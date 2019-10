Gina Rodríguez emite una segunda disculpa después de cantar la letra ‘N’ en una canción de Fugees

Gina Rodríguez dice que tiene “algo de aprendizaje y crecimiento que hacer” después de ser criticada por usar la letra ‘N’ mientras cantaba una canción de Fugees en un clip que publicó en sus historias de Instagram el martes.

“En la canción o en la vida real, las palabras que dije no deberían haber sido pronunciadas”, escribió la actriz de “Jane the Virgin” en un comunicado a The Times. “Crecí amando a los Fugees y Lauryn Hill. Sin pensar, canté la letra de una canción favorita y, lo que es peor, la publiqué ".

La actriz eliminó el video de cuatro segundos, que la presentaba cantando una línea del éxito del grupo de 1996 “Ready or Not” mientras se arreglaba el cabello. Sin embargo, como Internet es lo que es, de todos modos rápidamente hizo la ronda en las redes sociales.

“La letra que canté conlleva un legado de dolor y dolor que ni siquiera puedo imaginar”, continuó. “Cualquiera que sean las consecuencias que enfrento por mis acciones hoy, ninguna será más dolorosa que el remordimiento personal que siento. Ver mi propio video reproduciéndome me ha sacudido hasta la médula. Es humillante que esto tenga que ser una lección pública, pero de hecho es una lección muy merecida. Me siento profundamente protectora y responsable con la comunidad de color, pero he decepcionado a esta comunidad. Tengo un aprendizaje serio y estoy creciendo y lo siento mucho por el dolor que he causado ".

La larga declaración llegó horas después de que su disculpa inicial, un ‘mea culpa’ fue publicada rápidamente en sus historias de Instagram, no fue bien recibida.

“Solo quería comunicarme y disculparme”, dijo inicialmente la actriz, de 35 años, a la cámara. “Lo siento. Lamento haber ofendido a alguien cantando con los Fugees, una canción que amo, en la que crecí. Amo a Lauryn Hill, y realmente lamento haberte ofendido.

Los usuarios de Twitter atacaron a la actriz latina por usar el término y arrastrar a la querida líder de Fugees Hill a la controversia. Otros acudieron en defensa de Rodríguez, diciendo que no estaba usando la letra como un insulto y señalando el uso ubicuo de la letra N en las comunidades latinx. La página de Wikipedia de la estrella de “Miss Bala” fue editada brevemente para describirla como una actriz “anti-negra”.

Es un incidente desafortunado, dado que la defensora de las mujeres ha sido criticada en repetidas ocasiones por lo que algunos consideran comentarios anti-negros. Abordó las críticas, principalmente en relación con su torpe interpretación errónea de la brecha salarial en Hollywood durante una mesa redonda de la actriz de 2018, en una entrevista entre lágrimas en “Sway in the Morning” en enero. Pero incluso su explicación y disculpa en el programa fueron consideradas insuficientes por sus críticos.