blink-182 anuncia una gira de reunión, abren en Tijuana, con el cofundador de la banda Tom DeLonge de vuelta tras 8 años

¿Qué edad tienen? Tom DeLonge vuelve a unirse a blink-182 para una gira mundial que llega siete años después de que fuera sustituido en la banda de punk-pop criada en San Diego en 2015.

La gira del próximo año reúne al guitarrista-cantante DeLonge, de 46 años, con el bajista-cantante Mark Hoppus, de 50 años, y el baterista Travis Barker, de 46 años. Se inicia el 11 de marzo en México en el Festival Imperial GNP en el Parque Morelos de Tijuana. La etapa de Estados Unidos comienza el 4 de mayo en Minnesota en el Xcel Energy Center de St. Paul y concluye el 16 de julio en Tennessee en el Bridgestone Arena de Nashville.

En medio hay dos fechas en el sur de California: El 16 de junio en el Banc of California Stadium de Los Ángeles y el 20 de junio en el Pechanga Arena de San Diego. La banda también realizará otras dos fechas en California: El 22 de junio en el SAP Center de San José y el 23 de junio en el Golden 1 Center de Sacramento. Todas las fechas de la gira aparecen a continuación.

Anuncio

Edging, un nuevo single de la banda, será lanzado el viernes. Se anuncia como la primera grabación nueva de Hoppus, DeLonge y Barker en una década.

Los precios de los boletos para el concierto de blink-182 en San Diego el próximo mes de junio oscilan entre 39.50 y 169.50 dólares, más las cuotas de servicio. La información sobre la venta de toda la gira aparece más adelante en este artículo.

Hoppus y DeLonge cofundaron blink-182 en Poway en 1992 con el batería original de la banda, Scott Traynor. Barker sustituyó a Traynor en 1998. La banda alcanzó el estrellato internacional con su siguiente álbum, Enema of the state, de 1999, que incluía All the small things, What’s my age again? y otras canciones que se convirtieron rápidamente en las favoritas de los fans.

Anuncio

El trío se separó en 2005 y se reunió en 2009 después de que Barker fuera uno de los dos supervivientes de un accidente de avión en el que murieron otras cuatro personas.

Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker de blink-182 se muestran en Los Ángeles el 4 de junio de 2009, tras su primer concierto de reunión después de un parón de cuatro años. DeLonge, que fue sustituido en la banda en 2015, se ha vuelto a unir al trío.

(K.C. Alfred / San Diego Union-Tribune)

En enero de 2015, Hoppus y Barker anunciaron que DeLonge había dejado la banda. DeLonge emitió un comunicado en el que negaba haber abandonado el grupo y subrayaba que no tenía intención de hacerlo.

Anuncio

Pero no importa.

En la última semana de enero de 2015, Hoppus y Barker anunciaron su primer concierto con el sustituto de DeLonge, que inicialmente anunciaron como blink-182, con Matt Skiba. El renovado trío lanzó su primera grabación con Skiba, Bored to Death, en abril de 2016.

Con Skiba a bordo, blink-182 luego lanzó dos álbumes, California, nominado al Grammy en 2016, y Nine, en 2019. DeLonge, por su parte, lanzó su primer álbum en solitario en 2015, seguido el año pasado por el último disco de Angels & Airwaves, la banda que fundó en 2005 mientras blink-182 estaba en su pausa de cuatro años.

DeLonge también coescribió cuatro libros a través de su Academia To The Stars que se centran en su interés por las formas de vida extraterrestre y los ovnis. En mayo de este año, publicó el primer avance de Monsters of California, su debut como director de cine.

Tras seis años de distanciamiento, DeLonge y Hoppus reanudaron su amistad el año pasado después de que DeLonge se enterara de que Hoppus estaba siendo tratado de un linfoma de células B. Hoppus concluyó su tratamiento de la enfermedad el año pasado y volvió a los escenarios para un concierto de Halloween con Barker y su amigo musical Kevin Gruft, de la banda Escape the Fate.

Anuncio

Hoppus está trabajando ahora en sus memorias, que se centrarán en sus años en blink-182 y su batalla contra el linfoma. Este año, asistió a la boda de Barker con Kourtney Kardashian en mayo.

Los boletos para la gira de blink-182 del próximo año se pondrán a la venta para el público en general a las 10 a.m. en blink182.com. La banda mantendrá una preventa en su página web desde las 10 a.m. del miércoles hasta las 10 p.m. del domingo.

Live Nation, el promotor de la gira, realizará una preventa por internet desde las 10 a.m. del jueves hasta las 10 p.m. del viernes. La contraseña para la preventa es PUMPKIN. El viernes, de 10 a.m. a 10 p.m., habrá una preventa en internet de Spotify.

