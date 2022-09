‘Avatar’ desafió a los cínicos. 13 años después, vuelve a los cines para preparar el escenario de ‘Avatar 2’

Era diciembre de 2009 cuando el actor australiano Sam Worthington, sin darse cuenta de lo mucho que su papel de ex-marine en una misión a un nuevo planeta estaba a punto de cambiar su vida, recibió un pequeño consejo de James Cameron.

La película en la que habían estado trabajando durante dos años, la epopeya de ciencia ficción “Avatar”, estaba a punto de llegar a los cines, y había algunas dudas sobre cómo la película, con un presupuesto de producción y marketing de 430 millones de dólares, saldría adelante al público.

“Jim nos dijo que es posible que la ciencia ficción no se traduzca tan bien”, dijo Worthington a The Times antes del relanzamiento en cines 4K de la película, desde del viernes, diseñado para volver a presentar al público a la nominada a mejor película antes de su muy esperada secuela “Avatar: The Way of Water” que se estrena en diciembre. “Él dijo: ‘Cuando salga la película, aléjate del mundo por un rato. Ve a vivir a una isla o sube a una montaña y trata de no leer nada’. Y lo hice.”

Cuando Worthington regresó de una escapada a la nieve con amigos, la película fue un gran éxito mundial. “Rápidamente me di cuenta de que mi vida había dado un giro de 180", dijo Worthington, quien no debería haberse preocupado: la película obtuvo nueve nominaciones al Oscar, ganó tres y recaudó $2.8 mil millones hasta la fecha, con cuatro nuevas secuelas del tamaño de un éxito de taquilla en el camino.

Entretenimiento James Cameron charla sobre el regreso de ‘Avatar’ Trece años después de que James Cameron llevara a los cinéfilos al mundo de “Avatar”, la distante luna de Pandora está finalmente orbitando de vuelta

Escrita y dirigida por Cameron (“Titanic”, “Aliens”), “Avatar” empleó tecnología innovadora de captura de movimiento para contar la historia de Jake Sully (Worthington), un exsoldado parapléjico que opera un avión de piel azul de 10 pies de altura, Avatar modificado genéticamente en el planeta Pandora. Allí, se enamora de una guerrera local, Neytiri (Zoe Saldana) y se une a la tribu Na’vi para evitar que los colonizadores de la Tierra destruyan su mundo.

El productor Jon Landau recuerda esos nervios previos al lanzamiento, y la firme creencia que él y Cameron compartían de que el público se conectaría con la maravilla de la inmersión en el vívido e imaginativo mundo de Pandora.

“Había cinismo cuando estábamos haciendo la película. Había cinismo cuando se lanzó nuestro primer tráiler. Había cinismo antes del estreno de la película. Hubo cinismo después del éxito de la película”, dijo Landau con una sonrisa. “Creo que cuando se trata de ‘Avatar’, es mostrar, no contar. Deja que la gente vaya y la vea. Creo que es esa experiencia la que elimina el cinismo”.

“Avatar” (2009) regresó a los cines por primera vez el viernes, antes del estreno de “Avatar: The Way of Water” el 16 de diciembre. (WETA/20th Century Fox)

Regresando a las pantallas en una nueva remasterización 4K a una velocidad de fotogramas más alta y con alto rango dinámico, la nueva versión cinematográfica tanto en 2D como en 3D permitirá a los cinéfilos experimentar “Avatar” con un nivel de detalle visual que no era posible durante su estreno inicial. Corre, dice Landau. “Ahora hay una gama más amplia de colores y niveles de brillo que podemos obtener en la pantalla”, dijo desde Nueva Zelanda, enfatizando diferencias notables en los tonos de las criaturas banshee y en la flora bioluminiscente de Pandora.

“Al verlo en 4K con rango dinámico, estaba más allí que nunca”, dijo Landau, quien también ayudó a hacer real el vibrante mundo ficticio, en forma de parque temático en 2017. “Era como si estuviera viendo todo película por primera vez otra vez”.

Landau confirma que Cameron envió sugerencias para alterar o agregar cosas a “Avatar” para su relanzamiento en cines, como lo han hecho cineastas como George Lucas y Steven Spielberg retroactivamente a sus propios clásicos.

“Hubo gente que lo pensó", dijo Landau. “Pero para nosotros y para Jim, esta era la película que quería estrenar. No era como si no pudiéramos hacer algo. No era como si hubiera un final del que alguien intentara disuadirnos. Cuando tienes una orquesta y está tocando música hermosa, no intentes agregar otro instrumento. ¡Suena bastante bien tal como es! No es diferente de cuando originalmente relanzamos ‘Titanic’. No agregamos nada. ‘Titanic’ es ‘Titanic’. ‘Avatar’ es ‘Avatar’”.

