Daddy Yankee es homenajeado con estatua en Chile antes de despedirse de Argentina en el Vélez Sarsfield

Tal parece que Spotify realmente sorprendió al cantante boricua Daddy Yankee al homenajearlo con una estatua del cuerpo entero, la cual lo acompañó a su visita a Chile, país de Suramérica donde el “Big Boss” se presentó este martes en el Estadio Nacional del país austral.

Daddy Yankee visitó el lugar donde fue colocada la estatua y el momento lo capturó en las redes sociales de su disquera El Cartel Records. La escultura permanecerá en el estadio hoy y mañana 29 de septiembre para luego ser instalada en el Centro Comercial Subcentro en Las Condes (del Metro Escuela Militar) para que los fans sean parte su legendaria despedida.

Daddy Yankee se encuentra en Chile presentando su tour “La última vuelta” con tres conciertos que forman parte de su despedida de los escenarios y que consolida su legado y leyenda que nació hace 32 años en los caseríos de Puerto Rico y que hoy le dan la vuelta al mundo.

Este misma gira se presentó durante cinco fechas en el Kia Forum de la ciudad de Los Ángeles, donde miles de seguidores abarrotaron la taquilla y despidieron a su ídolo por todo lo alto, confirmando así que en Los Ángeles no solamente se escucha regional mexicano, sino que el género urbano es uno de los que más domina la escena angelina.

Con sus grandes éxitos como “Gasolina”, “Rompe”, “Con Calma”, “Lo Que Pasó Pasó”, “Dura’, Limbo”, así como los nuevos temas de su último álbum “Legendaddy”, que se han convertido en himnos y han llegado al mundo entero, el “Cangri” ahora visita Chile, el país de Suramérica que más escucha su música en el mundo entero, superado solamente por Estados Unidos y México en Norteamérica.

“Gasolina”, un clásico que ha perdurado en el tiempo, acumula en Chile más de 5 millones de “streams” en lo que va de año. Además, se dio a conocer en un comunicado que “su flow ha pasado de generación en generación, siendo el grupo comprendido entre las edades de 25 a 29 años son los que más reproducen sus canciones con un porcentaje de 28%". También señalaron que “los jóvenes entre 18 y 24 años de edad ocupan el 27,5% y los seguidores entre 30 y 34 años comprenden la cifra de 22,2%".

El “Big Boss” que ha roto todos los récords y que ha sido inspiración para los nuevos artistas del género urbano es bastante fuerte más allá de las fronteras de Puerto Rico y los datos y cifras indican que Latinoamérica es realmente su casa, pero con Chile al frente como el que más reproduce sus canciones en Spotify.

Hoy por hoy, también se ha dado a conocerq ue Yankee es el artista predominante en Mansión Reggaeton, el playlist del género en Spotify que reúne a más de 5 millones de seguidores. Es por esto que, en su paso por Argentina, Yankee será el primer artista en recibir la llave simbólica de esa mansion.

Daddy Yankee se despedirá de Argentina el sábado 1 de octubre con un concierto masivo en el estadio de Vélez Sarsfield.

Mientras sigue de gira por Suramérica, Daddy Yankee sigue pendiente de Puerto Rico, que fue azotado nuevamente por las tormentas y en su cuenta oficial de Facebook invitó a sus fans para que se sumen a los esfuerzos para ayudar con donativos a los necesitados a través de Habitat for Humanity of Puerto Rico.

“Juntos construimos hogares, comunidades y esperanza en Puerto Rico. Nuevamente digo presente y apoyo a mi isla a través de proyectos y organizaciones que continuamente están trabajando por el bienestar de la isla. Al igual que hace 5 años luego del impacto del huracán María, me uno a Habitat for Humanity of Puerto Rico para poder aportar y apoyar en sus esfuerzos de reconstrucción”, publicó el artista.