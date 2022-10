Christian Bale confirma que defendió a Amy Adams del director de ‘American Hustle’

Christian Bale compartió su versión del drama “American Hustle” entre Amy Adams y el director David O. Russell, nueve años después del estreno de la película ganadora del Oscar.

En el artículo de portada de noviembre de GQ publicado el miércoles, el actor ganador del Oscar recordó haber tratado de mantener la paz durante su tiempo en el set de “American Hustle”, donde Adams dijo que se peleó con el director Russell.

“Si puedo tener algún sentido de comprensión de dónde viene, entonces tiendo a intentar ser un mediador”, dijo el actor de Batman. “Eso está en mi naturaleza, tratar de decir: ‘Oye, vamos, sentémonos y averigüemos eso. Tiene que haber una manera de hacer que todo esto funcione’”.

Hace seis años, Adams le dijo a British GQ que el director de “Silver Linings Playbook” nominada al Oscar la hizo llorar durante su tiempo en “American Hustle”. Además de su conflicto con Russell, Adams dijo que se enteró a través de un correo electrónico pirateado en Sony de que le pagaban menos que a sus coprotagonistas masculinos, incluido Bale.

“Estaba realmente devastada en el set”, dijo Adams a British GQ.

También se reveló que Bale le dijo al director que “dejara de actuar como idiota” mientras filmaba “La gran estafa americana”. El miércoles, no solo confirmó que intervino en nombre de Adams, sino que dijo que era inevitable que “habrá sorpresas”, dado el “loco talento creativo” de Adams y Russell.

Sin embargo, Adams no fue la única estrella que se pronunció en contra de O. Russell y su comportamiento tóxico en el set. George Clooney alegó en 2000 que Russell gritó y humilló a algunas de las personas en el set de “Three Kings”, incluido un conductor de cámara y un supervisor de guiones.

Luego, en 2004, un video del set de “I Heart Huckabees” mostró a Russell discutiendo con la estrella Lily Tomlin, quien se quejó de un “aluvión de cambios” y pateando accesorios mientras le gritaba blasfemias a Tomlin. En 2015, TMZ informó que Russell y Jennifer Lawrence tuvieron una acalorada conversación en el set de “Joy”.

Bale le dijo a GQ que su tiempo como “mediador” en “American Hustle” no afectará su forma de ver la película.

“Son jodidamente fenomenales”, dijo sobre el director y su excoprotagonista. “Además, debes recordar que también era la naturaleza del personaje. ¿Cierto? Esos personajes no eran personas que retrocedieran ante nada, ¿verdad?”.

Cuando se le preguntó cómo se sentía acerca de actuar en “American Hustle”, Bale dijo: “Hice lo que sentí que era apropiado, al estilo de Irv”, refiriéndose a su personaje de “American Hustle”, Irving Rosenfeld, basado en el estafador Melvin Weinberg.

La atención sobre el comportamiento de Russell ha resurgido tras el lanzamiento de su última película “Amsterdam”, en la que Bale protagoniza. El elenco también cuenta con Margot Robbie, John David Washington y Taylor Swift.

