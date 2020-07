Los sindicatos piden una mayor ayuda federal para miles de desempleados en Hollywood

Una coalición de sindicatos y organizaciones de artes y entretenimiento de la industria, incluida SAG-AFTRA, respaldó un proyecto de ley para remediar una falla en el alivio previo de COVID-19 que excluía a muchos trabajadores de la industria.

La Ley de Asistencia para el Desempleo Mixto de 2020, presentada por los representantes de EE. UU. Adam Schiff (D-Burbank) y Judy Chu (D-Monterey Park), pondría fin a una exclusión que impedía que muchos trabajadores de Hollywood calificaran para paquetes federales de ayuda por la pandemia, como La Ley CARES.

Muchos en la industria del entretenimiento ganan una mezcla de salarios como empleados para producciones como programas de televisión, así como ingresos como creadores independientes, trabajadores de conciertos o músicos locales. Estos denominados trabajadores mixtos generalmente no pueden ganar lo suficiente como empleados W-2 para calificar para los beneficios estatales de desempleo. El resultado es que algunos están perdiendo miles de dólares en beneficios, dijo el grupo.

Cientos de miles de trabajadores en el entretenimiento y las artes a nivel nacional han reportado menos horas o pérdida de trabajo como resultado de la crisis de salud. El brote de coronavirus en marzo condujo a un cierre total de la producción de películas y televisión en todo el país, así como a espectáculos y grabaciones de teatro y música en vivo.

La ayuda llega cuando Hollywood intenta comenzar la producción cinematográfica, aunque la mayor parte de la actividad se ha limitado a equipos más pequeños, con algunos programas de televisión populares como “The Bold and the Beautiful” que se filman en los escenarios de sonido. El cumplimiento de los requisitos de seguridad para la filmación ha creado un desafío financiero y operativo para las producciones.

“Nuestro proyecto de ley garantizará que los trabajadores mixtos ya no sean excluidos de esta asistencia crítica debido a la naturaleza de su empleo e ingresos”, dijo Schiff en un comunicado.

Según esta nueva legislación, un supuesto trabajador mixto que ganó al menos $ 7,250 del trabajo por cuenta propia en 2019 podría modificar su solicitud para calificar para el programa de alivio de la pandemia. Pagos de estímulo federal por un total de $ 600 a la semana a fines del 25 de julio.

La presidenta de SAG-AFTRA, Gabrielle Carteris, dijo que el proyecto de ley “corrige una falla no intencionada en la Ley CARES que resultó en que los artistas afectados recibieran una fracción de los beneficios semanales que les deben como contribuyentes”.

Los trabajadores afectados por la pandemia han recibido un total de $ 45.6 mil millones en beneficios de desempleo en los últimos cuatro meses, el doble del monto pagado en 2010, el peor año después de la crisis financiera anterior, dijo el Departamento de Desarrollo del Empleo de California la semana pasada.

El Gremio de Autores dijo que sus miembros habían perdido en promedio el 43% de sus ingresos regulares desde el comienzo de la crisis. El sindicato Freelancers dijo que más del 80% de sus miembros informaron pérdida de ingresos y oportunidades de trabajo debido a la crisis, y que dependen de la ayuda del gobierno en cifras récord.

The bill was also supported by the Department for Professional Employees AFL-CIO, Future of Music Coalition, Lawyers for the Creative Arts in Chicago, Music Artists Coalition, the Recording Academy, the Recording Industry Assn. of America and the Songwriters of North America.