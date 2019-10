Esta es la verdadera razón por la que Nacho regresa a Venezuela

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendozam, conocido artísticamente como Nacho, anunció esta semana a través de sus redes sociales que se separó de su esposa Inger y que ya no son pareja. Los rumores de separación habían surgido semanas atrás, pero el matrimonio se había mantenido en silencio hasta este fin de semana, que el artista decidió explicar su situación.

“Nosotros somos una familia porque nos amamos, nosotros nos respetamos. En nuestra casa no se practica la violencia, no se dicen groserías. Dentro de nuestra casa no hay televisor para que nuestros hijos puedan desarrollar su capacidad creativa y puedan pensar en otras cosas”, manifestó en el vídeo.

Sus seguidores han recibido esta noticia con tristeza y aunque el vídeo ya no esta en el perfil del venezolano, muchos se han hecho eco de sus palabras.

Sin embargo, otro asunto que más llama la atención es su regreso a Venezuela después de haber sufrido algunos percances con su documentación en ese su país de origen donde le fue decomisado su pasaporte venezolano, por lo que Nacho tuvo la posibilidad de solicitar la nacionalidad colombiana para poder obtener un pasaporte y poder salir y entrar en su giras de presentaciones.

Precisamente, su “vuelta a casa” tiene que ver con una presentación musical que hará en Caracas el día 5 de diciembre de este año en medio de una enorme crisis económica, politica y social que sufre Venezuela. Y éstas son las razones que señaló Nacho a Los Angeles Times en español de hacerlo antes de subirse a una tarima en su patria natal después de muchos años.