Si bien el público ha tenido que esperar 13 años para la secuela, muchos miembros del elenco y el equipo han estado trabajando intermitentemente por Cameron en secuelas simultáneas en los años intermedios. Worthington regresará para múltiples secuelas junto a Saldaña y Stephen Lang, con Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao y CCH Pounder también regresando por más.

En 2012, el año en que Cameron hizo una inmersión en solitario sin precedentes en la Fosa de las Marianas, también comenzó a discutir ideas para “Avatar 2" con Worthington, quien elogió la inclinación del director por superar los límites incluso fuera del cine.

“Le envié un mensaje de texto y le dije: ‘Espero que no te coma un megalodón, hermano’”, dijo el actor, quien ya filmó la mayoría de sus escenas en “Avatar 3" (fecha de estreno prevista: 20 de diciembre de 2024). ) y algunas escenas de “Avatar 4" (prevista para 2026). “Lavo mi ropa en mis días libres. Este tipo baja al Titanic”.

Lang, veterano del teatro y la pantalla, había sido elegido como el coronel Miles Quaritch, el despiadado jefe de seguridad de la compañía minera encargado de recolectar el valioso unobtanium de Pandora, dos décadas después de audicionar para Cameron para un papel en “Aliens” de 1986.

Stephen Lang como el Coronel Miles Quaritch en “Avatar”. (Mark Fellman/20th Century Fox)

Fue durante la producción de “Avatar” que el director le dijo por primera vez que lo traería de regreso para futuras entregas. Inicialmente, la noticia tomó a Lang por sorpresa. Después de todo, “Avatar” terminó con Quaritch recibiendo dos flechas Na’vi en el pecho.

“En lo que a mí respecta, probablemente estaba muerto”, dijo.

Pero durante un día libre de filmación en 2007 en Nueva Zelanda, Cameron recurrió a él. “Él dijo: ‘Sabes, volverás’. Y él tenía una cerveza en la mano y yo tenía una cerveza en la mano”, dijo Lang. “Pensé que podría ser la cerveza la que hablaba, pero si conoces a Jim, sabes que Jim no dice las cosas a la ligera”.

En 2010, después de que “Avatar” se estrenara con gran éxito comercial y de la crítica, el cineasta lo confirmó. “Esta vez dijo: ‘Estás en todas las secuelas’”. En ese momento, Lang había sido testigo de primera mano del efecto “Avatar”.

“Tenemos un maestro narrador que está contando una historia conmovedora, hermosa y remota, de una manera maravillosa, encantadora, peligrosa y exótica”, dijo Lang. “Fue revelador estar en una audiencia y sentir la energía, la alegría, la sorpresa, el asombro y la incredulidad que la gente sentía por lo que veía en la pantalla”.

Jake Sully (Sam Worthington), a la izquierda, y Neytiri (Zoe Saldaña), fotografiados en “Avatar” de 2009, ahora tienen una familia al comienzo de la próxima “Avatar: The Way of Water”. (WETA/20th Century Fox)

Si bien años de investigación y desarrollo arduos y costosos se dedicaron a la tecnología de captura de rendimiento y los procesos de producción sin precedentes, la tecnología creada para la primera película se ha ampliado para las secuelas, las dos primeras de las cuales se filmaron simultáneamente. “Avatar 2", ambientada en una tierra acuática nunca antes vista en Pandora, contará con una captura de rendimiento bajo el agua filmada en un tanque de agua de 900,000 galones construido para las secuelas.

“‘Avatar’ acaba de crear el piso de los avances tecnológicos que queremos seguir impulsando con cada secuela”, dijo Landau.

Los puentes narrativos entre “Avatar” y “Avatar 2", dijo, son temas de familia (Jake y Neytiri ahora tienen hijos adolescentes) y la continua conciencia ambiental que es central en la primera película. “Jake y Neytiri ahora tienen una familia mestiza; él es del mundo humano, ella es del mundo Na’vi. Sus hijos se crían en este entorno. ¿Cómo lo manejan?” dijo Landau.

“Las secuelas son una historia de los jóvenes Sullys que vienen a definir quiénes son”, agregó. “Es una historia sobre la dinámica familiar y cuando la familia se ve obligada a huir de su hogar e intentar encontrar un refugio seguro en los atolones distantes, literalmente y en sentido figurado son peces fuera del agua. Ahora tienen que ajustarse y adaptarse temáticamente, en un forma en que a menudo los refugiados podrían tener que hacerlo. Así que, de nuevo, temas muy identificables para el mundo”.