Anuncio

Gira de reunión de blink-182

Fechas de la gira latinoamericana

Anuncio

+ = Con los teloneros Wallows

14 de marzo: Estadio San Marcos, Lima, Perú

17-19 de marzo: Lollapalooza Argentina, Buenos Aires, Argentina

Del 17 al 19 de marzo: Lollapalooza Chile, Santiago, Chile

21 y 22 de marzo: Lugar por anunciar, Asunción, Paraguay

23-26 de marzo: Estereo Picnic, Bogotá, Colombia

Del 24 al 26 de marzo: Lollapalooza Brasil, São Paulo, Brasil

28 de marzo: Palacio de los Deportes, Ciudad de México, MX

1 y 2 de abril: Lugar por anunciar, - Monterrey, MX

Fechas de la gira norteamericana

Anuncio

* = Con el acto de apertura Turnstile

4 de mayo - St. Paul, MN - Xcel Energy Center*

6 de mayo - Chicago, IL - United Center*

9 de mayo - Detroit, MI - Little Caesars Arena*

11 de mayo - Toronto, ON - Scotiabank Arena*

12 de mayo - Montreal, QC - Bell Centre*

16 de mayo - Cleveland, OH - Rocket Mortgage Fieldhouse*

17 de mayo - Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena*

19 de mayo - Nueva York, NY - Madison Square Garden*

20 de mayo - Belmont Park, NY - UBS Arena*

21 de mayo - Boston, MA - TD Garden*

23 de mayo - Washington, DC - Capital One Arena*

24 de mayo - Brooklyn, NY - Barclays Center*

26 de mayo - Baltimore, MD - Baltimore Arena*

27 de mayo - Hershey, PA - Hersheypark Stadium*

14 de junio - Phoenix, AZ - Footprint Center*

16 de junio - Los Ángeles, CA - Estadio Banc of California*

20 de junio - San Diego, CA - Pechanga Arena*

22 de junio - San Jose, CA - SAP Center*

23 de junio - Sacramento, CA - Golden 1 Center*

25 de junio - Seattle, WA - Climate Pledge Arena*

27 de junio - Vancouver, BC - Rogers Arena*

39 de junio - Edmonton, AB - Rogers Place*

30 de junio - Calgary, AB - Scotiabank Saddledome*

3 de julio - Denver, CO - Ball Arena*

5 de julio - Dallas, TX - American Airlines Center*

7 de julio - Austin, TX - Moody Center*

8 de julio - Houston, TX - Toyota Center*

10 de julio - Tampa, FL - Amalie Arena*

11 de julio - Ft. Lauderdale, FL - FLA Live Arena*

13 de julio - Atlanta, GA - State Farm Arena*

14 de julio - Charlotte, NC - Spectrum Center*

16 de julio - Nashville, TN - Bridgestone Arena*

Fechas de la gira europea

^ = Con los teloneros The Story So Far

2 de septiembre - Glasgow, Reino Unido - OVO Hydro^

4 de septiembre - Belfast, Reino Unido - SSE Arena^

5 de septiembre - Dublín, Irlanda - 3Arena^

8 de septiembre - Amberes, Bélgica - Sportpaleis^

9 de septiembre - Colonia, Alemania - Lanxess Arena^

12 de septiembre - Copenhague, Dinamarca - Royal Arena^

13 de septiembre - Estocolmo, Suecia - Avicii Arena^

14 de septiembre - Oslo, Noruega - Spektrum^

16 de septiembre - Berlín, Alemania - Mercedes-Benz Arena^

17 de septiembre - Hamburgo, Alemania - Barclays Arena^

19 de septiembre - Praga, República Checa - O2 Arena^

20 de septiembre - Viena, Austria - Stadthalle^

2 de octubre Lisboa, Portugal - Altice Arena^

3 de octubre - Madrid, España - Wizink Centre^

4 de octubre - Barcelona, España - Palau Sant Jordi^

6 de octubre - Bolonia, Italia - Unipol Arena^

8 de octubre - Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome^

9 de octubre - París, Francia - Accor Arena^

11 de octubre - Londres, Reino Unido - The O2^

14 de octubre - Birmingham, Reino Unido - Utilita Arena^

15 de octubre - Manchester, Reino Unido - AO Arena^

21 de octubre - Las Vegas, NV - When We Were Young Festival

Fechas de la gira por Australia y Nueva Zelanda

! = Con los teloneros Rise Against

9 de febrero - Perth, Australia Occidental - RAC Arena

11 de febrero - Adelaida, Australia del Sur - Entertainment Centre

Anuncio

13 de febrero - Melbourne, Victoria - ¡Rod Laver Arena!

16 de febrero - Sídney, Nueva Gales del Sur - Qudos Bank Arena!

¡19 de febrero - Brisbane, Queensland - Entertainment Centre!

23 de febrero - Auckland, NZ - Spark Arena!

26 de febrero - Christchurch, NZ - Christchurch Arena!