 3 de octubre, 8 - 10 p.m. Hasta el 25 de noviembre

De qué se trata: La compañía de teatro Antaeus presenta la obra “Las abuelas”, una historia en la que una visita sorpresa expone un secreto devastador relacionado con la llamada ‘Guerra sucia argentina’.

Dónde: Kiki & David Gindler Performing Arts Center. 110 East Broadway Blvd., Glendale, CA 91205

Adm.: $15 - $35

Inf.: 818.506.1983