‘House of the Dragon’ explicada: Una historia del incesto de los Targaryen

Esta historia contiene spoilers de “House of the Dragon”, Episodio 7, “Driftmark”.

El romance que durante mucho tiempo ha sido objeto de burlas en “House of the Dragon” finalmente es oficial.

El séptimo episodio de la precuela de “Game of Thrones” de HBO comienza con un funeral y termina con la boda de la princesa Rhaenyra Targaryen and her uncle Daemon. Ty su tío Daemon. La pareja ha bailado alrededor desde antes de casarse con un Velaryon, por lo que es casi poético que su relación se consuma en Driftmark (la sede de House Velaryon).

El público tendrá que esperar para ver cómo reaccionará el rey Viserys al enterarse de que su hija y su hermano están casados. Pero considerando que el Episodio 7 revela que dos de los otros hijos de Viserys, Aegon y Helaena, están comprometidos entre sí, cualquier objeción no sería porque los recién casados son sobrina y tío.

Los fanáticos de “Game of Thrones” saben que los Targaryen tienen una larga tradición de casarse dentro de la familia. Aegon el Conquistador, el primer rey en sentarse en el Trono de Hierro y gobernar los Siete Reinos, estaba casado con sus dos hermanas que lo ayudaron en su conquista: las reinas Visenya y Rhaenys. Esta costumbre de hermanos que se casan con hermanas continuó durante generaciones, hasta el padre de Daenerys, el Rey Loco Aerys II, hijo de hermanos casados que también estaba casado con su hermana.

¿Por qué los Targaryen siguen casándose entre ellos?

En definitiva, mantener la sangre del dragón lo más pura posible. Libros como “The World of Ice & Fire: The Untold History of Westeros and the Game of Thrones” y “Fire & Blood” detallan cómo la tradición Targaryen de matrimonios incestuosos se remonta a su época en Old Valyria. Para las familias valyrias, especialmente aquellas que criaban y montaban dragones, mantener esta pureza era de suma importancia. Las uniones ideales eran entre hermano y hermana, pero cuando no había un hermano disponible, se pensaba que los tíos, tías y primos eran los siguientes mejores candidatos.

Daemon Targaryen (Matt Smith) y Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) se acercan más de lo que un tío y una sobrina probablemente deberían. (Ollie Upton / HBO)

¿Se acepta el incesto en Westeros?

¡No lo es! De hecho, el primer matrimonio entre los hermanos Targaryen después de que el rey Aegon I conquistara Westeros dio lugar al primer levantamiento contra la monarquía.

La religión dominante en Westeros es la Fe de los Siete, aunque algunos lugares como el Norte todavía adoran a los dioses antiguos. Según la Fe de los Siete, el incesto entre hermanos y entre padres e hijos es una abominación. (Parece que los primos se consideran lo suficientemente alejados como para que sus uniones no sean pecado).

Cuando Aegon el Conquistador se hizo cargo de Westeros, ya estaba casado con sus hermanas, por lo que no se comentó sobre estas uniones. Además, los Targaryen acababan de mostrar a los Siete Reinos el poder de sus dragones durante la conquista.

Pero la Fe y los fieles no se quedaron tan callados por los descendientes del rey Aegon. Durante el reinado del hijo de Aegon, el rey Aenys, el medio hermano del rey, el príncipe Maegor, provocó una ruptura entre los Targaryen y Faith al tomar una segunda esposa. El rey Aenys causó más ira al casar a su hija mayor con su hijo mayor.

El líder de la Fe, el Septón Supremo, denunció al Rey Aenys como una abominación por este matrimonio. Esto condujo a una rebelión contra la Casa Targaryen por parte del brazo militar de la Fe de los Siete, la Fe Militante, a la que se unieron algunos rebeldes.

Los fanáticos de “Game of Thrones” recuerdan que los amantes Jon Snow (Kit Harington) y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) son sobrino y tía. (HBO)

¿Cómo se convirtió Targaryen en la excepción?

Cuando el rey Jaehaerys I ocupó su lugar en el Trono de Hierro, hizo lo que su padre (el rey Aenys I) y su tío (el rey Maegor I) no pudieron: arregló las cosas con la Fe de los Siete.

(Este Jaehaerys es el rey cuyo reinado precedió inmediatamente al rey actual en “House of the Dragon,” Viserys, convirtiéndolo en el bisabuelo de la princesa Rhaenyra. El tercer hijo del rey Aenys, Jaehaerys estaba casado con su hermana menor, Alysanne).

Jaehaerys prometió que el Trono de Hierro siempre protegería y defendería la Fe. A cambio, los convenció de que los Targaryen eran diferentes de las demás personas de Poniente porque eran jinetes de dragones de la antigua Valyria. Es decir, las reglas de Faith que prohíben el incesto siguen siendo válidas, pero oficialmente no se aplican a los Targaryen.

Gracias al rey Jaehaerys, los Targaryen tuvieron la bendición de Faith para continuar con sus matrimonios incestuosos durante generaciones para garantizar que la sangre del dragón permanezca pura. Los fanáticos de “Game of Thrones” saben cómo resultó eso.

